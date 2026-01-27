বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিক
অসমৰ উত্তৰ-পশ্চিম অংশত অৱস্থিত এই সমষ্টিটো । তামুলপুৰ জিলা আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন (বি টি আৰ)ৰ অংশ তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টি ।
Published : January 27, 2026 at 8:06 PM IST
ৰঙিয়া : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ । সমান্তৰালভাৱে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ লগতে প্ৰশাসনৰ মাজতো তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ শাসনৰ সময়ত হোৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ দৰে ১২৬ টা আছে যদিও প্ৰায় সংখ্যক সমষ্টিৰে সীমাৰ ব্যাপক সালসলনি হৈছে । তাৰ ভিতৰত তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিও অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি ।
এই সমষ্টিটোৰ ১৯৭৮ চনত গঠন হৈছিল । স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা অৰ্থাৎ ১৯৪৭ চনৰ পৰা এই সমষ্টিটো নিকটৱৰ্তী আন আন সমষ্টিৰ সৈতে সংযুক্ত আছিল ।
বিভিন্নজনে এইটো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে যদিও ২০২৩ চনৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণত ই অনুসূচিত জনজাতি (এছটি)ৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টি হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ।
২০২১ চনত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনৰ পিছত বৰ্তমানৰ সমষ্টিটোক জোলেন দৈমাৰীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে ।
তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টি :
তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো অসমৰ উত্তৰ-পশ্চিম অংশত অৱস্থিত । ২০২১ চনত বাক্সাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা বৰ্তমানৰ তামুলপুৰ জিলা আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন (বি টি আৰ)ৰ অংশ তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টি ।
এই সমষ্টিটোত মূলতঃ বড়ো আৰু অন্যান্য অনুসূচিত জনজাতিৰ লোকে বাস কৰে । এই সমষ্টিটোৰ ইতিহাস নিৰ্বাচনী পৰিৱৰ্তন, ৰাজনৈতিক দলৰ উত্থান-পতন আৰু অঞ্চলটোৰ সমস্যাৰ সৈতে জড়িত ।
তামুলপুৰ সমষ্টিটো ১৯৭৮ চনত অসম বিধানসভাৰ সমষ্টি হিচাপে গঠন কৰা হৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত ই নলবাৰী জিলাৰ অধীনত আছিল, কিন্তু পিছলৈ বাক্সা জিলাত অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হয় ।
২০০৮ চনত অসমত সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোৰ স্থিতি বাক্সা জিলাত নিৰূপণ কৰা হৈছে । লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ই পূৰ্বতে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অংশ আছিল । কিন্তু ২০২৩ৰ পিছত দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হৈছে ।
২০২১ চনত তামুলপুৰ জিলা সৃষ্টিৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰশাসনিক গুৰুত্ব বাঢ়িছে । সমষ্টিটোৰ উত্তৰ দিশত ভাৰত-ভূটান আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত আছে । য’ত এছ এছ বিয়ে সীমান্ত সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব পালন কৰে ।
পূব দিশত তামুলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গোৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টি আছে । দক্ষিণ দিশত বাক্সা বিধানসভা সমষ্টি আৰু কিছু অংশ নলবাৰী জিলাৰ সৈতে সংযোজিত ।
পশ্চিম দিশত বড়োলেণ্ড টেৰিট’ৰিয়েল ৰিজিয়ন (BTR)ৰ অন্যান্য অঞ্চল আৰু কিছু অংশ বাক্সা জিলাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে । বি টি আৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত এই সমষ্টিটো বড়ো স্বায়ত্তশাসনৰ দাবী আৰু আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত ।
তামুলপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :
জিলা আয়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এখন সভাত ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমষ্টিটোৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাখন প্ৰকাশ কৰা হয় ।
৪৩ নং তামুলপুৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি জিলাখনৰ ৪৩-তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৮,৩৬২ গৰাকীৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৭,৯৩৫ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ দুগৰাকীকে ধৰি মুঠ ভোটাৰ ২,১৬,২৯৯ গৰাকী ।
চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব ১০ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ ত । তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিকে ধৰি জিলাখনত ৪৮২ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে ।
তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল -
১৯৭৮ চন : পদম বাহাদুৰ চৌহান (JNP/জনতা পাৰ্টী)
১৯৮৩ চন (বিশেষ নিৰ্বাচন) : পদম বাহাদুৰ চৌহান (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
১৯৮৫ চন : ভৱেন নাৰ্জাৰী (স্বতন্ত্ৰ)
১৯৯১ চন : দেৰহাগ্ৰা মুছাহাৰী (স্বতন্ত্ৰ)
১৯৯৬ চন : দেৰহাগ্ৰা মুছাহাৰী (স্বতন্ত্ৰ)
২০০১ চন : বিশ্বজিত দৈমাৰী (স্বতন্ত্ৰ)
২০০৬ চন : চণ্ডী বসুমতাৰী (স্বতন্ত্ৰ)
২০১১ চন : ইমানুৱেল মুছাহাৰী (বি পি এফ)
২০২১ চন : লেহো ৰাম বড়ো (ইউ পি পি এল) । কিন্তু লেহো ৰাম বড়োৱে কোভিড-১৯ ত মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পিছত উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।
২০২১ চনৰ উপ-নিৰ্বাচন : জোলেন দৈমাৰী (ইউ পি পি এল)