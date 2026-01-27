ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিক

দৰং জিলাৰ এক উল্লেখযোগ্য বিধানসভা সমষ্টি হ'ল অনুসূচিত জাতিৰ (SC) বাবে সংৰক্ষিত ৫০নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টি । মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ এক চমু অৱলোকন...7086786481

জানো আহক মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
January 27, 2026

মঙলদৈ : ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বতৰ আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে '২৬ ত ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে শাসনাধিস্থ দলৰ উপৰিও বিৰোধী দলসমূহৰো গন্দাই গন্দাই প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি একাংশ দলীয় উচ্চস্তৰীয় নেতাৰ প্রিয়ভাজন হোৱাৰ বাবে যিদৰে কচৰৎ অব্যাহত ৰাখিছে ।

ঠিক তেনেদৰে সৰু বৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰি, তাৰ ফটো চ'ছিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক প্রচাৰ কৰি নিজৰ গ্রহণযোগ্যতা প্রদর্শনৰ প্রতিযোগিতাত নামিছে । শাসন বিৰোধী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে ৰাজহুৱা স্থান, ৰাস্তাৰ দাঁতিত বিভিন্ন বেনাৰ মৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে ।

মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টি -

অসম আন্দোলন জন্মস্থান মঙলদৈ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰত নীলমণি দাস আৰু তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰত বসন্ত দাসে মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিটো ইমান দিনে অনুসূচিত জাতিৰ (SC) বাবে সংৰক্ষিত আছিল ।

জানো আহক মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ২০২৫ ৰ পিছত মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষণ মুক্ত হয় । মঙলদৈ সমষ্টিত বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত বসন্ত দাসে বিধায়ক হিচাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে যদিও যোৱা ৰাজ্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰে পৰা শাসনাধিস্থ বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন জনাই আহিছে ।

নীলমণি দাস (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমানলৈকে বিধায়ক বসন্ত দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি দলত যোগদান কৰা নাই । বছৰ বছৰ ধৰি মঙলদৈ সমষ্টিটো অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছিল যদিও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পিছত এইবাৰ সমষ্টিটো সংৰক্ষণ মুক্ত কৰিছে নির্বাচনী আয়োগে ।

মঙলদৈ পৌৰসভা (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত মঙলদৈ সদৰ সমষ্টি সংৰক্ষণ মুক্ত হোৱাৰ উপৰিও ভোট বিন্যাস সলনি হয় । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ আগতে সংখ্যালঘু ভোটে নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল, যদিও সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পাছত সংখ্যালঘু ভোট হ্ৰাস পায় ।

প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে হিন্দু বসতি প্ৰধান আগৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ খাৰুপেতিয়া পৌৰসভাৰ এটা অংশ আৰু পুৰণি কলাই গাঁও সমষ্টিৰ এটা অংশ এতিয়া মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সংখ্যালঘু বসতিপ্ৰধান বহু কেইখন গাঁও দলগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হয় । সেয়েহে বৰ্তমান মঙলদৈ সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন নকৰিব ।

অশোক ভাৰ্গৱ (ETV Bharat Assam)

মঙলদৈ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :

২৭ ডিচেম্বৰ ২০২৫ তাৰিখে প্ৰকাশিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য মতে, দৰং জিলাখনৰ -

মঙলদৈ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam)
  • মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭,৩৭,৩১৬ গৰাকী
  • ৩,৭১,২৯২ গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ
  • ৩,৬৬,০০৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু
  • ১৮ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ
  • ৫০ নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ ২,০৭,৬৯১ গৰাকী

সমষ্টিটোত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত হিন্দু ভোটাৰ প্ৰায় ১,২২,৩৯৬ গৰাকীৰ বিপৰীতে মুছলমান ভোটৰ প্ৰায় ৭৬,৩৪১ গৰাকী আৰু অনান্য ভোট আছে ৮,৯৫৪ গৰাকী । অৱশ্যে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত এই সংখ্যা অলপ সলনি হ'ব পাৰে ।

বসন্ত দাস (ETV Bharat Assam)

২০২১ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মঙলদৈ সমষ্টিত -

  • মুঠ ভোটগ্ৰহণ হৈছিল ২,০৩,৯৯৩ টা
  • বাতিল ভোট ২৮২ টা
  • নোটা ভোট ১,৫৬৭ টা

মঙলদৈ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস :

ইয়াৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসে লাভ কৰিছিল EVM জৰিয়তে ১,১১, ০০৪ টা । পোষ্টেলৰ জৰিয়তে ৩৮২ টা মুঠ ভোট লাভ কৰিছিল ১,১১,৩৮৬ টা । বিজেপি প্ৰাৰ্থী গুৰুজ্যোতি দাসে লাভ কৰিছিল EVM জৰিয়তে ৮৬২২৪ টা, পোষ্টেলৰ জৰিয়তে ৭৩৮ টা, মুঠ ভোট লাভ কৰিছিল ৮৭০৩২ টা ।

গুৰুজ্যোতি দাস (ETV Bharat Assam)

অসম জাতীয় পৰিষদৰ (অজাপ) গকুল বৰুৱাই লাভ কৰিছিল ২৭৪৬টা । ভোটাৰ্চ পাৰ্টীৰ জীতেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৯৮০, মুঠ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰা মুঠ ভোট ২০২১৪৪ । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসে ২৪,৩৫৪ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয় লাভ কৰিছিল ।

১৯৯৬ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অনুসূচিত জাতিৰ (SC) বাবে সংৰক্ষিত মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল -

মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)
  • ১৯৮৬ চনত নীলমণি দাস (অসম গণ পৰিষদ)
  • ১৯৯১ চনত নকুল দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  • ১৯৯৬ চনত হীৰেন দাস (অসম গণ পৰিষদ)
  • ২০০১ চনত বসন্ত দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  • ২০০৬ চনত হীৰেন কুমাৰ দাস (অসম গণ পৰিষদ)
  • ২০১১ চনত বসন্ত দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  • ২০১৬ চনত গুৰুজ্যোতি দাস (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী)
  • ২০২১ চনত বসন্ত দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)

বৰ্তমান সময়ত বিজেপি চৰকাৰখনৰ নিকা নিযুক্তি, দৰং ওদালগুৰি সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু মঙলদৈ বিধায়ক বসন্ত দাসে মঙলদৈ সমষ্টিত কৰা উন্নয়ন বিশেষকৈ মঙলদৈত অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থাপন, ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বাইপাচ নিৰ্মাণ, দৰং মেডিকেল মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ লগতে সমষ্টিৰ ৰাস্তা-ঘাট, স্কুল কলেজৰ উন্নয়নৰ লগতে বিভিন্ন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী আদিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ফলত মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষণ মুক্ত হোৱাৰ লগে লগে ভোট বিন্যাসো সলনি হোৱাৰ পিছত কোন দলৰ, কোনে শেষ হাহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া সময়ত জানিব পৰা যাব ।

মঙলদৈ আৰক্ষী থানা (ETV Bharat Assam)

