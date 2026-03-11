ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিক

ঐতিহাসিক তিনিচুকীয়া জিলাত থকা মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এক চমু অৱলোকন ৷

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি
তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে ৮৩ নং মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি । ১৯৭৮ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিটো অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত ৷ মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি ১৩ খন গাঁও পঞ্চায়তৰ উপৰিও এখন পৌৰসভাৰে গঠিত । মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । বৰ্তমান মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি :

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে । যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটা কয়লা আৰু চাহ উদ্যোগৰ বাবে বিখ্যাত এখন ঐতিহাসিক চহৰ । ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে ইটালীৰ অভিযন্তা শ্বেভালিয়েৰ পেষ্টনজিৰ নেতৃত্বত কয়লাখনি আৱিষ্কাৰৰ পিছত ইটালীৰ ৰাণী মাৰ্ঘেৰিটাৰ নামেৰে এই ঠাইখনৰ নামকৰণ কৰা হয় বুলি চৰ্চিত হৈ আহিছে ৷ ১৮৮১ চনত অসম ৰে'লৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানীয়ে মাৰ্ঘেৰিটাত কয়লাখনিৰ কাম আৰম্ভ কৰে, যি এতিয়া অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান ভেটি । সমান্তৰালভাৱে চাহ উৎপাদনতো এই অঞ্চলটো বিশেষভাৱে আগবঢ়া ।

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ :

তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্বাচনী শাখাৰ পৰা দিয়া তথ্য অনুসৰি মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ হৈছে ১,৭৪,৯৭০ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৮৬,৪১৬ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৮৮,৫৫৪ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । প্ৰায়বোৰ সমষ্টিৰ দৰে মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিটো মহিলা ভোটাৰ বেছি থকা দেখা গৈছে । ইয়াত মুঠ ২২২ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে । আনহাতে সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ পৰা আনুমানিক হিন্দীভাষী ভোটাৰ ১১ হাজাৰ, বাংলাভাষী ভোটাৰ ২৪ হাজাৰ, নেপালী ভোটাৰ ৪২ হাজাৰ, মুছলমান ভোটাৰ ১৪ হাজাৰ, চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ ৪০ হাজাৰ, তেলুগু ভোটাৰ ৩ হাজাৰ, অসমীয়া আৰু চিংফৌ ভোটাৰ ৩৩ হাজাৰ আছে ।

মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তৰুণ গগৈ
মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা
মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল :

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত ১৯৭৮ চনত প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক আছিল জনতা পাৰ্টী দলৰ কুল বাহাদুৰ চেত্ৰী । তাৰ পাছত ক্ৰমে ১৯৮৩, ১৯৮৫ আৰু ১৯৯১ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কুল বাহাদুৰ চেত্ৰীয়েই বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৯৬ চনত মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধায়ক হৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ । তাৰ পাছত ক্ৰমে ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৬ আৰু ২০১১ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিধায়কৰ লগতে চৰকাৰৰ শক্তি মন্ত্ৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৬ চনত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ভাস্কৰ শৰ্মাই পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তাৰ পাছত ২০২১ চনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাস্কৰ শৰ্মাই মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে জয়ী হয় ।

মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টি

২০১৬ আৰু ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল :

২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে লাভ কৰিছিল ৫৩,৬২১ টা ভোট আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাস্কৰ শৰ্মাই লাভ কৰিছিল ৭৬,৩৬৫ টা ভোট । ইফালে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ভাস্কৰ শৰ্মাই জয়লাভ কৰে । ভাস্কৰ শৰ্মাই ৮৬,৬৪০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন বৰগোহাঁয়ে লাভ কৰে ২৮,১৪০ টা ভোট আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় কুমাৰ দেৱে লাভ কৰে ২২,৯৩৫ টা ভোট ।

মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰতীক বৰদলৈ
মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল চেত্ৰী

আনহাতে এই পৰ্যন্ত ২০২৬ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা দলে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷ তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলে মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ লগতে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত থকা ৰাইজৰ দলে ৰাহুল চেত্ৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

