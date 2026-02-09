ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে

স্বাধীনতাৰ পাছত গঠন হোৱা গোলাঘাট জিলাৰ অন্যতম সমষ্টি হ'ল খুমটাই সমষ্টি । এই সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ বিষয়ে আপুনি বাৰু জানেনে ?

Khumtai assembly constituency
খুমটাই বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 9, 2026 at 3:04 PM IST

4 Min Read
গোলাঘাট : ১৯৮৭ চনত গোলাঘাটক পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত জিলাখনত প্ৰথম অৱস্থাত মাত্ৰ দুটা বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হৈছিল- পূব গোলাঘাট সমষ্টি আৰু পশ্চিম গোলাঘাট সমষ্টি ৷ কিন্তু পাছলৈ আৰু তিনিটা সমষ্টি বৃদ্ধি কৰি পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি কৰা হয় । ইয়াৰে অন্যতম সমষ্টি হ'ল খুমটাই সমষ্টি । গ্ৰামাঞ্চলৰ মাজত থকা এই সমষ্টিত ২২ গাঁও পঞ্চায়ত, চাৰিটা জিলা পৰিষদ আৰু দুটা উন্নয়ন খণ্ড মৰঙী আৰু কঠালগুৰী উন্নয়ন খণ্ড আছে ।

ৰাজনৈতিক বৃত্তান্ত :

Khumtai assembly constituency
খুমটাই বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

খুমটাই সমষ্টিত গঠন হোৱাৰ পাছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ১৯৭৮ চনত । জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থী নগেন বৰুৱা এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । তাৰ পাছত ক্ৰমে ১৯৮৩ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা জীৱকান্ত গগৈ, ১৯৮৫ চনত প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৯১ চনত পুনৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জীৱকান্ত গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ঠিক তেনেদৰে ১৯৯৬ চনত আকৌ প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়লাভ কৰে । ২০০১ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে জীৱকান্ত গগৈ নিৰ্বাচিত হয়; কিন্তু ২০০২ চনৰ জুলাই মাহত জীৱকান্ত গগৈৰ মৃত্যু হোৱাত পুনৰ উপ-নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু সেই নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ নিৰ্বাচিত হয় ।

Khumtai assembly constituency
খুমটাই বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

২০০৬ চনত পুনৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ২০১১ চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিস্মিতা গগৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ২০১৬ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মৃণাল শইকীয়া নিৰ্বাচিত হয় । পুনৰ ২০২১ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মৃণাল শইকীয়া নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ উপৰি ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ কিছুদিন পূৰ্বে এক জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত দিয়ে ।

Jiba Kanta Gogoi
জীৱকান্ত গগৈ (ETV Bharat Assam)
Prabin Kumar Gogoi
প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ (ETV Bharat Assam)
Bismita Gogoi
বিস্মিতা গগৈ (ETV Bharat Assam)
Roselina Tirkey
ৰ'জলিনা তিৰ্কি (ETV Bharat Assam)
Mrinal Saikia
মৃণাল শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰীসভাৰ আসন অলংকৃত কৰাসকল :

গোলাঘাট জিলাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি খুমটাইৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অসমৰ চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা বিধায়কসকলৰ ভিতৰত আছিল জীৱকান্ত গগৈ । তেওঁ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বও পালন কৰিছিল । এই সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈ অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । ইফালে ২০১১ চনত নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়ক বিস্মিতা গগৈয়ে অসম চৰকাৰৰ ৰেচম আৰু বস্ত্ৰ তাঁত শিল্প উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আসন অলংকৃত কৰে ।

Khumtai assembly constituency
খুমটাই বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

ভোটাৰৰ সংখ্যা :

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ১০৬ নং খুমটাই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৭২,৮১৬ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮৪৩৪২ জন, মহিলা ভোটাৰ ৮৮৩৪২ গৰাকী , তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৫ গৰাকী । সংযোগ হোৱা ভোটাৰ ৪৯৮৮ গৰাকী । বিলোপ হোৱা ভোটাৰ হৈছে ৩৪০৯ গৰাকী ।

Bochagaon Budhanamghar
বছাগাঁও বুঢ়ানামঘৰ (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত খুমটাই সমষ্টিৰ জনগাঁথনি :

মুঠ তিনিটা ৰাজহ চক্ৰৰে গঠন কৰা হয় খুমটাই সমষ্টি । ৰাজহ চক্ৰকেইটা ক্ৰমে খুমটাই ৰাজহ চক্ৰ, মৰঙী ৰাজহ চক্ৰ আৰু গোলাঘাট ৰাজহ চক্ৰ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পাছত খুমটাই সমষ্টিত নতুনকৈ বৃহত্তৰ মৰঙী মৌজা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু বাদ পৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চল ।

Melamora Eco Tea tourism
মেলামৰা চাহ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰ্যটন (ETV Bharat Assam)

মৰঙী মৌজা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে এই সমষ্টিটোত ভালেসংখ্যক চাহ বাগিচা অন্তৰ্ভুক্ত হয় । সমষ্টিটোত ৩৫ খনৰো অধিক সৰু-বৰ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰে বিশেষ ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰ'জলিনা তিৰ্কিক খুমটাই সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি চৰ্চা হৈছে ।

Rural Cycle Tourism Route
গ্ৰাম্য় চাইকেল চলোৱা পৰ্যটন পথ (ETV Bharat Assam)

খুমটাই সমষ্টিৰ চাৰিসীমা :

গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ চাৰিসীমা অনুসৰি পূবে দেৰগাঁও সমষ্টি, পশ্চিমে বোকাখাত সমষ্টি, উত্তৰ দিশে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু দক্ষিণে দেৰগাঁও সমষ্টি ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

