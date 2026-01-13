ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক সৰুপথাৰ সমষ্টিক

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বছৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । কিদৰে সলনি হৈছে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ? এক প্ৰতিবেদন ।

জানো আহক সৰুপথাৰ সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
সৰুপথাৰ: সন্মুখত ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । গোলাঘাট জিলাৰ অন্যতম এটা বিধানসভা সমষ্টি সৰুপথাৰ । পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ দূৰ্গ হিচাপে খ্যাত সমষ্টিটোত শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত । পূৰ্বৰ ৯৪ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ১০৭ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিলৈ পৰিৱৰ্তন হয় ।

সৰুপথাৰ সমষ্টিটোৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি:

পূৰ্বে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত অৱস্থিত দৈয়াং নদী আৰু পশ্চিমে ধনশিৰি নৈৰ মধ্যত অৱস্থিত সৰুপথাৰ সমষ্টি । শেহতীয়াকৈ সমষ্টিটোৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰী লোকক উচ্ছেদৰ পিছতেই সমষ্টিটো অসমৰ ভিতৰতেই চিনাকী ।

বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সৰুপথাৰ সমষ্টি:

সৰুপথাৰ সমষ্টিটোত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৃহত্তৰ মৰঙী অঞ্চল খুমটাই সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে । পূৰ্বতে সৰুপথাৰ সমষ্টি অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী চুঙাজান অঞ্চলৰ পৰা মৰঙীৰ নুমলীগড় কানাইঘাটলৈকে আছিল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতেই ধনশিৰি নৈক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বিভক্ত কৰা হৈছে ।

২০২১ ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল (ETV Bharat Assam GFX)

সৰুপথাৰ সমষ্টিত ভোটাৰ:

১০৭ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰ ১,৯৮,০৮২ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৯৮,৮৭০ জন, ৯৯,২১০ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ২ গৰাকী ভোটাৰ তৃতীয় লিংগৰ ।

ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam GFX)

সৰুপথাৰ সমষ্টিত পঞ্চায়ত:

সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ২১ খন গাঁও পঞ্চায়তক সামৰি আছে ৪ খন জিলা পৰিষদে । জিলা পৰিষদ কেইখন ক্ৰমে-

সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ জিলা পৰিষদ (ETV Bharat Assam GFX)
  1. সৰুপথাৰ
  2. বৰপথাৰ
  3. চুঙাজান
  4. নৱজ্যোতি

সৰুপথাৰ সমষ্টিত পৌৰসভা:

সৰুপথাৰ বিধাসভা সমষ্টিত দুটা পৌৰসভা ক্ৰমে সৰুপথাৰ আৰু বৰপথাৰ । দুয়োটা পৌৰসভাতেই ১০ টাকৈ ৱাৰ্ড আছে ।

প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰ'জলীনা তিৰ্কী (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান বিধায়ক আৰু ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল:

বিনোদ গোৱালা (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ হাতত থকা সমষ্টিটোত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ বিশ্বজিৎ ফুকনে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল আছিল-বিশ্বজিৎ ফুকন (বিজেপি), ৰ'জলীনা তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ), ৰাজু ফুকন (অসম জাতীয় পৰিষদ), গোপাল গগৈ (নিৰ্দলীয়) ।

বৰ্তমানলৈ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam GFX)

১৯৫২ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিধায়কৰ তালিকা:

আকলিয়াছ তিৰ্কী (ETV Bharat Assam)
  1. ১৯৫২-১৯৫৭ চনলৈ চানু খেৰিয়া (কংগ্ৰেছ)
  2. ১৯৬২ চনত দণ্ড হাজৰিকা (কংগ্ৰেছ)
  3. ১৯৬৭ চনত চত্ৰ গোপাল কৰ্মকাৰ (কংগ্ৰেছ)
  4. ১৯৭২ চনত চত্ৰ গোপাল কৰ্মকাৰ (কংগ্ৰেছ)
  5. ১৯৭৮ চনত আকলিয়াছ তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ)
  6. ১৯৮৩ চনত আব্দুল মতলিব (কংগ্ৰেছ)
  7. ১৯৮৫-১৯৯৬ চনলৈ বিনোদ গোৱালা (অসম গণ পৰিষদ)
  8. ২০০১ চনত আকলিয়াছ তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ)
  9. ২০০৬ চনত বিনোদ গোৱালা (অসম গণ পৰিষদ)
  10. ২০১১ চনত আকলিয়াছ তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ)
  11. ২০১৬ চনত ৰ'জলীনা তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ)
  12. ২০২১ চনত বিশ্বজিৎ ফুকন (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী)

