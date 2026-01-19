বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৩৯ নং নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নলবাৰী সমষ্টিৰ ৰূপৰেখাৰ বিষয়ে জানো আহক...
Published : January 19, 2026 at 8:12 PM IST
নলবাৰী : ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বলিছে এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বতাহ । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপিছে সিমানেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত বাঢ়িছে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ ।
তাৰ মাজতে সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ ওচৰ চাপিছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকল । লগতে তৎপৰতা বাঢ়িছে প্ৰশাসনৰ । ব্যতিক্ৰম নহয় নলবাৰীও । নলবাৰীতো বলিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বতাহ । শাসক-বিৰোধী সকলোৱে সমানে তৎপৰ হৈ উঠিছে নলবাৰী সমষ্টিত ।
ইতিমধ্যে সৰু-বৰ কাৰ্যসূচীৰে সমষ্টিটোত শাসক-বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰস্ততি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যদিও বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা ১২৬ টা আছে । তাৰ মাজতে বহু সমষ্টিৰ সীমা, জনগাঁথনিকে আদি কৰি ব্যাপক সাল-সলনি হৈছে ।
এসময়ৰ নলবাৰী জিলাৰ আটাইতকৈ বেছি ভোটাৰ থকা সমষ্টি আছিল নলবাৰী সমষ্টি । কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত জিলাখনৰ ভিতৰতেই আটাইতকৈ কম ভোটাৰ থকা সমষ্টিলৈ পৰিগণিত হৈছে নলবাৰী ।
নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত আছে দুটাকৈ ৰে'ল ষ্টেচন । এটা ঘগ্ৰাপাৰ, আনটো নলবাৰী । ঠিক একেদৰে সমষ্টিটোত উন্নয়ন খণ্ডও আছে দুটা । এটা পূব নলবাৰী আৰু আনটো হ'ল বড়িগোগ বনভাগ উন্নয়ন খণ্ড ।
সমষ্টিটোৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰৰূপে নলবাৰী চহৰখন নলবাৰী বিধাসনভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । নলবাৰী চহৰৰ ১৭ টা ৱাৰ্ড লগ লাগি গঠিত হৈছে নলবাৰী পৌৰসভা । যি নলবাৰী পৌৰসভা নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । সমান্তৰালভাৱে সমষ্টিটোত দুখন আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰে নৱগঠিত হৈছে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি ।
নলবাৰী সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এনেকুৱা :
নলবাৰী সমষ্টিটো প্ৰথমাৱস্থাত অৰ্থাৎ অবিভক্ত কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত অৱস্থাত উত্তৰ নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি ৰূপে নামাকৰণ হৈছিল । তেতিয়া সময় আছিল ১৯৫২ চন ।
তাৰ পিছত অৰ্থাৎ ১৯৫৭ চনত সমষ্টিটোৰ নাম আছিল পূব নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৭৮ চনত পুনৰ পূব নলবাৰী সমষ্টিটোক নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি ৰূপে নামাকৰণ কৰা হয় ।
নলবাৰী সমষ্টিৰ চাৰিসীমা :
এই সমষ্টিটোৰ পূব দিশত আছে ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি । আনহাতে পশ্চিম দিশে আছে টিহু, বৰমা বিধানসভা সমষ্টি । ঠিক একেদৰে উত্তৰে আছে তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু দক্ষিণে আছে বৰক্ষেত্ৰী আৰু হাজো-শুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টি ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নলবাৰী সমষ্টিৰ সালসলনি :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নলবাৰী সমষ্টিৰ জনগাঁথনি আৰু ইয়াৰ ভৌগোলিক দিশৰ পৰিৱৰ্তন হয় । য'ত উত্তৰ-পশ্চিম দিশে নতুন দেহৰ পঞ্চায়তৰ দুখন গাঁও পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ তথা বৰ্তমানৰ টিহু সমষ্টিৰ পৰা সংলগ্ন হয় নলবাৰী সমষ্টিত ।
একেদৰে বাঁহজানীৰ দক্ষিণ বাঁহজানী গাঁও পঞ্চায়তৰ চাৰিখন গাঁও ক্ৰমে দেহৰ কালাকুছি, পশ্চিম খাতাৰ কালাকুছি, কুমাৰীকাটা আৰু মাকালডোবা গাঁওকেইখন টিহু সমষ্টিলৈ গুচি যায় ।
ইপিনে উক্ত দক্ষিণ বাঁহজানী গাঁও পঞ্চায়তত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ঘোগা গাঁও পঞ্চায়তৰ ঘোগা, ডাঙৰদী, হামলাকুৰ আৰু বালিকুছি গাঁওকেইখন নলবাৰী সমষ্টিত সংলগ্ন হয় । আনহাতে পূব বাঁহজানীৰ কৰ্দ্দৈতোলা, বালিকুছিৰ লগতে খাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ বালিলেচা, বৰমুৰিকোনা, বালিকুছি, খাটা গুৱাকুছি আদি গাঁও নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত সংলগ্ন কৰা হয় ।
আনহাতে সমষ্টিটোৰ পূৰ্বৰ বড়িগোগ বনভাগ খণ্ডৰ নাৰপাৰা, দতৰা, ধুৰকুছি, আমৰা, বৰ ধনৰা ১ আৰু ২, পূৰ্ণকামদেৱ, কিচমৎপুৰ, লহকৰপাৰা, চতমা, দেহাৰকুছি, পূৰ্নদৈচপৰা, লৰমা বটকুছি আদি গাঁও বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত সংলগ্ন হয় । আনহাতে পূৰ্বৰ উত্তৰ বাঁহজানীৰ পৰা দৌকুছি গাঁওখন টিহু সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
নলবাৰী সমষ্টিৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ বিৱৰণ :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নলবাৰী চহৰৰৰ উপৰিও নলবাৰী সমষ্টিত দুখনকৈ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত গঠিত হয় । এখন নলবাৰী আনখন ঘগ্ৰাপাৰ । ইয়াৰে চহৰখন পৌৰ নিগমৰ অন্তৰ্গত ৷ সমান্তৰালকৈ দুখন আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰে কেইবাখনো গাঁও পঞ্চায়ত সাঙুৰি গঠিত হৈছে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি ।
নলবাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তত ১১ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ঘগ্ৰাপাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তত ৮ খন গাঁও পঞ্চায়তেৰে গঠিত সমষ্টিটোৰ দুয়োখন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত ।
নলবাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গাঁও পঞ্চায়তসমূহ হ'ল : বালিতাৰা বতাহগিলা, চান্দকুছি, দক্ষিণ বাহজানী, দক্ষিণ নলবাৰী, ধমধমা চটাইবাৰী, দীঘেলী, হাতী নমাটি, মধ্য বাঁহজানী, নাহেৰবাৰী, পূব বাঁহজানী আৰু সৰিয়হতলী ।
ইয়াৰে সৰিয়হতলী গাঁও পঞ্চায়তত বুঢ়ী নগৰ আৰু টৌমুৰা গাঁওকেইখন টিহু সমষ্টিৰ পৰা নলবাৰী সমষ্টিলৈ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । য'ত বতাহগিলা বালিতাৰাত ৯ খনকৈ গাঁৱৰে গঠিত এখন গাঁও পঞ্চায়ত ।
ঠিক একেদৰে চান্দকুছি গাঁও পঞ্চায়তত ৫ খন গাঁও, দক্ষিণ বাহজানীত ১১ খন গাঁও, দক্ষিণ নলবাৰীত ৩ খন গাঁও, ধমধমা চটাইবাৰীত ৪ খন গাঁও, দীঘেলীত ৫ খন, হাতী নমাটিত ৫ খন, মধ্য বাহজানীত ৩ খন, নাহেৰবাৰীত ৬ খন, পূব বাহজানীত ৬ খন, ৮ খনকৈ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত ।
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি নলবাৰী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ বিৱৰণ :
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি ৩৯ নং নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ২,০১,০৪৪ গৰাকী ।
ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০১,৭৫৩ গৰাকীৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৯৯,২৯১ গৰাকী । নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ নাই । আনহাতে আগন্তুক '২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নলবাৰী সমষ্টিৰ ২৬৯ টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন ।
নলবাৰী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল :
- ১৯৫২ চনত সমষ্টিটোৰ নাম আছিল উত্তৰ নলবাৰী : প্ৰফুল্ল কুমাৰ গোস্বামী (কংগ্ৰেছ) জয়ী
- ১৯৫৭ ত পূব নলবাৰী : প্ৰভাত নাৰায়ণ চৌধুৰী (প্ৰজা চ'ছিয়েলিষ্ট পাৰ্টী) জয়ী
- ১৯৬২ ত পূব নলবাৰী : পবীন শৰ্মা (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬৭ ত : প্ৰভাত নাৰায়ণ চৌধুৰী (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭২ ত : বদন চন্দ্ৰ তালুকদাৰ (প্ৰজা সমাজবাদী পাৰ্টী)
- ১৯৭৮ ত : নলবাৰী : নৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত (চিপিআইএম)
- ১৯৮৩ ত : নলবাৰী : চন্দ্ৰধৰ কলিতা (IND)
- ১৯৮৫ ত : নলবাৰী : নগেন শৰ্মা (IND)
- ১৯৯১ ত : নলবাৰী : নগেন শৰ্মা (AGP)
- ১৯৯৬ ত : নলবাৰী : নগেন শৰ্মা (AGP)
- ২০০১ ত : নলবাৰী : মদন কলিতা ( কংগ্ৰেছ)
- ২০০৬ ত : নলবাৰী : অলকা শৰ্মা (AGP)
- ২০১১ত : নলবাৰী : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (কংগ্ৰেছ)
- ২০১৬ ত: নলবাৰী : অশোক শৰ্মা (বিজেপি)
- ২০২১ ত : নলবাৰী : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (বিজেপি)