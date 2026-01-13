বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক সৰুপথাৰ সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বছৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । কিদৰে সলনি হৈছে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ? এক প্ৰতিবেদন ।
Published : January 13, 2026 at 3:57 PM IST
সৰুপথাৰ: সন্মুখত ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । গোলাঘাট জিলাৰ অন্যতম এটা বিধানসভা সমষ্টি সৰুপথাৰ । পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ দূৰ্গ হিচাপে খ্যাত সমষ্টিটোত শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত । পূৰ্বৰ ৯৪ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ১০৭ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিলৈ পৰিৱৰ্তন হয় ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিটোৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি:
পূৰ্বে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত অৱস্থিত দৈয়াং নদী আৰু পশ্চিমে ধনশিৰি নৈৰ মধ্যত অৱস্থিত সৰুপথাৰ সমষ্টি । শেহতীয়াকৈ সমষ্টিটোৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰী লোকক উচ্ছেদৰ পিছতেই সমষ্টিটো অসমৰ ভিতৰতেই চিনাকী ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সৰুপথাৰ সমষ্টি:
সৰুপথাৰ সমষ্টিটোত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৃহত্তৰ মৰঙী অঞ্চল খুমটাই সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে । পূৰ্বতে সৰুপথাৰ সমষ্টি অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী চুঙাজান অঞ্চলৰ পৰা মৰঙীৰ নুমলীগড় কানাইঘাটলৈকে আছিল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতেই ধনশিৰি নৈক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বিভক্ত কৰা হৈছে ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিত ভোটাৰ:
১০৭ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰ ১,৯৮,০৮২ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৯৮,৮৭০ জন, ৯৯,২১০ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ২ গৰাকী ভোটাৰ তৃতীয় লিংগৰ ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিত পঞ্চায়ত:
সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ২১ খন গাঁও পঞ্চায়তক সামৰি আছে ৪ খন জিলা পৰিষদে । জিলা পৰিষদ কেইখন ক্ৰমে-
- সৰুপথাৰ
- বৰপথাৰ
- চুঙাজান
- নৱজ্যোতি
সৰুপথাৰ সমষ্টিত পৌৰসভা:
সৰুপথাৰ বিধাসভা সমষ্টিত দুটা পৌৰসভা ক্ৰমে সৰুপথাৰ আৰু বৰপথাৰ । দুয়োটা পৌৰসভাতেই ১০ টাকৈ ৱাৰ্ড আছে ।
বৰ্তমান বিধায়ক আৰু ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল:
পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ হাতত থকা সমষ্টিটোত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ বিশ্বজিৎ ফুকনে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল আছিল-বিশ্বজিৎ ফুকন (বিজেপি), ৰ'জলীনা তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ), ৰাজু ফুকন (অসম জাতীয় পৰিষদ), গোপাল গগৈ (নিৰ্দলীয়) ।
১৯৫২ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিধায়কৰ তালিকা:
- ১৯৫২-১৯৫৭ চনলৈ চানু খেৰিয়া (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬২ চনত দণ্ড হাজৰিকা (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬৭ চনত চত্ৰ গোপাল কৰ্মকাৰ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭২ চনত চত্ৰ গোপাল কৰ্মকাৰ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭৮ চনত আকলিয়াছ তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৩ চনত আব্দুল মতলিব (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৫-১৯৯৬ চনলৈ বিনোদ গোৱালা (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০০১ চনত আকলিয়াছ তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ)
- ২০০৬ চনত বিনোদ গোৱালা (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০১১ চনত আকলিয়াছ তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ)
- ২০১৬ চনত ৰ'জলীনা তিৰ্কী (কংগ্ৰেছ)
- ২০২১ চনত বিশ্বজিৎ ফুকন (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী)