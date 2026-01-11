ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিক

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । এনে পৰিস্থিতিত কিদৰে সলনি হৈছে গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ?

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 11, 2026 at 6:56 PM IST

8 Min Read
ধুবুৰী: ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম ধুবুৰী জিলাৰ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টিক লৈ ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে । জিলাখনৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৃত্তান্ত দিয়াৰ প্ৰয়াস এই প্ৰতিবেদনত ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৰাজনৈতিক ৰেহৰূপ তথা জনগাঁথনি কেনেদৰে সলনি হৈ পৰিছে এই সমষ্টিটোৰ ?

৭ নং গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভৌগোলিক পৰিসৰ :

অসমৰ দক্ষিণ-পশ্চিম অংশত অৱস্থিত গৌৰীপুৰ সমষ্টিটো ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ গাতে লাগি আছে । সমষ্টিটোৰ কাষেৰে গদাধৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ বৈ গৈছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গৌৰীপুৰত দেশী মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ।

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
ঐতিহাসিক গৌৰীপুৰ সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ :

২০২৬ৰ বিশেষ সংশোধনীৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা অনুসৰি ৭ নং ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিত ৩ লাখ ৩ হাজাৰ ১৪৫ গৰাকী ভোটাৰ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৫৭,০৫৭ টা আৰু মহিলা ভোটাৰ আছে ১,৪৬,০৮৪ গৰাকী । একদৰে গৌৰীপুৰ সমষ্টিটোত হিন্দু ভোটাৰ আছে ৪৬ হাজাৰ ৭৪৯ গৰাকী । দেশী মুছলমান ভোটাৰ আছে ১ লাখ ৫১ হাজাৰ ৪৯৭ গৰাকী আৰু মিঞা মুছলমান ভোটাৰ আছে ১ লাখ ৪ হাজাৰ ৮৯৯ গৰাকী ।

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি :

অসমৰ ভিতৰত সর্বাধিক ভোটাৰ থকা সমষ্টিটো হৈছে গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি । গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি ২০১৬ চনৰ পৰাই এ আই ইউ ডি এফৰ হাতত আছে । বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে নিজানুৰ ৰহমান । সমষ্টি পুনৰ নির্ধাৰণৰ পিছত গোলকগঞ্জ, বিলাসীপাৰা পশ্চিম, বিলাসীপাৰা পূব আৰু ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত সংখ্যালঘু প্ৰধান সমষ্টি হৈ পৰিছে ৭ নং গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি ।

  • সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত পুৰণি গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ৮ টাকৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৬৯,০০০ ভোট অন্তর্ভুক্ত হৈছে গৌৰীপুৰ সমষ্টিত । অন্তর্ভুক্ত হোৱা গাঁও পঞ্চায়তসমূহ হৈছে ক্ৰমে বটেৰহাট, কৈমাৰী, বিদ্যাডাবৰী, সোণাখুলি, সিন্দুৰাই, বৰুণডাংগা, পাগলাহাট আৰু কুমাৰগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়ত ।
  • গোঁসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা দুখন গাঁও পঞ্চায়তসহ মুঠ ২৯,০০০ হাজাৰ ভোট অন্তর্ভুক্ত হৈছে গৌৰীপুৰ সমষ্টিত । গাঁও পঞ্চায়ত দুখন হ'ল ক্ৰমে কামানডাঙা আৰু ডিংডিঙা গাঁও পঞ্চায়ত ।
  • বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ পৰা ৯ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়তসহ ৭৬,০০০ ভোটাৰ অন্তর্ভুক্ত হৈছে গৌৰীপুৰ সমষ্টিত । গাঁও পঞ্চায়ত কেইখন হ'ল ক্ৰমে নয়াহাট, যুগীৰমহল, কাজাইকাটা, শগুনমাৰী, ডুবাচুৰী, পাণবাৰী, সাধুভাসা, মাছপাৰা বৰকান্দা আৰু আমবাৰী পনে'নয়ানী গাঁও পঞ্চায়ত ।
  • বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ পৰা আনন্দনগৰ বাঙালীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তসহ ১০ হাজাৰ ভোটাৰ অন্তর্ভুক্ত হৈছে গৌৰীপুৰ সমষ্টিত ।
  • ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মধুশৌলমাৰী টিয়ামাৰী গাঁও পঞ্চায়তসহ ১১,০০০ হাজাৰ ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গৌৰীপুৰ সমষ্টিত ।

গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ অধীনত বৰ্তমান ৩৩ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত আছে ।

গৌৰীপুৰৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস :

গৌৰীপুৰ অসমৰ এখন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ স্থান । গৌৰীপুৰ চহৰত থকা গৌৰীপুৰ ৰাজবাৰী, গৌৰীপুৰৰ মাটিয়াবাগত থকা হাৱাখানা, গৌৰীপুৰ নামঘৰ, মহামায়া মন্দিৰকে ধৰি প্ৰাচীন কালৰ পৰা থকা বিভিন্ন ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক কীৰ্তি-চিহ্নই চহৰখনক চিৰ যুগমীয়া কৰি ৰাখিছে । গৌৰীপুৰৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাই গৌৰীপুৰ চহৰখনক খুবেই আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছিল । গৌৰীপুৰৰ সেই সময়ৰ ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাই চহৰখনত যি নলা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সেয়া দেশৰ ভিতৰতে উন্নত আছিল বুলিও চৰ্চা লাভ কৰিছিল ।

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মহিবুল হক (ETV Bharat Assam)

সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান গৌৰীপুৰতে জন্মলাভ কৰিছিল গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ সু-সন্তান তথা ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰবাদপুৰুষ প্ৰমথেশ বৰুৱাই । গৌৰীপুৰৰ শেষ জমিদাৰ প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱা(লালজী), পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে, হস্তীৰ কন্যা পাৰ্বতী বৰুৱাকে ধৰি কেইবাজনো গৌৰীপুৰ জমিদাৰ পৰিয়ালৰ সু-সন্তানে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে গৌৰীপুৰৰ নাম বিশ্বৰ দৰবাৰত চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিছে ।

Gauripur MLA
গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক নিজানুৰ ৰহমান (ETV Bharat Assam)

ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ত ১৯১৯ চনত স্থাপিত গৌৰীপুৰ টাউন কমিটীখন পৰৱৰ্তী সময়ত পৌৰসভালৈ উন্নীত হৈছিল । পূৰ্বতে ৪ টাকৈ ৱাৰ্ডেৰে গঠিত হোৱা গৌৰীপুৰ টাউন কমিটীখন পৌৰসভাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ পিছতে বৰ্তমানে চহৰখনত ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা হৈছে ১৩ টা । বিজেপি দলৰ নেতৃত্বতে জয়া বিশ্বাস গৌৰীপুৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছে ।

গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকল :

  • ১৯৫৭ - জমিদাৰ প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱা (নিৰ্দলীয়)
  • ১৯৬২ - ছৈয়দ আহমদ আলী (কংগ্ৰেছ)
  • ১৯৬৭ - মহম্মদ আজাদ আলী (প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টী)
  • ১৯৭২ - ছৈয়দ আহমদ আলী (কংগ্ৰেছ)
  • ১৯৭৮ - মহম্মদ আজাদ আলী (জনতা পাৰ্টী)
  • ১৯৮৩ - জয়নাল আবেদিন (কংগ্ৰেছ)
  • ১৯৮৫ - অনিৰুদ্ধ সিংহ চৌধুৰী (নিৰ্দলীয়)
  • ১৯৯১ - মহিবুল হক (কংগ্ৰেছ)
  • ১৯৯৬ - বনেন্দ্ৰ মুছাহাৰী (নিৰ্দলীয়)
  • ২০০১ - বনেন্দ্ৰ মুছাহাৰী (অগপ)
  • ২০০৬ - মহিবুল হক (নিৰ্দলীয়)
  • ২০১১ - বনেন্দ্ৰ মুছাহাৰী (বি পি এফ)
  • ২০১৬ - নিজানুৰ ৰহমান (এ আই ইউ ডি এফ)
  • ২০২১ - নিজানুৰ ৰহমান (এ আই ইউ ডি এফ)

নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ চমু তথ্য :

১৯৫৭ চনত গৌৰীপুৰ জমিদাৰ শাসনৰ শেষ জমিদাৰ প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱাই গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । গৌৰীপুৰীয়া ৰাইজৰ লগত থাকি ভালপোৱা প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ গৌৰীপুৰৰ প্ৰতিজন লোকৰ সৈতে আছিল এটা মধুৰ সম্পৰ্ক । আজিও জমিদাৰ প্ৰকৃতিশ চন্দ্ৰ বৰুৱাক প্ৰতিজন গৌৰীপুৰীয়াই স্মৰণ কৰি থাকে ।

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam)

গৌৰীপুৰৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত আন এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে ৰাইজৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় আছিল মহম্মদ আজাদ আলী । গৌৰীপুৰ নিবাসী মহম্মদ আজাদ আলী ১৯৬২ চনত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ হৈ গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল । ১৯৭৮ চনত পুনৰ জনতা পাৰ্টীৰ হৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল মহম্মদ আজাদ আলী ।

১৯৯১ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মহিবুল হকে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বীৰেন্দ্ৰ নাথ ৰায়ক পৰাস্ত কৰি জয়ী হৈছিল ।

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল (ETV Bharat Assam)

১৯৯৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীয়ে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুল হকক পৰাস্ত কৰি গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । একেদৰে ২০০১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ হৈ বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহিবুল হকক পুনৰ হৰুৱাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হয় ।

২০০৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট নাপাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মহিবুল হকে অগপ প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীক পৰাস্ত কৰি পুনৰ গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গৌৰীপুৰ সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

অগপৰ পৰা বিপিএফ দলত যোগদান কৰি ২০১১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীয়ে গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী নিজানুৰ ৰহমানক পৰাস্ত কৰি পুনৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

ইফালে ২০১৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফয়ে গৌৰীপুৰ সমষ্টিত শক্তিশালী ভূমিকা লৈ কংগ্ৰেছ, বিজেপি, অগপ আৰু বি পি এফৰ উত্থানৰ পথ একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়ে । সমষ্টিটোত ক্ৰমে উত্থান ঘটে এ আই ইউ ডি এফৰ ।

গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফ দলে চমকপ্ৰদ উত্থান কৰি ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী নিজানুৰ ৰহমানে বিপিএফ প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীক পৰাস্ত কৰি জয়ী হয় ।

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
গৌৰীপুৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো পুনৰ এ আই ইউ ডি এফ দলে সমষ্টিটোত নিজৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় । এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী নিজানুৰ ৰহমানে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীক পৰাস্ত কৰি যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হয় ।

মন কৰিবলগীয়া যে বৰ্তমানৰ গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক নিজানুৰ ৰহমানে দুবাৰকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে । ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গৌৰীপুৰ সমষ্টিটোত এইবাৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ আগমনৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

GAURIPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
GAURIPUR MLAS
সম্পাদকৰ পচন্দ

