বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিক

ঐতিহাসিক তিনিচুকীয়া জিলাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি শদিয়া বিধানসভা সমষ্টি । এই প্ৰতিবেদনত সমষ্টিটোৰ এক চমু অৱলোকন ৷

জানো আহক শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰে নহয়, অসমৰ ভিতৰতে এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি হৈ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্ত বিধানসভা সমষ্টি ৮১ নং শদিয়া বিধানসভা সমষ্টি ৷ ৰাজ্যৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত এই শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিটো ১৯৭৭ চনত গঠিত হৈছিল ।

শদিয়া বিধানসভা সমষ্টি লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমান বিজেপি দলৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিজেপি দলৰ বিধায়ক বলীন চেতিয়া ।

বৰ্তমানৰ বিধায়ক বলীন চেতিয়া (ETV Bharat Assam)
জগদীশ ভূঞা (ETV Bharat Assam)

শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্বাচনী বিভাগে দিয়া তথ্য অনুসৰি ৮১ নং শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ২৬৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ থকাৰ বিপৰীতে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,০৩,৯৫৪ গৰাকী ৷ ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ সংখ্যা ১,০২,০৯৪ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০১,৮৪৭ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪ গৰাকী । শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত ২৪ খন গাঁও পঞ্চায়ত থকাৰ বিপৰীতে এখন নগৰ কমিটী আছে ।

সমষ্টিটোৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam)

২০২৪ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তথ্য অনুসৰি শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ ভিতৰত আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৫৭,৩৫৫ গৰাকী, গোৰ্খাসকলৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩৯,৪৫০ গৰাকী, চাহ জনগোষ্ঠী লোকৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৭,০১৪ গৰাকী, সোণোৱাল-কছাৰী জনজাতিৰ ভোটাৰৰ ১৮,৭০৭ গৰাকী, মৰাণ-মটক জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১৩,৪৬২ গৰাকী, হিন্দীভাষী ভোটাৰৰ সংখ্যা ১১,২৫১ গৰাকী, মিচিং জনজাতিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১০,৬৫৭ গৰাকী, উচ্চ জনজাতি ভোটাৰৰ সংখ্যা ৫,৩০৪ গৰাকী, দেউৰীসকলৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৫,২৫২ গৰাকী, বাংলাভাষী ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪,৫২৮ গৰাকী, মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪,৪৩৪ গৰাকী, কৈৱৰ্তসকলৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩,৪৩৮ গৰাকী, চুতীয়াসকলৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,১৬৭ গৰাকী, বড়ো-ৰাভাসকলৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪৩৩ গৰাকী আৰু কোঁচ ৰাজবংশী-নাথ যোগীসকলৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪০৭ গৰাকী ৷

শদিয়া মহাবিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ১৯৭৮ চনত প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক হিচাপে কমিউনিষ্ট পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়াৰ বিপিন হাজৰিকা জয়যুক্ত হৈ এটা কাৰ্যকাল চলোৱাৰ পাছত ১৯৮৩ চনত দ্বিতীয়গৰাকী বিধায়ক হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা লম্বেশ্বৰ সোণোৱালে জয়যুক্ত হয় । তৃতীয়গৰাকী বিধায়ক হিচাপে ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জ্যোৎস্না সোণোৱাল জয়যুক্ত হয় । তাৰ পাছত ক্ৰমে ১৯৯১ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ দেবেন্দ্ৰ নাথ সোণোৱাল, ১৯৯৬ আৰু ২০০১ চনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ জগদীশ ভূঞা, ২০০৬ আৰু ২০১১ চনত দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বলীন চেতিয়া আৰু ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ পৰা বলীন চেতিয়াই জয়যুক্ত হৈ বৰ্তমান চতুৰ্থটো কাৰ্যকাল চলাই আছে ৷

আগন্তুক ২০২৬ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পুনৰ বিধায়ক বলীন চেতিয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত । তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী ঐক্যৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক জগদীশ ভূঞাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।

