বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিক

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুন ৰূপ পোৱা হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিটোৰ ৰূপৰেখা জানো আহক...

Assam Assembly election 2026
জানো আহক হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 9:34 PM IST

7 Min Read
গুৱাহাটী : বৰাক উপত্যকাৰ ১৩ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম এটা সমষ্টি হৈছে হাইলাকান্দি সমষ্টি । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিয়েও নতুন ৰূপ লাভ কৰিলে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথামবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ।

বৰাকৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ অন্তৰ্গত দুটা বিধানসভা সমষ্টি আছে । এই সমষ্টি দুটা হৈছে হাইলাকান্দি আৰু আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা । এই প্ৰতিবেদন হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টি :

হাইলাকান্দি জিলাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১২১ নং হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিটো সংৰক্ষণমুক্ত । ১৯৫২ চনত গঠন হোৱা এই সমষ্টিটো বেছিভাগ সময় কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল । হাইলাকান্দি জিলাৰ অধীনত পূৰ্বতে তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি আছিল ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত দুটা বিধানসভা সমষ্টি হয় । হাইলাকান্দি জিলাৰ ভিতৰত হাইলাকান্দি সমষ্টি অন্যতম আৰু ইয়াৰ প্ৰশাসনিক কাম-কাজ হাইলাকান্দিৰ পৰা পৰিচালিত হয় । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত সমষ্টিতোৰ সীমাৰ ব্যাপক সালসলনি হয় ।

হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :

১২১ নং হাইলাকান্দি সমষ্টিটোৰ শেহতীয়া প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,২০,৭৬৩ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১,১২,২২৬ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ১,০৮,৫৩৭ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । এই সমষ্টিটোত মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৮৪ টা ।

Assam Assembly election 2026
হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam)

হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহ :

হাইলাকান্দি সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহৰ ভিতৰত আছে লালা পৌৰ সভা আৰু হাইলাকান্দি পৌৰ সভা । আনহাতে আলগাপুৰ উন্নয়নখণ্ডৰ অন্তৰ্গত মোহনপুৰ-বৰ্ণে ব্ৰীজ গাঁও পঞ্চায়ত, কালীনগৰ গাঁও পঞ্চায়ত, মোহনপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ, মোহনপুৰ চতুৰ্থ খণ্ড, মোহনপুৰ পঞ্চম খণ্ড, উত্তৰ নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ, নাৰায়ণপুৰ তৃতীয় খণ্ড, উত্তৰ কাঞ্চনপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ উত্তৰ কাঞ্চনপুৰ দ্বিতীয় খণ্ড, ধলিধাহাৰ, বাকৰিহাৱাৰ দ্বিতীয় খণ্ড, বাকৰিহাৱাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বাকৰিহাৱাৰ তৃতীয় খণ্ড আৰু কালীনগৰ ষষ্ঠ খণ্ড ।

Assam Assembly election 2026
হাইলাকান্দি ৰূপৰেখা জানো আহক (ETV Bharat Assam)

হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ মাটিজুৰি-প‍াইকান গাঁও পঞ্চয়ত, বাহাদুৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ, ব্ৰজপুৰ প্ৰথম খণ্ড, বাছদাহাৰবাৰ-হাইলাকান্দি গাঁও পঞ্চ‍ায়তৰ অংশবিশেষ, বন্দুকমাৰা গ্ৰাণ্ট, নাৰ‍ায়ণপুৰ-টুপখানা গাঁও পঞ্চায়তৰ টুপখানা, ৰংগুটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰংগুটি দ্বিতীয় খণ্ড, সুদৰ্শনপুৰ-বন্দুকমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ দক্ষিণ সোণাপুৰ প্ৰথম খণ্ড, সুদৰ্শপুৰ প্ৰথম খণ্ড ।

কাটলিচেৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ কাটলিচেৰা গাঁও পঞ্চায়ত, ৰাংগাবাগ গাঁও পঞ্চ‍ায়ত, সোনাচেৰা-ৰূপাচেৰা গাঁও পঞ্চ‍ায়ত, দিনানাথপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ আপিন গ্ৰাণ্ট, হৰিশনগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অৰণ্যপুৰ, হৰিশনগৰ প্ৰথম খণ্ড, কালীগঞ্জ এন চি, পাগলাচেৰা এন চি আৰু তেলেচেৰা এন চি ।

লালা উন্নয়ন খণ্ডৰ ধলচেৰা-বিলাইপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত, লালচেৰা-ভাৰ্নেৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত, লালামুখ গাঁও পঞ্চায়ত, ৰাজেশ্বৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত, সুদৰ্শনপুৰ কালাচেৰা গাঁও পঞ্চায়ত, চন্দ্ৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ চন্দ্ৰপুৰ প্ৰথম খণ্ড, জ্যোৎস্নাবাদ-উমেদনগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ উত্তৰ জ্যোৎস্নাবাদ দ্বিতীয় খণ্ড, উমেদনগৰ, ৰাজেশ্বৰপুৰ অষ্টম খণ্ড, নিমাইচন্দপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নিমাইচন্দপুৰ প্ৰথম খণ্ড, নিমাইচন্দপুৰ দ্বিতীয় খণ্ড, ভাৰ্নেৰপুৰ-সৰ্বানন্দপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বিষ্ণুপুৰ, পূৰ্ব-কিতাৰবণ্ড-ৰাজেশ্বৰপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাজেশ্বৰপুৰ দ্বিতীয় খণ্ড, ৰাজেশ্বৰপুৰ প্ৰথম খণ্ড, পূৰ্ব কিতাৰবণ্ড প্ৰথম খণ্ড, তাণ্ট-ধনীপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ লালা প্ৰথম খণ্ড, মনাচেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ মনাচেৰা গ্ৰাণ্ট, এনাখাল গাঁও পঞ্চায়তৰ এনাখাল গ্ৰাণ্ট, কয়াহ-ৰামচান্দি গাঁও পঞ্চায়তৰ কয়াহ গ্ৰাণ্ট ।

Assam Assembly election 2026
হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam)

সেইদৰে দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ বাৰুনচেৰা-কুকিচেৰা গাঁও পঞ্চ‍ায়ত, ধলাই বাগান গাঁও পঞ্চায়ত, ধলাইমলাই সপ্তম খণ্ড, ধলাইমলাই একাদশ খণ্ড, ধলাইমলাই দ্বাদশ খণ্ড, ধলাইমলাই অষ্টম খণ্ড, বল্দাবল্দি-নন্দগ্ৰাম গাঁও পঞ্চায়তৰ বল্দাবল্দি প্ৰথম খণ্ড, দৰিয়াৰঘাট-কাৰিচেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ মাধৱপুৰ, ৰামপুৰ, ঘাৰমুৰা-বাঘচেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশবিশেষ ।

কাটিগড়া উন্নয়ন খণ্ডৰ দুধপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অংশ, দুধপুৰ দ্বিতীয় অংশ, মোহনপুৰ, গনিৰগ্ৰাম তৃতীয় অংশ, ফুলবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ গনিৰগ্ৰাম প্ৰথম অংশ আৰু শ্ৰীপুৰ দ্বিতীয় অংশ ।

Assam Assembly election 2026
বৰাকৰ হাইলাকান্দি জিলাৰ অন্তৰ্গত দুটা বিধানসভা সমষ্টি আছে (ETV Bharat Assam)

হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস :

হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ । ২০২১ চনত জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে ৭১,০৫৭ টা (৫৫ শতাংশ) ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে বিজেপিৰ মিলন দাসে ৪৭,৩০৩ টা (৩৭ শতাংশ) ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল ।

সেইদৰে ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফৰ আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে ৪১,৬৪৭ টা (৩৭ শতাংশ) ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনাহতে বিজেপিৰ সৌম্যজিত দত্ত চৌধুৰীয়ে ৩৯,০৩৯ টা (৩৫ শতাংশ) ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল । সমষ্টিটো দীঘলীয়া সময় কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল ।

Assam Assembly election 2026
হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস (ETV Bharat Assam)

ইতিহাসৰ পৰা চালে সমষ্টিটো গঠন হোৱাৰ পাছত ১৯৫২ চনত আৰু ১৯৫৭ চনত হাইলাকান্দি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ আব্দুল মতলিব মজুমদাৰে । ১৯৬২ চনত সমষ্টিতোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰামপ্ৰীত ৰুদ্ৰপালে । ১৯৬৭ চনত হাইলাকান্দি বিধায়ক হয় পুনৰ কংগ্ৰেছৰ আব্দুল মতলিব মজুমদাৰ ।

১৯৭২ চনত সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় কংগ্ৰেছৰ আব্দুৰ ৰহমান চৌধুৰী । ইয়াৰ পিছত ১৯৭৮ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে চি পি আই এমৰ দীপক ভট্টাচাৰ্যই । ১৯৮৩ চনত আৰু ১৯৮৫ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কংগ্ৰেছৰ আব্দুল মুহিব মজুমদাৰে ।

Assam Assembly election 2026
হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস (ETV Bharat Assam)

১৯৯১ চনত সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বিজেপিৰ চিত্তেন্দ্ৰ ন‍াথ মজুমদাৰে । ১৯৯৬ চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আব্দুল মুহিব মজুমদাৰে । ২০০১ চনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে চাহেব উদ্দিন চৌধুৰীয়ে হাইলাকান্দি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

২০০৬ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এ আই ইউ ডি এফৰ হাজি চলিম উদ্দিন বৰভূঁঞাই । ২০১১ চনত কংগ্ৰেছৰ আব্দুল মুহিব মজুমদাৰে আৰু ২০১৬ চনত এ আই ইউ ডি এফৰ আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ২০২১ চনৰ পৰা সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে এ আই ইউ ডি এফৰ জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে ।

Assam Assembly election 2026
হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, প্ৰখ্যাত আইনজীৱি তথা অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত আব্দুল মুহিব মজুমদাৰে চাৰিবাৰকৈ হাইলাকান্দি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ পুত্ৰ আব্দুল মুহিব মজুমদাৰ বহু চৰ্চিত আই এম ডি টি আইনৰ প্ৰস্তুতকৰ্তা আছিল ।

আব্দুল মুহিব মজুমদাৰে ১৯৮৩ চনৰ পৰা ১৯৯১ চনলৈ, ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০১ চনলৈ আৰু ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে চাৰিবাৰ হাইলাকান্দিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । হাইলাকান্দি সমষ্টিত আব্দুল মুহিব মজুমদাৰৰ পিতৃ আব্দুল মতলিব মজুমদাৰেও প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।

Assam Assembly election 2026
হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিটোৰ ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam)

