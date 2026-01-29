বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৯৮নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিক
পূৰ্বতে লখিমপুৰ লোকসভা, বৰ্তমান যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৯৮নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে জানো আহক এই প্ৰতিবেদনত ।
Published : January 29, 2026 at 12:30 PM IST
মাজুলী : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে । কি শাসক, কি বিৰোধী সকলো ব্যস্ত এতিয়া নিজৰ নিজৰ দলৰ প্ৰতি ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে । এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্-মুহূৰ্তত আহকচোন আমি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তথা বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীৰ ৰাজনৈতিক পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে জানো ।
মাজুলীৰ ভৌগোলিক আৰু প্ৰশাসনিক পৰিৱৰ্তন
মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিটো পূৰ্বতে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল যদিও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত বৰ্তমান এই সমষ্টিটো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । বৰ্তমান যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ । অনুসূচিত জনজাতিৰ (ST) বাবে সংৰক্ষিত এই বিধানসভা সমষ্টিটো ২০খন গাঁও পঞ্চায়তেৰে গঠিত ।
ৰাজনৈতিক গুৰুত্ব
ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাজুলী অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি । এই গুৰুত্ব বিশেষভাৱে বৃদ্ধি পায় ২০১৬ চনত, যেতিয়া এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
অৰ্থনীতি আৰু জনগাঁথনি
মাজুলী কেৱল ৰাজনীতিয়েই নহয়, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰো প্ৰাণকেন্দ্ৰ । ইয়াৰ অধিকাংশ লোকেই কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু কৃষিয়েই তেওঁলোকৰ প্ৰধান জীৱিকা ।
ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (নিৰ্বাচন আয়োগৰ শেহতীয়া খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি)
শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান ৯৮নং মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত
- মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৪৪,৬২৮ গৰাকী
- ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৩,২২৭
- মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭১,৪০১
- মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ১৮৮
মাজুলীৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস (১৯৬২-২০২২)
মাজুলীৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ । ইয়াত বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছ, নিৰ্দলীয়, জনতা পাৰ্টী, অগপ আৰু বিজেপি দলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে ।
মাজুলী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল হৈছে
- ১৯৬২ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক হয় মালচন্দ্ৰ পেগু
- ১৯৬৭ চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক হয় মালচন্দ্ৰ পেগু
- ১৯৭২ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা পুনৰ বিধায়ক হয় মালচন্দ্ৰ পেগু
- ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় চাকবাল কাগয়াং
- ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক হয় পদ্মেশ্বৰ দলে
- ১৯৯১ চনত পুনৰ নিৰ্দলীয় হিচাপে বিধায়ক হয় পদ্মেশ্বৰ দলে
- ১৯৯৬ চনত অসম গণ পৰিষদৰ পৰা বিধায়ক হয় কৰুণা দত্ত
- ২০০০ চনত উপ-নিৰ্বাচনত অগপৰ পৰা বিধায়ক হয় যোগেশ্বৰ দলে
- ২০০১-২০১৬ তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক হয় ৰাজীৱ লোচন পেগু
- ২০১৬ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা বিধায়ক হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
- ২০২১ চনত পুনৰ বিজেপিৰ পৰা বিধায়ক হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
- ২০২২ চনত উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰা বিধায়ক হয় ভুৱন গাম
১৯৯৬ চনত নিৰ্বাচিত হোৱা কৰুণা দত্তৰ অকাল বিয়োগৰ বাবে ২০০০ চনত উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।
আনহাতে, ২০২১ চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পুনৰ নিৰ্বাচিত হয় যদিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাত বিধায়ক পদটি খালী হয় আৰু ২০২২ চনত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনত ভুৱন গাম জয়ী হয় ।