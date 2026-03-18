অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 : লখিমপুৰৰ নিৰ্বাচনী আলোকপাত

সম্প্ৰতি নিৰ্বাচনী জ্বৰত আক্ৰান্ত সমগ্র ৰাজ্য। লখিমপুৰতো একেই পৰিৱেশ । জিলাখনৰ পাঁচটা সমষ্টিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি ।

Assam assembly election 2026
লখিমপুৰত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 4:47 PM IST

লখিমপুৰ : ৰাজ্যত আৰম্ভ হ’ল নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া । নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী বলবৎ হৈছে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখনত জিলাত এতিয়া চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি । জিলা প্ৰশাসনসমূহে সকলো ব্যৱস্থাপনা আৰম্ভ কৰিছে ।

ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰতো একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে । সৰ্বত্ৰে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি । যোৱা ১৯ ফেব্রুৱাৰীত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰে । সেই অনুসৰি, বৰ্তমান লখিমপুৰত পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি আছে ।

সমষ্টি পুনৰ বিন্যাস কৰা আগলৈকে লখিমপুৰ জিলাত চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি আছিল । সেই কেইটা হ’ল -

  1. বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি
  2. নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টি
  3. লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু
  4. ঢকুৱাখনা বিধানসভা সমষ্টি

কিন্তু সমষ্টি পুনৰ বিন্যাস কৰাৰ পাছত ৰঙানদী নামেৰে নকৈ এটা সমষ্টি গঠন কৰা হয় । গঠন কৰা সমষ্টিটোৰ মাজেৰে ৰঙানদীখন বৈ যোৱাৰ বাবেই সমষ্টিটোৰ নাম ৰঙানদী ৰখা হয় ।

সমাগত নিৰ্বাচনত প্রথমবাৰৰ বাবে ভোটগ্রহণ হ’ব ৰঙানদী সমষ্টিত । ৰঙানদীক লৈ জিলাখনত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা পাঁচটা লৈ বৃদ্ধি পালে ।

Assam assembly election 2026
লখিমপুৰ জিলাৰ কিছু তথ্য

ক) জিলাখনৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা

বিগত ১০ ফেব্রুৱাৰীত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিষয়ববীয়া আৰু প্ৰতিনিধিৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ উপস্থিতিত জিলাখনৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰিছিল ।

প্ৰকাশিত উক্ত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি লখিমপুৰ জিলাত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ’ল ৮,৪৩,০০৪ জন । ইয়াৰে ৪,২২,২৯৯ জন পুৰুষ আৰু ৪,২০,৬৯৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ সংখ্যা হ’ল ৯ গৰাকী ।

খ) কোন সমষ্টিত কিমান ভোটাৰ ?

Assam assembly election 2026
লখিমপুৰ জিলাৰ কিছু তথ্য

১) ৭৩ নং বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি

  • মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা – ১৬৬৬৪০ জন
  • ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮২৯৯১ জন
  • মহিলা ভোটাৰ ৮৩৬৪৯ গৰাকী

২) ৭৪ নং ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টি

  • মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৭৭৩২৪ জন
  • পুৰুষ ভোটাৰ ৮৮৬৭৭ জন
  • মহিলা ভোটাৰ ৮৮৬৪৪ গৰাকী
  • তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৩ গৰাকী

৩) ৭৫ নং নাওবৈচা (অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত) বিধানসভা সমষ্টি

Assam assembly election 2026
লখিমপুৰ জিলাৰ কিছু তথ্য
  • মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৭২৮১১ জন
  • পুৰুষ ভোটাৰ ৮৭৬৭১ জন
  • মহিলা ভোটাৰ ৮৫১৩৮ গৰাকী
  • তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ২ গৰাকী

৪) ৭৬ নং লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি

Assam assembly election 2026
লখিমপুৰ জিলাৰ কিছু তথ্য
  • মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৬৩,৫২৬ জন
  • পুৰুষ ভোটাৰ ৮১১২০ জন
  • মহিলা ভোটাৰ ৮২৪০২ গৰাকী
  • তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৪ গৰাকী

৫) ৭৭ নং ঢকুৱাখনা (অনুসূচিত জনজাতি) সমষ্টি

  • মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৬২৭০৩ জন
  • পুৰুষ ভোটাৰ ৮১৮৪০ জন
  • মহিলা ভোটাৰ ৮০৮৬৩ গৰাকী

গ) খচৰাতকৈ চূড়ান্ত তালিকাত কিমান কমিল-কিমান বাঢ়িল ভোটাৰ?

২০২৫ ৰ ডিচেম্বৰ মাহত জিলাখনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হৈছিল । সেই তালিকাত জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ৮,৬৪,০০২ জন । তালিকা অনুসৰি -

  • পুৰুষ ভোটাৰ সংখ্যা ৪,২৯,৭১৯ জন
  • মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪,৩৪,২৭৪ গৰাকী
  • তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৯ গৰাকী

পিছে খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত ২৭-১২-২০২৫ ৰ পৰা ২২-০১-২০২৬ তাৰিখলৈ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া চলে । এই সময়ছোৱাত ভোটাৰ ৰাইজৰ পৰা লাভ কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত নতুনকৈ ভোটাৰ তালিকাত নতুন ভোটাৰৰ অন্তর্ভুক্তি, কর্তন, ঠিকনা সাল-সলনি আৰু তথ্য সংশোধনী কৰা হয় ।

সেই অনুসৰি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত খচৰা ভোটাৰ তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা সংখ্যাতকৈ ২০,৯৯৮ জন ভোটাৰৰ নাম কম হয় । আয়ুক্তই জনোৱা মতে, বিবাহ আদিৰ বাবে ঠিকনা সলনি হোৱা বা মৃত্যু হোৱা লোকৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত খচৰা তালিকাতকৈ ভোটাৰৰ সংখ্যা কম হয় ।

তেওঁ জনোৱা মতে, এইবাৰ জিলাখনত সামগ্রিকভাৱে ৫৫,২৫২ জন ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ বিপৰীতে নতুনকৈ অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯,৩৯৯ জন নতুন ভোটাৰৰ নাম ।

উল্লেখ্য যে, জিলাখনত এইবাৰ নতুনকৈ ৯৬ টা ভোটকেন্দ্র বাঢ়িব । ইতিমধ্যে আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে সকলো চৰকাৰী হৰ্ডিং । নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে লখিমপুৰৰ বাটে-পথে ওলমি থকা চৰকাৰী আঁচনি অথবা উন্নয়নৰ শ্লোগান থকা সকলো সৰু-বৰ হৰ্ডিং, বেনাৰ, পোষ্টাৰ আঁতৰাই পেলোৱা হয় ।

এক নিকা আৰু স্বচ্ছ পৰিৱেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচনী বিধি নিয়ম মতে, এই হৰ্ডিং, বেনাৰ পোষ্টাৰ আঁতৰাই পেলোৱা হয় । তাৰোপৰি জিলাখনৰ ঘাইপথ, উপপথ সকলোতে যান-বাহনৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছে । কিবা অনিয়ম প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৯৯৯০০১১৩১১ নম্বৰত জিলা প্ৰশাসনক জনাবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

ঘ) জিলাখনত বিগত নিৰ্বাচনৰ পৰিসংখ্যা

জিলাখনত বৰ্তমান পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি হ’লেও বিগত নিৰ্বাচনলৈকে আছিল চাৰিটা সমষ্টি । এই চাৰিটা সমষ্টিত ভোটগ্রহণ হৈছিল । তথ্য অনুসৰি বিগত নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ সংখ্যা আছিল এনেধৰণৰ -

  • মুঠ ভোটদান হয় ৫ লাখ ৪১ হেজাৰ ৮৬৪ টা
  • ন'টাত বুটাম টিপে ৫ হেজাৰ ২৮৪ জনে

সমষ্টি অনুসৰি -

১) বিহপুৰীয়া সমষ্টিত -

  • ভোট দিছিল ১ লাখ ২১ হেজাৰ ৭১৩ জনে
  • ন'টাত ভোট পৰিছিল ৮১৪ টা

২) লখিমপুৰ সমষ্টিত -

  • ভোট দিছিল ১ লাখ, ৫৬ হেজাৰ ৩৮৬ জনে
  • ন'টাত ভোট পৰিছিল ১ হেজাৰ ১১৪ টা

৩) নাওবৈচা সমষ্টি -

  • ভোট দিছিল ১ লাখ ৯৩ হেজাৰ ৫০১ জনে
  • ন'টাত ভোট পৰিছিল ২ হেজাৰ ১০২ টা

৪) ঢকুৱাখনা সমষ্টি -

  • ভোট দিছিল ১ লাখ ৭০ হেজাৰ ২৬৪ জনে
  • ন'টাত ভোট পৰিছিল ১ হেজাৰ ২৫৪ টা

উল্লেখ্য যে, বিগত নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক ভোটদান হৈছিল নাওবৈচা সমষ্টিত । এই সমষ্টিতে ন'টাতো অধিকাংশই ভোট দিছিল ।

ঙ) বিগত নিৰ্বাচনৰ সৌভাগ্যবান কেইজন

বিগত নিৰ্বাচনত জিলাখনৰ সৌভাগ্যবান প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী কেইজন আছিল-

Assam assembly election 2026
অমিয় ভূঞা (ETV Bharat - File Photo)
Assam assembly election 2026
ভৰত নৰহ (ETV Bharat - File Photo)
Assam assembly election 2026
মানৱ ডেকা (ETV Bharat - File Photo)
Assam assembly election 2026
নৱ কুমাৰ দলে (ETV Bharat - File Photo)
  • বিহপুৰীয়া সমষ্টিত বিজেপিৰ অমিয় ভূঞা
  • নাওবৈচা সমষ্টিত কংগ্রেছৰ ভৰত নৰহ
  • লখিমপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ মানৱ ডেকা আৰু
  • ঢকুৱাখনা সমষ্টিত বিজেপিৰ নৱ কুমাৰ দলে

বিহপুৰীয়া সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৮ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত অমিয় ভূঞাই বিজয় সাব্যস্ত কৰে । তেনেদৰে ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ ৫ জন প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি বিজেপিৰ নৱ কুমাৰ দলে, নাওবৈচা সমষ্টিৰ ১২ জন প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি কংগ্রেছৰ ভৰত নৰহ আৰু লখিমপুৰ সমষ্টিত ৭ জন প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি বিজেপিৰ মানৱ ডেকা বিজয়ী হয় ।

উল্লেখ্য যে, পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট এইবাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত সম্পূর্ণ সুকীয়া । সঘনাই সলনি হৈছে প্ৰেক্ষাপট । বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে দলৰ মনোনয়ন পাবলৈ যুঁজ এখন চলাই আছে ৷

ৰাজ্যৰ মূল বিজেপি আৰু কংগ্রেছে এই পৰ্যন্ত জিলাখনৰ সমষ্টি কেইটাত দলীয় প্রার্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই । ফলত উৎকণ্ঠা বাঢিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ । তেনেদৰে উদ্বিগ্নতাৰে সময় পাৰ কৰিছে অনুৰাগীসকলেও ।

লগতে পঢ়ক : বিধানসভা নিৰ্বাচন : আপৰ ছয়জনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা

লগতে পঢ়ক : নৈ গৰা খহাদি কংগ্ৰেছত খহনীয়া, তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশেৰে কংগ্ৰেছ এৰিলে নৱজ্যোতি তালুকদাৰে

লগতে পঢ়ক : প্ৰাৰ্থীক জানো আহক, ৮০ নং জোনাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে কি কয় ?

লগতে পঢ়ক : পাঁচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ১,১১১ গৰাকী কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক মোতায়েন আয়োগৰ

