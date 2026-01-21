বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক মাকুম বিধানসভা সমষ্টিক
ঐতিহাসিক তিনিচুকীয়া জিলাৰ নৱগঠিত বিধানসভা সমষ্টিটো হৈছে মাকুম বিধানসভা সমষ্টি । এই প্ৰতিবেদনত সমষ্টিটোৰ এক চমু অৱলোকন ৷
Published : January 21, 2026 at 2:56 PM IST
তিনিচুকীয়া: ঐতিহাসিক তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছয়টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত নৱগঠিত সমষ্টিটো হৈছে মাকুম বিধানসভা সমষ্টি । শেহতীয়াকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পাছত তিনিচুকীয়া জিলাত একমাত্ৰ নৱগঠিত বিধানসভা সমষ্টিটো হৈছে ৮৫ নং মাকুম বিধানসভা সমষ্টি, যিটো ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অংশ । এই সমষ্টিটো ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷
ভোটাৰৰ সংখ্যা
মাকুম বিধানসভা সমষ্টিটো ২০২৪ চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি জিলাখনৰ মুঠ ১৬৬ টা ভোটকেন্দ্ৰৰে গঠিত । কিন্তু শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্বাচনী শাখাই প্ৰদান কৰা তালিকা অনুসৰি নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিটোত ১৬৬ টাৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ ২০৪ টা হয়গৈ ৷ এই নৱগঠিত বিধানসভা সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৫৯,৫১৮ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৬,৫৭১ জন, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৮২,৯৪২ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৫ গৰাকী ।
ইয়াৰ পৰা দেখা গ’ল যে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ছয়টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিতেই মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক । সমষ্টিটোত পুৰুষতকৈ ৬,৩৭১ গৰাকী অধিক মহিলা ভোটাৰ আছে ।
২০২৬ বৰ্ষত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৱগঠিত বিধানসভা সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন ৷ নৱগঠিত সমষ্টিটোৰ পূৰ্বে অধিকাংশ অঞ্চল ডিগবৈ আৰু চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল যদিও তিনিচুকীয়া আৰু ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰো কিছু অংশ বৰ্তমান মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিটোত ১৫ গাঁও পঞ্চায়তৰ লগতে এখন পৌৰসভা আছে । একমাত্ৰ পৌৰসভাখন হৈছে মাকুম পৌৰসভা ।
নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিটোত মুঠ ১,৫৯,৫১৮ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত আনুমানিক ৬৭,০০০ চাহ বাগিচাৰ ভোট আছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় ২৫,০০০ ভোটাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী । অসমীয়া ভোটাৰ প্ৰায় ৬৫,০০০, মিছিং জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ প্ৰায় ৬,০০০, বাংলাভাষী ভোটাৰ প্ৰায় ১৬,০০০-১৭,০০০, হিন্দীভাষী ভোটাৰ প্ৰায় ৬,০০০, মুছলমান ২,৭০০ আৰু গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাৰ প্ৰায় ৬,০০০ ৷ সমষ্টিটোত সৰু-বৰ প্ৰায় ২১ খন চাহ বাগান থকাৰ বিপৰীতে আছে প্ৰায় ১২০ খন সৰু-বৰ গাঁও ৷
সমষ্টিটো নতুনকৈ গঠন হোৱাৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ জনতাই বাৰুকৈয়ে জলা-কলা খাবলগীয়া হৈছে । পূৰ্বৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন আৰু চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাই নৱগঠিত সমষ্টিটোত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ সমষ্টিটোত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অঞ্চলসমূহত উন্নয়নৰ লগতে নিজৰ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাত ব্যস্ত ৷
উল্লেখ্য যে, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকাৰ বাবে সমষ্টিত প্ৰয়োজনীয় সময় দিব নোৱাৰে । অসম গৃহ নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধ্যক্ষ পুলক গোহাঁইক সাংসদ প্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব দিয়া আছে যদিও জনতাৰ কাষেই চাপিব পৰা নাই প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে । গতিকে নতুন বিধায়ক লাভৰ বাবে উদবাউল হৈ আছে নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিবাসী ।
