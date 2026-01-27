ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিক

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিলুপ্ত ৰাতাবাৰী । নতুনকৈ হোৱা ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা...

Assam Assembly election 2026
নতুনকৈ হোৱা ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা... (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026 at 11:36 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা । সমান্তৰালকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশিৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে ।

এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কিছু পৃথক হ'ব । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । পূৰ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ প্ৰেক্ষাপট পৃথক আছিল ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত সমষ্টি সংখ্যা পূৰ্বৰ দৰে ১২৬ টা আছে যদিও সমষ্টিসমূহৰ গাঠনিগত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে । বহু বিধায়কৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈ পৰাত আন সমষ্টিত চকু দিবলগীয়া হৈছে । যাৰ বাবে কিছু পৃথক হ'ব এইবাৰৰ নিৰ্বাচন ।

Assam Assembly election 2026
ৰাতাবাৰীৰ কিছু দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

বৰাক উপত্যকাৰ ১৩ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্রতো ব্যাপক সালসলনি হৈছে । এই প্ৰতিবেদন বৰাকৰ বৰ্তমানৰ শ্ৰীভূমি আৰু পূৰ্বৰ কৰিগঞ্জ জিলাৰ অন্তৰ্গত নতুনকৈ হোৱা ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

Assam Assembly election 2026
জানো আহক ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতে থকা ৰাতাবাৰী সমষ্টিতোৰ বিলুপ্তি ঘটাই নতুনকৈ ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টি কৰা হৈছে । পুৰণি আৰু নতুন সমষ্টিক সামৰি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টি :

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত শ্ৰীভূমি জিলাৰ ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিটো নোহোৱা কৰি তাৰ ঠাইত নতুনকৈ ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টি কৰা হয় । কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১২৬ নং ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টি অনুসূচিত জাতিৰ (SC) বাবে সংৰক্ষিত ।

Assam Assembly election 2026
ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কিছু দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

২০২৩ চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৰাতাবাৰী সমষ্টিটোৰ নাম সলনি কৰি ৰামকৃষ্ণ নগৰ কৰা হয় । ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ এই সমষ্টিটোত ২৪৭ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছিল । ৰাতাবাৰী সমষ্টিটো ১৯৬২ চনত গঠন কৰা হৈছিল ।

ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ :

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হোৱা ১২৬ নং ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টি শ্ৰীভূমি জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ অন্যতম এটা সমষ্টি । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,২২,২৩৪ গৰাকী ।

Assam Assembly election 2026
ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১,১২,৯৪৮ জন, মহিলা ভোটাৰ ১,০৯,২৮৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৩ গৰাকী । সমষ্টিটোত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । আনহাতে সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৭৭ টা ।

ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকা :

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা ৰামকৃষ্ণ নগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছে ৰামকৃষ্ণ নগৰ পৌৰসভা । সেইদৰে বদৰপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত । সমষ্টিটোৰ অধীনত আছে চাৰগোলা-ঘোঁৰামাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ঘোঁৰামাৰ এক নং, ঘোঁৰামাৰা দুই নং, দত্তপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ, আদাৰকোণা তৃতীয় নং, আদাৰকোণা দ্বিতীয় নং, আদাৰকোণা এক নং, আদাৰকোণা চতুৰ্থ নং, দত্তপুৰ, মুগৰাপুৰ, কুচিলাৰগ'ল, বৰথাল চতুৰ্থ নং, বৰথাল সপ্তম অংশ, বৰথাল তৃতীয় অংশ, বৰথাল দ্বিতীয় অংশ, বৰথাল প্ৰথম অংশ, হালধিগ'ল, দক্ষিণ বদৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ, মাৰজাত কান্দি, টিকৰ, মহাকাল সপ্তম অংশ, আংলাৰবাজাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ হৰিনাদিক ।

Assam Assembly election 2026
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিলুপ্ত ৰাতাবাৰী (ETV Bharat Assam)

সেইদৰে দুৰ্লভচেৰা উন্নয়ন খণ্ড আৰু ৰামকৃষ্ণ নগৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত । দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডৰ সুভাষ নগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ আৰু পাথাৰকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ পাথাৰকান্দি গাঁও পঞ্চায়তৰ শ্ৰীপুৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ।

বিলুপ্ত ৰাতাবাৰী আৰু নতুনকৈ হোৱা ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ বৃত্তান্ত :

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বিলুপ্তি ঘটিল । তাৰ ঠাইত নতুনকৈ হ'ল ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টি । ইয়াৰ ফলত ৰাতাবাৰীৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈ পৰিল ।

Assam Assembly election 2026
বিজয় মালাকাৰ (ETV Bharat Assam)

ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিটো যিহেতু নতুন গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনতহে সমষ্টিটোৱে প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিনিধি লাভ কৰিব । সেইবাবে এই প্ৰতিবেদনত পূৰ্বৰ ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ কিছু আভাস দাঙি ধৰা হৈছে ।

পূৰ্বৰ মূলতঃ ৰাতবাৰী সমষ্টিক সামৰি নতুনকৈ ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টি কৰা হৈছে । ৰাতাবাৰী সমষ্টিটোক বিজেপিৰ বিজয় মালাকাৰে ২০১৯ চনৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।

২০২১ৰ নিৰ্বাচনত বিজয় মালাকাৰে ৮৪,৭১১ টা ভোট (৬২ শতাংশ) লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সম্ভু সিং মাল্লাই ৪৮,৪৯০ টা ভোট (৩৫.৪৪ শতাংশ) লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল । ভোটৰ ব্যৱধান আছিল ৩৬,২২১ টা ।

Assam Assembly election 2026
শম্ভু সিং মাল্লা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ২০১৯ চনত ৰাতাবাৰী সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । সমষ্টিটোৰ বিধায়ক কৃপানাথ মাল্লা কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ হিচাপে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাত ২০১৯ চনত উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । উপনিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিজয় মালাকাৰে ৬৮,৪৫৫ টা ভোট (৫৯ শতাংশ) লাভ কৰি জয়ী হৈছিল ।

কংগ্ৰেছৰ কেশৱ প্ৰসাদ ৰাজাকে ৪৪,৪৫৪ টা ভোট (৩৪ শতাংশ) লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল । ভোটৰ ব্যৱধান আছিল ২৪,০০১ টা । ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ কৃপানাথ মাল্লাই ৫৩,৯৭৫ টা ভোট (৪৮ শতাংশ) লাভ কৰি জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ অখিল ৰঞ্জন তালুকদাৰে ২৯,৪৪৯ টা ভোট (২৬ শতাংশ) লাভ কৰিছিল ।

Assam Assembly election 2026
ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ পৰা চালে প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে ১৯৬২ চনত কংগ্ৰেছৰ বৈদ্যনাথ মুখাৰ্জী, ১৯৬৭ চনত কংগ্ৰেছৰ বি উপ‍াধ্যায় আৰু ১৯৭২ চনত কংগ্ৰেছৰ সুৰঞ্জন নন্দীয়ে ৰাতাবাৰী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ লিলাময় দাস, ১৯৮৩ চনত কংগ্ৰেছৰ সুবল চন্দ্ৰ দাস আৰু ১৯৮৫ চনত কংগ্ৰেছৰ কুমাৰী ৰাবিদাসে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

১৯৯১ চনত ৰাতাবাৰী সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখললৈ আহে । ১৯৯১ চনত বিজেপিৰ ৰামাপায়াৰ ৰাবিদাস আৰু ১৯৯৬ চনত বিজেপিৰ শম্ভু সিং মাল্লাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

Assam Assembly election 2026
ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)

২০০১ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰথীশ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে । ২০০৩ চনত সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় কংগ্ৰেছৰ কৃপানাথ মাল্লা । বৰ্তমান বিজেপিৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ দলত আছিল ।

Assam Assembly election 2026
কৃপানাথ মাল্লা (ETV Bharat Assam)

২০০৬ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বিজেপিৰ শম্ভু সিং মাল্লাই । ৰাতাবাৰী সমষ্টিত ২০১১ চনত কৃপানাথ মাল্লাই কংগ্ৰেছৰ হৈ আৰু ২০১৬ চনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

Assam Assembly election 2026
ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)

২০১৯ চনত কৃপানাথ মাল্লা কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ হৈ লোকসভালৈ যোৱাত ৰাতাবাৰী সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন হয় আৰু উপনিৰ্বাচনত জয়ী হয় বিজেপিৰ বিজয় মালাকাৰ । ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনটো বিজয় মালাকাৰ জয়ী হয় । ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বিলুপ্তিৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিনিধি লাভ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিক

লগতে পঢ়ক : বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিক

লগতে পঢ়ক : বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক নৱগঠিত মানাহ বিধানসভা সমষ্টিক

লগতে পঢ়ক : ভোটাৰে কি কয়: ৫ বছৰে হোৱা 'উন্নয়ন'ক লৈ সন্তুষ্টনে সৰুপথাৰৰ ৰাইজ ?

TAGGED:

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
RATABARI ASSEMBLY CONSTITUENCY
RAM KRISHNA NAGAR CONSTITUENCY
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY POLLS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.