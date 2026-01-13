বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিক
অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে ৬ নং গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টি । পলকতে নামনি অসমৰ এই সমষ্টিৰ এক চমু অৱলোকন ।
ধুবুৰী: ২০২৬ ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধান সভা সমষ্টিৰ অন্যতম ধুবুৰী জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিক লৈ ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে । আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত জিলাখনৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৃত্তান্ত দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিচত ৰাজনৈতিক ৰেহৰূপ তথা জনগাঁথনি সলনি হৈ পৰিছে এই সমষ্টিটোৰ ।
৬ নং গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভৌগলিক পৰিসৰ:
ভাৰত-বাংলাদেশ আৰু অসম-পশ্চিম বংগ সীমান্তৰ গাতে লাগি থকা ৬ নং গোলকগঞ্জ বিধান সভা সমষ্টিটোৰ কাষেৰে বৈ গৈছে গংগাধৰ নৈ । সমষ্টিটোৰ কাষতে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত, অসম-পশ্চিম বংগ সীমান্ত, কোকৰাঝাৰ আৰু দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাৰ কাষতে অৱস্থিত হৈ আছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গোলকগঞ্জত দেশী মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । ২০২৬ৰ বিশেষ সংশোধনীৰ খচৰা অনুসৰি ৬ নং গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত গোলকগঞ্জ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ২,০৫,৭৯৭ গৰাকী, ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৬,৩২০ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ৯৯,৪৭৭ গৰাকী ।
আনহাতে হিন্দু ভোটাৰ ১,২০,৩০০ গৰাকী, মুছলিম ভোটাৰৰ সংখ্যা ৮৫,৪৯৭ । ইয়াৰ ভিতৰত দেশী মুছলিম ভোটাৰ ৫৫,৩০০ গৰাকী, মিঞা মুছলিম ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩০,১৯৭ গৰাকী ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নতুন ৰূপ লৈছে গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টি:
ধুবুৰী জিলাৰ ভিতৰত সর্বাধিক হিন্দু ভোটাৰ থকা সমষ্টিটো হৈছে ৬ নং গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টি । ভাৰত-বাংলাদেশ আৰু অসম-পশ্চিম বংগ সীমান্তৰ গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিটোত পূৰ্বতে চিপিআই আৰু কংগ্ৰেছৰ দপদপনি আছিল । চিপিআই দলৰ হৈ সমষ্টিটোত ১৯৭৮ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, ১৯৯১ আৰু ১৯৯৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আলাউদ্দিন সৰকাৰে তিনিবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
আলাউদ্দিন সৰকাৰে জনদৰদী নেতা হিচাপে গোলকগঞ্জ সমষ্টিত ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিছিল । বিধায়ক তথা লোকগীত শিল্পী আলাউদ্দিন সৰকাৰে পশ্চিম অসমৰ বহু লোক গীত নিজে লিখি সেই গীতসমূহ নিজে গাই ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ।
সমষ্টি পুনৰ নির্ধাৰণৰ পিছত গোলকগঞ্জ সমষ্টিটোত মুঠ গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হৈছে ১৬ টা । গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাৰিটা গাঁও পঞ্চায়ত মটেৰঝাৰ, দুমৰদহ, গাইখোৱা আৰু ঢেপঢেপি গাঁও পঞ্চায়ত গোলকগঞ্জ সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে । গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনত থকা ১৩ টা ৱাৰ্ডৰ ১১ টা ৱাৰ্ডেই সমষ্টি পুনৰ নির্ধাৰণৰ পিছত গোলকগঞ্জ সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ।
প্ৰায় ৪৯ হেজাৰ ভোট গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা গোলকগঞ্জ সমষ্টিত অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে । আনহাতে পুৰণি গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা গৌৰীপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে প্ৰায় ৭৯ হেজাৰ ভোট । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৬ নং গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টি হিন্দু প্ৰধান সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হ'ল । কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোৱে সমষ্টিটোত এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ল'ব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ।
গোলকগঞ্জৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস:
গোলকগঞ্জ এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঠাই । ২০১৯ চনত গোলকগঞ্জ পৌৰসভাখন গঠন কৰা হয় । গোলকগঞ্জ সমষ্টিত থকা সত্ৰশালৰ ৰামৰায় কুটিৰ সত্ৰ, জিনকাটা সত্ৰ, আলোকঝাৰী মা মহামায়া মন্দিৰ, মটেৰঝাৰৰ প্ৰাচীন মঠ-মন্দিৰকে ধৰি প্ৰাচীন কালৰ পৰা থকা বিভিন্ন ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক কীৰ্তি-চিহ্নই চহৰখনক চিৰ যুগমীয়া কৰি ৰাখিছে ।
বৃটিছৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ৰ পৰা গোলকগঞ্জৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে । দেশ ভাগ হোৱাৰ পূৰ্বে গোলকগঞ্জৰ পৰা সোণাহাট হৈ বাংলাদেশলৈ মিটাৰগজ যাত্ৰীবাহী ৰে'ল গাড়ীৰ চলাচল আছিল । বৃটিছৰ দিনত পশ্চিম বংগ আৰু পূৰ্ব বংগৰ লোকৰ বাণিজ্য আৰু যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ আছিল গোলকগঞ্জ চহৰ ।
ভাৰত-বাংলাদেশৰ মাজত বেপাৰ-বাণিজ্য উন্নত কৰাৰ উদ্যেশ্যে ভাৰত চৰকাৰে ২০১০ চনত গোলকগঞ্জৰ লক্ষীমাৰীৰ সোণাহাটত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল । এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰে দুই ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সা-সামগ্ৰীৰ আমদানি-ৰপ্তানি চলি আছে ।
গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল:
- ১৯৫১ চনত সন্তোষ বৰুৱা(কংগ্ৰেছ)
- ১৯৫৭ চনত ভুৱন চন্দ্ৰ প্ৰধানী (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬২ চনত শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৬৭ চনত কে চি ৰায় প্ৰধানী (নিৰ্দলীয়)
- ১৯৭২ চনত কে চি ৰায় প্ৰধানী(নিৰ্দলীয়)
- ১৯৭৮ চনত আলাউদ্দিন সৰকাৰ(চিপিআই)
- ১৯৮৩ চনত কে চি ৰায় প্ৰধানী (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৫ চনত ডালিম ৰায় (নিৰ্দলীয়)
- ১৯৯১ চনত আলাউদ্দিন সৰকাৰ (চিপিআই)
- ১৯৯৬ চনত আলাউদ্দিন সৰকাৰ (চিপিআই)
- ২০০১ চনত দীনেশ চন্দ্ৰ সৰকাৰ (বিজেপি)
- ২০০৬ চনত আবু তাহেৰ আলী বেপাৰী (কংগ্ৰেছ)
- ২০১১ চনত আবু তাহেৰ আলী বেপাৰী (কংগ্ৰেছ)
- ২০১৬ চনত অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ (বিজেপি)
- ২০২১ চনত আব্দুছ ছোবহান আলী সৰকাৰ (কংগ্ৰেছ)
নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ চমু তথ্য:
১৯৫১ চনত গৌৰীপুৰ নিৱাসী সন্তোষ বৰুৱাই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । গোলকগঞ্জৰ ৰাইজৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰি ভালপোৱা সন্তোষ বৰুৱাই গোলকগঞ্জৰ প্ৰতিজন লোকৰ সৈতে আছিল এটা মধুৰ সম্পৰ্ক । গোলকগঞ্জৰ প্ৰথম বিধায়ক সন্তোষ বৰুৱাৰ কথা আজিও গোলকগঞ্জ অঞ্চলৰ প্ৰবীণ লোকৰ মুখে মুখে শুনা যায় ।
গোলকগঞ্জৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত আন এগৰাকী ব্যক্তি বিধায়ক হিচাপে ৰাইজৰ মাজত বেছ জনপ্ৰিয় আছিল । তেওঁ হৈছে আলাউদ্দিন সৰকাৰ । তিনিবাৰকৈ গোলকগঞ্জ বিধানসভাৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
সমষ্টিটোত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০১ চনত দীনেশ চন্দ্ৰ সৰকাৰে বিজেপি দলৰ বিধায়ক হৈছিল । তাৰপিছত ২০১৬ চৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰে বিজেপি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল ।
আনহাতে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ আবু তাহেৰ আলী বেপাৰী ২০০৬ আৰু ২০১১ ৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনত দুবাৰ কৈ জয়ী হৈ বিধায়ক হৈছিল । উল্লেখনীয় যে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জন নেতা শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহই ১৯৬২ চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে পুনৰ সমষ্টিটোত নিজৰ বিজয় ধ্বজা উৰিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুছ ছোবাহান আলী সৰকাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰক পৰাস্ত কৰি জয়ী হৈছিল ।
মনকৰিবলগীয়া যে, বৰ্তমানৰ গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুছ ছোবাহান আলী সৰকাৰ ২০২১ ৰ বিধান সভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে । অতি প্ৰাচীন গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিটোত এইবাৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ আগমনে নিৰ্বাচনী যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।