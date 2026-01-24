ETV Bharat / politics

বিধানসভা সমষ্টিৰ বৃত্তান্ত: জানো আহক নাহৰকটীয়া সমষ্টিক

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টি, নতুন ৰূপ লাভ কৰা সমষ্টিটোৰ ৰূপৰেখা জানো আহক...

Assam assembly election 2026, an overview of Naharkatia assembly constituency
জানো আহক নাহৰকটীয়া সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড় জিলাত থকা ৬টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ৯২ নং নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টি ।‌ অসম-অৰুণাচলৰ টিৰাপ জিলা আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত এই নাহৰকটীয়া সমষ্টিয়ে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং আৰু দুলীয়াজান সমষ্টিক সংযোগ কৰিছে । নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ মাজেৰে যোৱা দিল্লী নদী আৰু বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰিও মেৰবিল, আহোমসকলৰ প্ৰথম অস্থায়ী ৰাজধানী টিপাম ক্ষেত্ৰ আৰু দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত চহকী নাহৰকটীয়া । নাহৰকটীয়া সমষ্টিত নামৰূপ আৰু নাহৰকটীয়া ৰে'ল ষ্টেচন থকাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া । উদ্যাগৰ ক্ষেত্ৰতো চহকী নাহৰকটীয়া । নাহৰকটীয়া সমষ্টিত আছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানা নামৰূপ সাৰ কাৰখানা আৰু অসম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেড অৱস্থিত । কেইবাখনো চাহ বাগিচা থকা সমষ্টিটোত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আছে নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয় আৰু নামৰূপ মহাবিদ্যালয় ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নাহৰকটীয়া সমষ্টি:

সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম নহ'ল নাহৰকটীয়া সমষ্টিক । টিংখাং সমষ্টিৰ কুঁৱৰী গাঁও আৰু মাহমৰা পঞ্চায়ত লাভ কৰাৰ বিপৰীতে টিপাম পঞ্চায়ত দুলীয়াজান সমষ্টিক এৰি দিব লগা হয় । নাহৰকটীয়া পৌৰসভা আৰু নামৰূপ পৌৰসভা থকা সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ১৭খন গাঁও পঞ্চায়ত লৈ গঠন হ'ল ।

Assam assembly election 2026
ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam)

নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ জনগাঁথনি:

ডিব্ৰুগড় জিলা নিৰ্বাচন আয়োগে ২৭ ডিচেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৯২ নং নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৫৭,০৪৭ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭৬,৮২২, মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৮০,২২৪ আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ হৈছে ১ জন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নাহৰকটীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ হাৰ - ১.২৪% বৃদ্ধি পাইছে ।

বৰ্তমানৰ বিধায়ক আৰু ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল:

নাহৰকটীয়া সমষ্টিত ৰাইজে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰী লাভ কৰিছিল । কিন্তু বৰ্তমান সমষ্টিটোত আছে বিজেপি দলৰ বিধায়ক । বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে । বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা নাই যদিও অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ দুবাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ।

Assam assembly election 2026
২০২১ ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল (ETV Bharat Assam)

২০২১ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আছিল অতি লক্ষ্যণীয়। কাৰণ 'কা' আন্দোলনৰ পাছতে জন্মলাভ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰথমবাৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছিল যদিও জয়লাভ কৰিব পৰা নাছিল ।‌ ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তৰংগ গগৈয়ে লাভ কৰিছিল ৪,৭২,৬৮ টা ভোট, অগপ প্ৰাৰ্থী নৰেন সোণোৱালে লাভ কৰিছিল ৪,০৪৯ টা , কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰণতি ফুকনে লাভ কৰিছিল ৩২,২৯২ টা, অসম জাতীয় পৰিষদ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লাভ কৰিছিল ২৫,২৩২ টা আৰু নিৰ্দলীয় তৰুণ কুমাৰ ধাদুমীয়াই লাভ কৰিছিল ৬৯৬ টা ভোট ।

Assam assembly election 2026, an overview of Naharkatia assembly constituency
নাহৰকটীয়া চহৰ (ETV Bharat Assam)

নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ইতিহাস:

নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়কসকলৰ ইতিহাস চালে দেখা যায় কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল সমষ্টিটো । ১৯৭৮ চনত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা শশী কমল সন্দিকৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে কুসুম্বৰ টাইৰায়ে জয়লাভ কৰিছিল । কিন্তু পুনৰ ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা ১৯৯১ শশী কমল সন্দিকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পাছতে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ যুগ ।

Assam assembly election 2026
বৰ্তমানলৈকে বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)

১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈ পাঁচবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়িকা হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল প্ৰণতি ফুকন । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাজিত কৰি ২০১৬ চনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা নৰেন সোণোৱাল বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পাছতে ২০২১ চনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিত প্ৰথমবাৰলৈ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তৰংগ গগৈয়ে জয়লাভ কৰি বিধায়কৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে ।

Assam assembly election 2026, an overview of Naharkatia assembly constituency
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰণতি ফুকন (ETV Bharat Assam)
Assam assembly election 2026, an overview of Naharkatia assembly constituency
অগপ প্ৰাৰ্থী নৰেন সোণোৱাল (ETV Bharat Assam)
Assam assembly election 2026, an overview of Naharkatia assembly constituency
বৰ্তমানৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ (ETV Bharat Assam)
Assam assembly election 2026, an overview of Naharkatia assembly constituency
অজাপ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

২০২৬ত কি হ'ব নাহৰকটীয়া সমষ্টিত:

বৰ্তমান অতি শক্তিশালী ৰূপত আছে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বিজেপি দল । বিৰোধী ঐক্য গঠন হ'লেও নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বৰ্তমান বিধায়ক তৰংগ গগৈক পৰাজিত কৰাতো ইমান সহজ নহ'ব । কাৰণ কোনো এটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল-সংগঠনৰ ভেটি বৰ্তমান শক্তিশালী নহয় নাহৰকটীয়া সমষ্টিত । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত যুৱ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ জনপ্ৰিয়তা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত ।

