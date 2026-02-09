বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে
স্বাধীনতাৰ পাছত গঠন হোৱা গোলাঘাট জিলাৰ অন্যতম সমষ্টি হ'ল খুমটাই সমষ্টি । এই সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ বিষয়ে আপুনি বাৰু জানেনে ?
Published : February 9, 2026 at 3:04 PM IST
গোলাঘাট : ১৯৮৭ চনত গোলাঘাটক পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত জিলাখনত প্ৰথম অৱস্থাত মাত্ৰ দুটা বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হৈছিল- পূব গোলাঘাট সমষ্টি আৰু পশ্চিম গোলাঘাট সমষ্টি ৷ কিন্তু পাছলৈ আৰু তিনিটা সমষ্টি বৃদ্ধি কৰি পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি কৰা হয় । ইয়াৰে অন্যতম সমষ্টি হ'ল খুমটাই সমষ্টি । গ্ৰামাঞ্চলৰ মাজত থকা এই সমষ্টিত ২২ গাঁও পঞ্চায়ত, চাৰিটা জিলা পৰিষদ আৰু দুটা উন্নয়ন খণ্ড মৰঙী আৰু কঠালগুৰী উন্নয়ন খণ্ড আছে ।
ৰাজনৈতিক বৃত্তান্ত :
খুমটাই সমষ্টিত গঠন হোৱাৰ পাছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ১৯৭৮ চনত । জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থী নগেন বৰুৱা এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । তাৰ পাছত ক্ৰমে ১৯৮৩ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা জীৱকান্ত গগৈ, ১৯৮৫ চনত প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৯১ চনত পুনৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জীৱকান্ত গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ঠিক তেনেদৰে ১৯৯৬ চনত আকৌ প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰে । ২০০১ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে জীৱকান্ত গগৈ নিৰ্বাচিত হয়; কিন্তু ২০০২ চনৰ জুলাই মাহত জীৱকান্ত গগৈৰ মৃত্যু হোৱাত পুনৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু সেই নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ নিৰ্বাচিত হয় ।
২০০৬ চনত পুনৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ২০১১ চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিস্মিতা গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ২০১৬ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মৃণাল শইকীয়া নিৰ্বাচিত হয় । পুনৰ ২০২১ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মৃণাল শইকীয়া নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ উপৰি ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ কিছুদিন পূৰ্বে এক জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত দিয়ে ।
মন্ত্ৰীসভাৰ আসন অলংকৃত কৰাসকল :
গোলাঘাট জিলাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি খুমটাইৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অসমৰ চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা বিধায়কসকলৰ ভিতৰত আছিল জীৱকান্ত গগৈ । তেওঁ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বও পালন কৰিছিল । এই সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । ইফালে ২০১১ চনত নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়ক বিস্মিতা গগৈয়ে অসম চৰকাৰৰ ৰেচম আৰু বস্ত্ৰ তাঁত শিল্প উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আসন অলংকৃত কৰে ।
ভোটাৰৰ সংখ্যা :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ১০৬ নং খুমটাই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৭২,৮১৬ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮৪৩৪২ জন, মহিলা ভোটাৰ ৮৮৩৪২ গৰাকী , তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৫ গৰাকী । সংযোগ হোৱা ভোটাৰ ৪৯৮৮ গৰাকী । বিলোপ হোৱা ভোটাৰ হৈছে ৩৪০৯ গৰাকী ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত খুমটাই সমষ্টিৰ জনগাঁথনি :
মুঠ তিনিটা ৰাজহ চক্ৰৰে গঠন কৰা হয় খুমটাই সমষ্টি । ৰাজহ চক্ৰকেইটা ক্ৰমে খুমটাই ৰাজহ চক্ৰ, মৰঙী ৰাজহ চক্ৰ আৰু গোলাঘাট ৰাজহ চক্ৰ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পাছত খুমটাই সমষ্টিত নতুনকৈ বৃহত্তৰ মৰঙী মৌজা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু বাদ পৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চল ।
মৰঙী মৌজা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে এই সমষ্টিটোত ভালেসংখ্যক চাহ বাগিচা অন্তৰ্ভুক্ত হয় । সমষ্টিটোত ৩৫ খনৰো অধিক সৰু-বৰ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে বিশেষ ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰ'জলিনা তিৰ্কিক খুমটাই সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি চৰ্চা হৈছে ।
খুমটাই সমষ্টিৰ চাৰিসীমা :
গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ চাৰিসীমা অনুসৰি পূবে দেৰগাঁও সমষ্টি, পশ্চিমে বোকাখাত সমষ্টি, উত্তৰ দিশে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু দক্ষিণে দেৰগাঁও সমষ্টি ।