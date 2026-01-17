বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক হাফলং বিধানসভা সমষ্টিক
১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টী, ১৯৯৬ চনত এ এছ ডি চি, ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল হাফলং ।
Published : January 17, 2026 at 1:13 PM IST
হাফলং : ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানে সমষ্টিসমূহত শাসক-বিৰোধী দলসমূহে নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে ।
ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিমা হাছাও জিলাৰ অন্যতম এটা বিধানসভা সমষ্টি হৈছে ১১৩নং হাফলং বিধানসভা সমষ্টি । ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত হাফলং বিধানসভা সমষ্টি হৈছে জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টি । হাফলং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনত আছে ২৮ টা সমষ্টি । বৰ্তমান উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত আছে ।
২০২৬ বৰ্ষৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ১১৩নং হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৫৮,৭৭৩
- পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭৮,৬৪১
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৮০,১৩২
- আনহাতে, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হৈছে ২৬১ টা ।
পূৰ্বে হাফলং সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত আছিল । শেহতীয়াকৈ সমষ্টিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত আছে ।
উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা সমষ্টিৰ প্ৰথম বিধায়ক আছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জয়ভদ্ৰ হাগজাৰ । ১৯৫২ চনত তেতিয়াৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল জয়ভদ্ৰ হাগজাৰ ।
ইয়াৰ পিছত ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৭২ চনত আৰু চাৰিবাৰকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হিচাপে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় জয়ভদ্ৰ হাগজেৰ ।
ইয়াৰ পিছতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা সমষ্টিৰ নাম সলনি হৈ হাফলং সমষ্টি হোৱাৰ পিছত ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ হৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে সোণাৰাম থাওচেনে ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ অন্যতম হেভিৱেট নেতা গোবিন্দ চন্দ্ৰ লংথাছাই সমষ্টিটোৰ পৰা একাধিকবাৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । বিশেষকৈ ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৯১, ২০০১, ২০০৬ আৰু ২০১১ চনত ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলং সমষ্টি (পূৰ্বৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা)ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এই সময়ছোৱাত অসম চৰকাৰত উল্লেখযোগ্য মন্ত্ৰীৰ পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল ।
গোবিন্দ চন্দ্ৰ লংথাছাৰ বিধায়কৰ কাৰ্যকাল আৰু আনুষংগিক ভূমিকাসমূহ হৈছে
- ১৯৮৩ চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত, কেবিনেট মন্ত্ৰী
- ১৯৮৫ চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত
- ১৯৯১ চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী
- ২০০১ চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত, পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন মন্ত্ৰী
- ২০০৬ চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ
- ২০১১ চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত
ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে ১৯৯৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গোবিন্দ চন্দ্ৰ লাংথাছাক পৰাস্ত কৰি এ এছ ডি চিৰ পৰা সমৰজিত হাফলংবাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ২০১৬ চনত হাফলং সমষ্টিত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন ঘটে ।
২০১৬ চনত হাফলং সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় পাৰ্টীৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বিজেপি প্ৰাৰ্থী বীৰভদ্ৰ হাগজাৰ । ইয়াৰ পিছত ২০২১ চনতো হাফলং সমষ্টিটো বিজেপি দলে পুনৰ নিজৰ দখলত ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ।
২০১২ চনত হাফলং সমষ্টিৰ পৰা নন্দিতা গাৰ্লোছা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি বৰ্তমানে মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।
উল্লেখ্য যে হাফলং সমষ্টি অধিকাংশ সময় কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল । ইয়াৰ মাজতে ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টী, ১৯৯৬ চনত এ এছ ডি চি, ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত সমষ্টিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দখল কৰে ।