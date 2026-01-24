বিধানসভা সমষ্টিৰ বৃত্তান্ত: জানো আহক নাহৰকটীয়া সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টি, নতুন ৰূপ লাভ কৰা সমষ্টিটোৰ ৰূপৰেখা জানো আহক...
Published : January 24, 2026 at 12:25 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড় জিলাত থকা ৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ৯২ নং নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টি । অসম-অৰুণাচলৰ টিৰাপ জিলা আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত এই নাহৰকটীয়া সমষ্টিয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং আৰু দুলীয়াজান সমষ্টিক সংযোগ কৰিছে । নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ মাজেৰে যোৱা দিল্লী নদী আৰু বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও মেৰবিল, আহোমসকলৰ প্ৰথম অস্থায়ী ৰাজধানী টিপাম ক্ষেত্ৰ আৰু দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত চহকী নাহৰকটীয়া । নাহৰকটীয়া সমষ্টিত নামৰূপ আৰু নাহৰকটীয়া ৰে'ল ষ্টেচন থকাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া । উদ্যাগৰ ক্ষেত্ৰতো চহকী নাহৰকটীয়া । নাহৰকটীয়া সমষ্টিত আছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানা নামৰূপ সাৰ কাৰখানা আৰু অসম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেড অৱস্থিত । কেইবাখনো চাহ বাগিচা থকা সমষ্টিটোত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আছে নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয় আৰু নামৰূপ মহাবিদ্যালয় ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নাহৰকটীয়া সমষ্টি:
সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম নহ'ল নাহৰকটীয়া সমষ্টিক । টিংখাং সমষ্টিৰ কুঁৱৰী গাঁও আৰু মাহমৰা পঞ্চায়ত লাভ কৰাৰ বিপৰীতে টিপাম পঞ্চায়ত দুলীয়াজান সমষ্টিক এৰি দিব লগা হয় । নাহৰকটীয়া পৌৰসভা আৰু নামৰূপ পৌৰসভা থকা সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ১৭খন গাঁও পঞ্চায়ত লৈ গঠন হ'ল ।
নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ জনগাঁথনি:
ডিব্ৰুগড় জিলা নিৰ্বাচন আয়োগে ২৭ ডিচেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৯২ নং নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৫৭,০৪৭ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭৬,৮২২, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৮০,২২৪ আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ হৈছে ১ জন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ হাৰ - ১.২৪% বৃদ্ধি পাইছে ।
বৰ্তমানৰ বিধায়ক আৰু ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল:
নাহৰকটীয়া সমষ্টিত ৰাইজে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰী লাভ কৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমান সমষ্টিটোত আছে বিজেপি দলৰ বিধায়ক । বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে । বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা নাই যদিও অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ দুবাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ।
২০২১ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আছিল অতি লক্ষ্যণীয়। কাৰণ 'কা' আন্দোলনৰ পাছতে জন্মলাভ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰথমবাৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছিল যদিও জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিল । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৰংগ গগৈয়ে লাভ কৰিছিল ৪,৭২,৬৮ টা ভোট, অগপ প্ৰাৰ্থী নৰেন সোণোৱালে লাভ কৰিছিল ৪,০৪৯ টা , কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰণতি ফুকনে লাভ কৰিছিল ৩২,২৯২ টা, অসম জাতীয় পৰিষদ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লাভ কৰিছিল ২৫,২৩২ টা আৰু নিৰ্দলীয় তৰুণ কুমাৰ ধাদুমীয়াই লাভ কৰিছিল ৬৯৬ টা ভোট ।
নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাস:
নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়কসকলৰ ইতিহাস চালে দেখা যায় কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল সমষ্টিটো । ১৯৭৮ চনত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা শশী কমল সন্দিকৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে কুসুম্বৰ টাইৰায়ে জয়লাভ কৰিছিল । কিন্তু পুনৰ ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা ১৯৯১ শশী কমল সন্দিকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পাছতে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ যুগ ।
১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈ পাঁচবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়িকা হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰণতি ফুকন । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাজিত কৰি ২০১৬ চনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা নৰেন সোণোৱাল বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পাছতে ২০২১ চনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিত প্ৰথমবাৰলৈ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তৰংগ গগৈয়ে জয়লাভ কৰি বিধায়কৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে ।
২০২৬ত কি হ'ব নাহৰকটীয়া সমষ্টিত:
বৰ্তমান অতি শক্তিশালী ৰূপত আছে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বিজেপি দল । বিৰোধী ঐক্য গঠন হ'লেও নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বৰ্তমান বিধায়ক তৰংগ গগৈক পৰাজিত কৰাতো ইমান সহজ নহ'ব । কাৰণ কোনো এটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল-সংগঠনৰ ভেটি বৰ্তমান শক্তিশালী নহয় নাহৰকটীয়া সমষ্টিত । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত যুৱ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ জনপ্ৰিয়তা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত ।