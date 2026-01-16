ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ১০২ নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিক

মুখ্যমন্ত্ৰী উপহাৰ দিয়া ১০২ নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখাৰ বিষয়ে জানো আহক...

Assam assembly election 2026
বিধানসভা বৃত্তান্ত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 16, 2026 at 5:00 PM IST

4 Min Read
যোৰহাট : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ তৎপৰতা অধিক বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষকৈ শাসকীয় দল বিজেপিত টিকট প্ৰত্যাশীৰ তালিকাখন যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ পৰিছে । সকলোৱে টিকটৰ আশাত নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত কাম-কাজ আৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ আস্থাভাজন হোৱাৰ প্ৰয়াসত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

আন সমষ্টিৰ লগতে অসমৰ ৰাজনৈতিক পটভূমিত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টিতো বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশীৰ তালিকাখন ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈছে । সমষ্টিটোত কেইবাগৰাকী নেতাই টিকট লাভৰ সপোন লৈ ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে । ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে দলীয় নেতৃত্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাবে খ্যাত তিতাবৰ সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ হাতৰ পৰা বিজেপিয়ে নিজৰ দখললৈ নিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নেতৃত্বত এটা টীমে সকলো কাম-কাজ তদাৰক কৰি আছে ।

ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ফলত তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিন্যাস সলনি হৈছে ৷ তিতাবৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ফলত গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ 26 খন হ'ল । পূৰ্বতে তিতাবৰ সমষ্টিত আছিল ২০ খন গাঁও পঞ্চায়ত ।

তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিন্যাস (ETV Bharat Assam)

যোৰহাট পৰা তিতাবৰ সমষ্টিত নতুনকৈ চিনামৰা, কৰঙা, উত্তৰ গড়মূৰ, মধ্য কাটনি আৰু বাঘচোং গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ৷ মৰিয়নী পৰা দক্ষিণ কৰঙা, দক্ষিণ কাটনি, কুশল কোঁৱৰ গাঁও পঞ্চায়ত তিতাবৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ।

আনহাতে তিতাবৰ সমষ্টিত নতুনকৈ কাটনিবাৰী, চৈকটা, বাহনি, শিলিখা, ডকলঙীয়া, খৰিকটীয়া, চিনামৰা আৰু মুৰমুৰীয়া চাহ বাগিচা তিতাবৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ল । তিতাবৰ সমষ্টিৰ বেকাজান গাঁও পঞ্চায়ত গ'ল গোলাঘাট সমষ্টিলৈ আৰু মধ্য ঠেঙাল গাঁও পঞ্চায়তৰ আধা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ১০২নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিত ।

আনহাতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাবে খ্যাত তিতাবৰ সমষ্টিত ১০ টা ৱাৰ্ড যুক্ত এখন পৌৰসভা আছে । তিতাবৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা ২,০৪,৫৬৮ ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৯৮,৮৫১, মহিলা ভোটাৰ ১,০৫ ৭১৭, বিশেষভাৱে সক্ষম ১৪২৫, বয়োজ্যেষ্ঠ (৮০ উৰ্ধৰ) ১০৫৯ আৰু ১৮ৰ পৰা ১৯ বছৰ ভোটাৰ সংখ্যা ৮৪২ জন ।

তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিন্যাস (ETV Bharat Assam)

আনহাতে তিতাবৰ সমষ্টিটো জয় পৰাজয় ক্ষেত্ৰত এইবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰে ৷ কাৰণ সমষ্টিটোত পূৰ্বৰ তুলনাত চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ ভিতৰত ন বিজেপি তথা আটছা প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা, ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কুমুদ কছাৰী, বিজেপি প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক হেমন্ত কলিতা ।

তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিন্যাস (ETV Bharat Assam)

এইসকল প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ভিতৰত ধীৰাজ গোৱালাই বিজেপি পৰা তিতাবৰ সমষ্টিত টিকট পোৱা সম্ভৱনা অধিক আৰু নিশ্চিত বুলিও জানিব পৰা গৈছে । কাৰণ তিতাবৰ সমষ্টি সৰ্বাধিক চাহ জনগোষ্ঠী ভোটাৰ আছে ৷ আনহাতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ খ্যাত তিতাবৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ভিতৰত বৰ্তমান বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু প্ৰায়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ অতি ঘনিষ্ঠ প্ৰাণ কুৰ্মী ৷ কিন্তু পুনৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই টিকট পোৱা সম্ভৱনাই অধিক ।

প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ ৰূপে তিতাবৰ সমষ্টিক প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ৷ তেওঁ ২০০১, ২০০৬, ২০১১ আৰু ২০১৬ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈ তেওঁ একেৰাহে চাৰিবাৰকৈ তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাবে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ তিনিবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শাসন ভাৰ চলাইছিল ।

আটছা প্ৰাক্তন সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা (ETV Bharat Assam)

তৰুণ গগৈ মৃত্যু পিছত ২০২১ত ভাস্কৰ বৰুৱাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই অসম বিধান সভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । সেয়েহে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিটো এতিয়া অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত খুব আকষণীয় হৈ পৰিছে ৷

তাপৰ্যপূৰ্ণ যোৰহাট জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টিতেই ভোটাৰ সংখ্যা অধিক হোৱা লগতে পুৰুষ তুলনাত মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

