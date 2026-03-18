অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 : লখিমপুৰৰ নিৰ্বাচনী আলোকপাত
সম্প্ৰতি নিৰ্বাচনী জ্বৰত আক্ৰান্ত সমগ্র ৰাজ্য। লখিমপুৰতো একেই পৰিৱেশ । জিলাখনৰ পাঁচটা সমষ্টিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি ।
Published : March 18, 2026 at 4:47 PM IST
লখিমপুৰ : ৰাজ্যত আৰম্ভ হ’ল নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া । নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী বলবৎ হৈছে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখনত জিলাত এতিয়া চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি । জিলা প্ৰশাসনসমূহে সকলো ব্যৱস্থাপনা আৰম্ভ কৰিছে ।
ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰতো একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখা গৈছে । সৰ্বত্ৰে চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি । যোৱা ১৯ ফেব্রুৱাৰীত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰে । সেই অনুসৰি, বৰ্তমান লখিমপুৰত পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি আছে ।
সমষ্টি পুনৰ বিন্যাস কৰা আগলৈকে লখিমপুৰ জিলাত চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি আছিল । সেই কেইটা হ’ল -
- বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি
- নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টি
- লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু
- ঢকুৱাখনা বিধানসভা সমষ্টি
কিন্তু সমষ্টি পুনৰ বিন্যাস কৰাৰ পাছত ৰঙানদী নামেৰে নকৈ এটা সমষ্টি গঠন কৰা হয় । গঠন কৰা সমষ্টিটোৰ মাজেৰে ৰঙানদীখন বৈ যোৱাৰ বাবেই সমষ্টিটোৰ নাম ৰঙানদী ৰখা হয় ।
সমাগত নিৰ্বাচনত প্রথমবাৰৰ বাবে ভোটগ্রহণ হ’ব ৰঙানদী সমষ্টিত । ৰঙানদীক লৈ জিলাখনত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা পাঁচটা লৈ বৃদ্ধি পালে ।
ক) জিলাখনৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা
বিগত ১০ ফেব্রুৱাৰীত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিষয়ববীয়া আৰু প্ৰতিনিধিৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ উপস্থিতিত জিলাখনৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰিছিল ।
প্ৰকাশিত উক্ত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি লখিমপুৰ জিলাত সৰ্বমুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ’ল ৮,৪৩,০০৪ জন । ইয়াৰে ৪,২২,২৯৯ জন পুৰুষ আৰু ৪,২০,৬৯৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ সংখ্যা হ’ল ৯ গৰাকী ।
খ) কোন সমষ্টিত কিমান ভোটাৰ ?
১) ৭৩ নং বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা – ১৬৬৬৪০ জন
- ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮২৯৯১ জন
- মহিলা ভোটাৰ ৮৩৬৪৯ গৰাকী
২) ৭৪ নং ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৭৭৩২৪ জন
- পুৰুষ ভোটাৰ ৮৮৬৭৭ জন
- মহিলা ভোটাৰ ৮৮৬৪৪ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৩ গৰাকী
৩) ৭৫ নং নাওবৈচা (অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত) বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৭২৮১১ জন
- পুৰুষ ভোটাৰ ৮৭৬৭১ জন
- মহিলা ভোটাৰ ৮৫১৩৮ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ২ গৰাকী
৪) ৭৬ নং লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৬৩,৫২৬ জন
- পুৰুষ ভোটাৰ ৮১১২০ জন
- মহিলা ভোটাৰ ৮২৪০২ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৪ গৰাকী
৫) ৭৭ নং ঢকুৱাখনা (অনুসূচিত জনজাতি) সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৬২৭০৩ জন
- পুৰুষ ভোটাৰ ৮১৮৪০ জন
- মহিলা ভোটাৰ ৮০৮৬৩ গৰাকী
গ) খচৰাতকৈ চূড়ান্ত তালিকাত কিমান কমিল-কিমান বাঢ়িল ভোটাৰ?
২০২৫ ৰ ডিচেম্বৰ মাহত জিলাখনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্রকাশ কৰা হৈছিল । সেই তালিকাত জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ৮,৬৪,০০২ জন । তালিকা অনুসৰি -
- পুৰুষ ভোটাৰ সংখ্যা ৪,২৯,৭১৯ জন
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪,৩৪,২৭৪ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৯ গৰাকী
পিছে খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত ২৭-১২-২০২৫ ৰ পৰা ২২-০১-২০২৬ তাৰিখলৈ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া চলে । এই সময়ছোৱাত ভোটাৰ ৰাইজৰ পৰা লাভ কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত নতুনকৈ ভোটাৰ তালিকাত নতুন ভোটাৰৰ অন্তর্ভুক্তি, কর্তন, ঠিকনা সাল-সলনি আৰু তথ্য সংশোধনী কৰা হয় ।
সেই অনুসৰি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত খচৰা ভোটাৰ তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা সংখ্যাতকৈ ২০,৯৯৮ জন ভোটাৰৰ নাম কম হয় । আয়ুক্তই জনোৱা মতে, বিবাহ আদিৰ বাবে ঠিকনা সলনি হোৱা বা মৃত্যু হোৱা লোকৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ বাবে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত খচৰা তালিকাতকৈ ভোটাৰৰ সংখ্যা কম হয় ।
তেওঁ জনোৱা মতে, এইবাৰ জিলাখনত সামগ্রিকভাৱে ৫৫,২৫২ জন ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ বিপৰীতে নতুনকৈ অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯,৩৯৯ জন নতুন ভোটাৰৰ নাম ।
উল্লেখ্য যে, জিলাখনত এইবাৰ নতুনকৈ ৯৬ টা ভোটকেন্দ্র বাঢ়িব । ইতিমধ্যে আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে সকলো চৰকাৰী হৰ্ডিং । নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে লখিমপুৰৰ বাটে-পথে ওলমি থকা চৰকাৰী আঁচনি অথবা উন্নয়নৰ শ্লোগান থকা সকলো সৰু-বৰ হৰ্ডিং, বেনাৰ, পোষ্টাৰ আঁতৰাই পেলোৱা হয় ।
এক নিকা আৰু স্বচ্ছ পৰিৱেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত নিৰ্বাচনী বিধি নিয়ম মতে, এই হৰ্ডিং, বেনাৰ পোষ্টাৰ আঁতৰাই পেলোৱা হয় । তাৰোপৰি জিলাখনৰ ঘাইপথ, উপপথ সকলোতে যান-বাহনৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছে । কিবা অনিয়ম প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ৯৯৯০০১১৩১১ নম্বৰত জিলা প্ৰশাসনক জনাবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
ঘ) জিলাখনত বিগত নিৰ্বাচনৰ পৰিসংখ্যা
জিলাখনত বৰ্তমান পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি হ’লেও বিগত নিৰ্বাচনলৈকে আছিল চাৰিটা সমষ্টি । এই চাৰিটা সমষ্টিত ভোটগ্রহণ হৈছিল । তথ্য অনুসৰি বিগত নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ সংখ্যা আছিল এনেধৰণৰ -
- মুঠ ভোটদান হয় ৫ লাখ ৪১ হেজাৰ ৮৬৪ টা
- ন'টাত বুটাম টিপে ৫ হেজাৰ ২৮৪ জনে
সমষ্টি অনুসৰি -
১) বিহপুৰীয়া সমষ্টিত -
- ভোট দিছিল ১ লাখ ২১ হেজাৰ ৭১৩ জনে
- ন'টাত ভোট পৰিছিল ৮১৪ টা
২) লখিমপুৰ সমষ্টিত -
- ভোট দিছিল ১ লাখ, ৫৬ হেজাৰ ৩৮৬ জনে
- ন'টাত ভোট পৰিছিল ১ হেজাৰ ১১৪ টা
৩) নাওবৈচা সমষ্টি -
- ভোট দিছিল ১ লাখ ৯৩ হেজাৰ ৫০১ জনে
- ন'টাত ভোট পৰিছিল ২ হেজাৰ ১০২ টা
৪) ঢকুৱাখনা সমষ্টি -
- ভোট দিছিল ১ লাখ ৭০ হেজাৰ ২৬৪ জনে
- ন'টাত ভোট পৰিছিল ১ হেজাৰ ২৫৪ টা
উল্লেখ্য যে, বিগত নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক ভোটদান হৈছিল নাওবৈচা সমষ্টিত । এই সমষ্টিতে ন'টাতো অধিকাংশই ভোট দিছিল ।
ঙ) বিগত নিৰ্বাচনৰ সৌভাগ্যবান কেইজন
বিগত নিৰ্বাচনত জিলাখনৰ সৌভাগ্যবান প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী কেইজন আছিল-
- বিহপুৰীয়া সমষ্টিত বিজেপিৰ অমিয় ভূঞা
- নাওবৈচা সমষ্টিত কংগ্রেছৰ ভৰত নৰহ
- লখিমপুৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ মানৱ ডেকা আৰু
- ঢকুৱাখনা সমষ্টিত বিজেপিৰ নৱ কুমাৰ দলে
বিহপুৰীয়া সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৮ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত অমিয় ভূঞাই বিজয় সাব্যস্ত কৰে । তেনেদৰে ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ ৫ জন প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি বিজেপিৰ নৱ কুমাৰ দলে, নাওবৈচা সমষ্টিৰ ১২ জন প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি কংগ্রেছৰ ভৰত নৰহ আৰু লখিমপুৰ সমষ্টিত ৭ জন প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰি বিজেপিৰ মানৱ ডেকা বিজয়ী হয় ।
উল্লেখ্য যে, পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট এইবাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত সম্পূর্ণ সুকীয়া । সঘনাই সলনি হৈছে প্ৰেক্ষাপট । বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে দলৰ মনোনয়ন পাবলৈ যুঁজ এখন চলাই আছে ৷
ৰাজ্যৰ মূল বিজেপি আৰু কংগ্রেছে এই পৰ্যন্ত জিলাখনৰ সমষ্টি কেইটাত দলীয় প্রার্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই । ফলত উৎকণ্ঠা বাঢিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ । তেনেদৰে উদ্বিগ্নতাৰে সময় পাৰ কৰিছে অনুৰাগীসকলেও ।