বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে

স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে গঠন হোৱা অসমৰ এক উল্লেখযোগ্য সমষ্টি হৈছে গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টি । আপুনি বাৰু এই সমষ্টিটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানেনে ?

GOLAGHAT ASSEMBLY CONSTITUENCY
গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 8:49 PM IST

4 Min Read
গোলাঘাট: ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ব্যাপক তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত । শাসকীয় দলেই হওঁক বা বিৰোধীয়েই নহওক কিয় নিজৰ নিজৰ দলৰ প্ৰতি ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ অৱলম্বন কৰিছে বিভিন্ন পন্থা । ব্যতিক্ৰম নহয় গোলাঘাট সমষ্টি ।

গোলাঘাট সমষ্টি পূৰ্বে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি আছিল । এই সমষ্টিত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল নিৰ্বাচন । দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছত শিৱসাগৰ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ৷ কিন্তু ১৯৮৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত গোলাঘাট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত গোলাঘাটক সদৰ হিচাপে লৈ গঠন কৰা হয় গোলাঘাট জিলা ।

Atul Bora
অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট হৈছে মুঠ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত এখন জিলা । ইয়াৰে অন্যতম গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টি । ২৩ খন পঞ্চায়ত আৰু এখন পৌৰসভা লৈ গঠিত এই সমষ্টিটোত লগতে আছে দুটা উন্নয়ন খণ্ড - গমাৰিগুৰি আৰু পদুমণি ।

Nagen Neog
নগেন নেওগ (ETV Bharat Assam)

ৰাজনৈতিক বৃত্তান্ত

স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে গোলাঘাট সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । ভাৰত চৰকাৰৰ সংবিধানৰ ৩৫ অনুচ্ছেদ অনুসৰি প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ১৯৩৭ চনত । সেই নিৰ্বাচনত দণ্ডেশ্বৰ হাজৰিকাই জয়লাভ কৰিছিল । তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱা নাছিল, কোৱা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী । অসমৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ছাৰ চৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লা । তাৰপাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল গোপীনাথ বৰদলৈ ।

Golaghat Municipal Board
গোলাঘাট পৌৰসভা (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ১৯৫১ চনত । সেই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাজেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱা নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৫৭ চনত পুনৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাজেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱাই জয়লাভ কৰে । ১৯৬২ চনত দণ্ডেশ্বৰ হাজৰিকাই পুনৰ জয়লাভ কৰে । ১৯৬৭ চনত ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী সোণেশ্বৰ বৰা জয়ী হয় । তাৰপাছত একেৰাহে ১৯৭২ আৰু ১৯৭৮ চনত সোণেশ্বৰ বৰাই জয়লাভ কৰিছিল ৷

GOLAGHAT ASSEMBLY CONSTITUENCY
গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

১৯৮১ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা নগেন নেওগ জয়ী হয় । ১৯৯৫ চনত দেৱেশ্বৰ বৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হয় । ১৯৯১ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা নগেন নেওগ নিৰ্বাচিত হৈছিল । ১৯৯৬ চনত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাই জয়লাভ কৰিছিল । ২০০১ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা অজন্তা নেওগ জয়লাভ কৰিছিল আৰু পাছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰি ২০২১ চনত পুনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিতুপন শইকীয়াক পৰাজিত কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা অজন্তা নেওগ জয়ী হয় ।

Ajanta Neog
অজন্তা নেওগ (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট সমষ্টিৰ মন্ত্ৰীসকল

গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা বিধায়কসকলৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী বিধায়ক অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে আসন অলংকৃত কৰিছিল । ইয়াৰে সোণেশ্বৰ বৰাই কৃষি মন্ত্ৰী, নগেন নেওগে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী আৰু অজন্তা নেওগে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত ১৫ বছৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিত্ত আৰু মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।

Golaghat DC office
জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ১০৩ নং গোলাঘাট সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,০৬,৫৫৩ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১০,৪৪১ জন, মহিলা ভোটাৰ ১০,৫১১০ গৰাকী, তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ২ গৰাকী । অতিৰিক্ত ভোটাৰ ৫,১১৪ গৰাকী । বিলোপ হোৱা ভোটাৰ ৩,৩৭০ গৰাকী । যুৱ ভোটাৰ ১,৮১৬ গৰাকী আৰু চাৰ্ভিচ ভোটাৰ ৩৮১ গৰাকী । আনহাতে ডি ভোটাৰ ৪১২ গৰাকী ।

GOLAGHAT ASSEMBLY CONSTITUENCY
গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট সমষ্টিৰ চাৰিসীমা

GOLAGHAT ASSEMBLY CONSTITUENCY
গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট সমষ্টিৰ পূব দিশত তিতাবৰ, পশ্চিম দিশত খুমটাই সমষ্টি, উত্তৰ দিশত দেৰগাঁও সমষ্টি আৰু দক্ষিণ দিশত চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড ।

ইটিভি ভাৰত অসম
GOLAGHAT ASSEMBLY CONSTITUENCY
ASSAM ASSEMBLY POLLS 2026
ATUL BORA
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

