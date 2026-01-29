ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৯৮নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিক

পূৰ্বতে লখিমপুৰ লোকসভা, বৰ্তমান যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৯৮নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে জানো আহক এই প্ৰতিবেদনত ।

Majuli Assembly Constituency
বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৯৮নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
মাজুলী : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে । কি শাসক, কি বিৰোধী সকলো ব্যস্ত এতিয়া নিজৰ নিজৰ দলৰ প্ৰতি ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে । এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্-মুহূৰ্তত আহকচোন আমি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তথা বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীৰ ৰাজনৈতিক পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে জানো ।

মাজুলীৰ ভৌগোলিক আৰু প্ৰশাসনিক পৰিৱৰ্তন

মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিটো পূৰ্বতে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল যদিও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত বৰ্তমান এই সমষ্টিটো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । বৰ্তমান যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । অনুসূচিত জনজাতিৰ (ST) বাবে সংৰক্ষিত এই বিধানসভা সমষ্টিটো ২০খন গাঁও পঞ্চায়তেৰে গঠিত ।

Majuli Assembly Constituency
যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিৰ্মীয়মাণ দলং (ETV Bharat Assam)

ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব

ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাজুলী অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি । এই গুৰুত্ব বিশেষভাৱে বৃদ্ধি পায় ২০১৬ চনত, যেতিয়া এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

Majuli Assembly Constituency
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (ETV Bharat Assam)

অৰ্থনীতি আৰু জনগাঁথনি

মাজুলী কেৱল ৰাজনীতিয়েই নহয়, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰো প্ৰাণকেন্দ্ৰ । ইয়াৰ অধিকাংশ লোকেই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু কৃষিয়েই তেওঁলোকৰ প্ৰধান জীৱিকা ।

ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (নিৰ্বাচন আয়োগৰ শেহতীয়া খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি)

শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান ৯৮নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত

Majuli Assembly Constituency
ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam)
  • মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৪৪,৬২৮ গৰাকী
  • ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৩,২২৭
  • মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭১,৪০১
  • মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ১৮৮

মাজুলীৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৬২-২০২২)

মাজুলীৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ । ইয়াত বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছ, নিৰ্দলীয়, জনতা পাৰ্টী, অগপ আৰু বিজেপি দলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।

মাজুলী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল হৈছে

Majuli Assembly Constituency
মাজুলী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)
  • ১৯৬২ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক হয় মালচন্দ্ৰ পেগু
  • ১৯৬৭ চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক হয় মালচন্দ্ৰ পেগু
  • ১৯৭২ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা পুনৰ বিধায়ক হয় মালচন্দ্ৰ পেগু
  • ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় চাকবাল কাগয়াং
  • ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক হয় পদ্মেশ্বৰ দলে
  • ১৯৯১ চনত পুনৰ নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক হয় পদ্মেশ্বৰ দলে
  • ১৯৯৬ চনত অসম গণ পৰিষদৰ পৰা বিধায়ক হয় কৰুণা দত্ত
  • ২০০০ চনত উপ-নিৰ্বাচনত অগপৰ পৰা বিধায়ক হয় যোগেশ্বৰ দলে
  • ২০০১-২০১৬ তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক হয় ৰাজীৱ লোচন পেগু
Majuli Assembly Constituency
ৰাজীৱ লোচন পেগু (ETV Bharat Assam)
  • ২০১৬ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা বিধায়ক হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
  • ২০২১ চনত পুনৰ বিজেপিৰ পৰা বিধায়ক হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
  • ২০২২ চনত উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰা বিধায়ক হয় ভুৱন গাম

১৯৯৬ চনত নিৰ্বাচিত হোৱা কৰুণা দত্তৰ অকাল বিয়োগৰ বাবে ২০০০ চনত উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।

Majuli Assembly Constituency
ভুৱন গাম (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, ২০২১ চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় যদিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাত বিধায়ক পদটি খালী হয় আৰু ২০২২ চনত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনত ভুৱন গাম জয়ী হয় ।

