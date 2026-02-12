বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুন ৰূপ পোৱা পূব গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অৱলোকন ।
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । ৰাজ্যজুৰি এতিয়া নিৰ্বাচনৰ গৰম পৰিৱেশ । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ব্যাপক তৎপৰতা । ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ লগতে গোৱালপাৰা জিলাতো নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে ।
অসম বিধানসভাৰ ৪ টা সমষ্টি গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্তৰ্গত । গোৱালপাৰা জিলাৰ অন্তৰ্গত সমষ্টিকেইটা হৈছে ১৫ নং দুধনৈ সমষ্টি, ১৪ নং পূব গোৱালপাৰা সমষ্টি, ১৩ নং পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টি আৰু ১২ নং জলেশ্বৰ সমষ্টি । ইয়াৰে দুধনৈ আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টি অনুসূচীত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টি । দুধনৈ সমষ্টি গুৱাহাটী লোকসভা আৰু আন ৩ টা সমষ্টি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । জিলাখনৰ ৫ টা ৰাজহ চক্ৰ হৈছে লক্ষীপুৰ, বালিজানা, মাটিয়া, দুধনৈ আৰু ৰংজুলি ।
উন্নয়ন খণ্ড ৮ টা হৈছে মাটিয়া, লক্ষীপুৰ, জলেশ্বৰ, বালিজানা, কৃষ্ণাই, কোচধোৱা, ৰংজুলি আৰু খাৰমোজা । জিলাখনৰ গাঁও পঞ্চায়ত ৮১ খন আৰু ৰাজহ গাঁও ৮৩৭ খন । পৌৰ নগৰ ২ খন হৈছে গোৱালপাৰা আৰু লক্ষীপুৰ । এই প্ৰতিবেদন পূব গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টিক সামৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
পূব গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টি :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰো ব্যাপক সালসলনি হ'ল । বিশেষকৈ সীমাৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন হ'ল । পূব গোৱালপাৰা বিধানসভা সমষ্টি অসম বিধানসভাৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । গোৱালপাৰা জিলাত অন্তৰ্গত সমষ্টিটোৰ বৰ্তমান বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ আবুল কালাম ৰছিদ আলম । ১৯৬৭ চনত গঠন হোৱা ১৪ নং পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিটো বেছিভাগ সময় কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে ।
পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :
১৪ নং পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তুলনাত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৯৭০ গৰাকী বৃদ্ধি পালে । ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,২৭,৮৬৬ গৰাকী । ইয়াৰে ১,১৪,১৩০ জন পুৰুষ আৰু ১,১৩,৭৩৩ গৰাকী মহিলা । ৩ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে সমষ্টিটোত । সমষ্টিটোত মহিলাৰ তুলনাত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৭৪ টা । সমষ্টিটোৰ ১৭১ টা স্থানত ২৭৪ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে ।
পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহ :
পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত এলেকাসমূহৰ ভিতৰত আছে গোৱালপাৰা পৌৰসভা আৰু বালিজানা উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ । বলদমাৰী গাঁও পঞ্চায়ত, কুমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ খুঁটামাৰী, পঞ্চৰত্ন, পঞ্চৰত্ন শাল ফৰেষ্ট, কলপানী চান্দমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ চান্দমাৰী সাতভনী, সাতভনী, কলপানী চান্দমাৰী, কলপানী, সাতভনী পাহাৰ, কল্যাণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ভালুকডুবি প্ৰথম খণ্ড, ভালুকডুবি দ্বিতীয় খণ্ড, ভালুকডুবি তৃতীয় খণ্ড, ভালুকডুবি চতুৰ্থ খণ্ড, ভালুকডুবি পঞ্চম খণ্ড, জংঘল ২ নং ব্লক, দাৰিদুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সুটকী শাল ফৰেষ্ট ।
সেইদৰে কৃষ্ণাই উন্নয়ন খণ্ডৰ মাণিকপুৰ ভেলাখামাৰ গাঁও পঞ্চায়ত, কৃষ্ণাই গাঁও পঞ্চায়তৰ আশুডুবি, পাইকান দ্বিতীয় খণ্ড, মলানডুবি গাঁও পঞ্চায়তৰ শালপাৰা মলানডিবি প্ৰথম অংশ, টুকুৰা বাৰমোহাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ হাদিগাঁও, ধাইগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ সাৰদাপাৰা, ধাইগাঁও, ফাৰাংগা গাঁও পঞ্চায়তৰ টুকুৰা প্ৰথম অংশ, টুকুৰা দ্বিতীয় অংশ, ফাৰাংগা প্ৰথম অংশ, খাগৰাবাৰী, মলানডুবি গাঁও পঞ্চায়তৰ কৃষ্ণাই গোড়ীয়া প্ৰথম অংশ, ডিৰমা-জাখিলি গাঁও পঞ্চায়তৰ শালপাৰা মলানডুবি দ্বিতীয় অংশ । আনহাতে খোজধোৱা উন্নয়ন খণ্ডৰ বাগুনা কঠালগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ বাগুনা প্ৰথম অংশ, বাগুনা দ্বিতীয় খণ্ড, বাগুনা তৃতীয় খণ্ড, বাগুনা চতুৰ্থ খণ্ড, খোজধোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ খোজধোৱা চেঁচাপানী প্ৰথম অংশ ।
মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰিপাৰা গাঁও পঞ্চায়ত, মাটিয়া গাঁও পঞ্চায়ত, দলগমা কদমতলা গাঁও পঞ্চায়ত, বুডুচৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বৰবালুপাৰা, হৰিমূৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ফুটুৰীপাৰা, লালাবৰী, হৰিমূৰা, ৰাকক্ষিণী জংঘল ব্লক, মৰনৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ মনাকচা, মৰনৈ, গজিয়াজানি, দহিকটা, ভূজমালা দ্বিতীয় অংশ, নৱগটা চিমলিতলা গাঁও পঞ্চায়তৰ গাৰ'মাৰি, সিদাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সিদাবাৰী প্ৰথম অংশ, সিদাবাৰী দ্বিতীয় অংশ, শ্ৰীশ্ৰী সূৰ্যগিৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ ডুৱাপাৰা ।
ৰংজুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ আমবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ আমবাৰী তৃতীয় অংশ, বিজয়পুৰ বনগাঁও, ধনতোলা দ্বিতীয় অংশ, উলুবাৰী চৌতাৰা নাইতাৰা বিল, কাঁহিবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কনকাটা দ্বিতীয় অংশ, ৰাকক্ষিণী পাহাৰ, চিকাজুলি কুঁহিয়াৰবাৰী, খুঁটাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ চাপলেই দ্বিতীয় খণ্ড, শিমলিতলা গাঁও পঞ্চায়তৰ কমাৰপটা, গেৰুৱা, খোজধোৱা, চেঁচাপানী দ্বিতীয় অংশ, কানকাটা প্ৰথম অংশ, টিপলাই গাঁও পঞ্চায়তৰ টিপলাই প্ৰথম অংশ, টিপলাই দ্বিতীয় অংশ, বনগাঁও, শিতলমাৰী বামুনীগাঁও, গাৰুচাটকা প্ৰথম অংশ আৰু গাৰুচাটকা দ্বিতীয় অংশ ।
পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস :
পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে কংগ্ৰেছৰ আবুল কালাম ৰছিদ আলম । ২০১৬ চনৰ পৰা তেওঁ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ আবুল কালাম ৰছিদ আলমে ১,১২,৯৯৫ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে অগপৰ জ্যোতিষ দাসে লাভ কৰিছিল ৬৭,৭৪৭ টা ভোট । ৪৫,২৪৮ টা ভোটৰ ব্যৱধানত আবুল কালাম ৰছিদ আলম জয়ী হৈছিল ।
২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত আবুল কালাম ৰছিদ আলমে ৫৭,৩৭৪ টা ভোট (৩৪ শতাংশ) লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ গৌৰাংগ প্ৰসাদ দাসে লাভ কৰিছিল ৫৪,৭৯৩ টা ভোট (৩২ শতাংশ)। সমষ্টিতো দীঘলীয়া সময় কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল ।
ইতিহাসৰ পৰা চালে সমষ্টিতো গঠন হোৱাৰ পাছত ১৯৬৭ চনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বি কে ঘোষ । ১৯৭২ চনত পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় কংগ্ৰেছৰ বলভদ্ৰ দাস । ১৯৭৮ চনত সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে চি পি আই এমৰ বীৰেন্দ্ৰ নাথ চৌধুৰীয়ে । ইয়াৰ পিছত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে ১৯৮৩ চনত মহম্মদ আলী আৰু ১৯৮৫ চনত মাজিৰুদ্দিন আহমেদে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
১৯৯১ চনত কংগ্ৰেছৰ ৰত্নেশ্বৰ দাস আৰু ১৯৯৬ চনত অগপৰ জ্যোতিষ দাসে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ২০০১ চনত কংগ্ৰেছৰ ছাদিদ মজুমদাৰ, ২০০৬ চনত কংগ্ৰেছৰ দুলাল চন্দ্ৰ ঘোষ আৰু ২০১১ চনত এ আই ইউ ডি এফৰ মনোৱাৰ হুছেইন নিৰ্বাচিত হয় । ইয়াৰ পিছত ২০১৬ চনৰ পৰা পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিক কংগ্ৰেছৰ আবুল কালাম ৰছিদ আলমে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । নিৰ্বাচনী ইতিহাসৰ পৰা চালে সমষ্টিটোৰ ৰাইজে কোনো এটা দলক নাইবা কোন এজন প্ৰাৰ্থীক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে থাকিবলৈ দিয়া নাই ।
