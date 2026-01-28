বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিক
ঐতিহাসিক তিনিচুকীয়া জিলাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টি । এই প্ৰতিবেদনত সমষ্টিটোৰ এক চমু অৱলোকন...
Published : January 28, 2026 at 1:45 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ছটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভাৰ সমষ্টি হৈছে ৮২ নং ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টি । এই ৮২ নং ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিটো লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৷ ১৯৫১ চনত গঠন কৰা হৈছিল এই ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিটো ।
বৰ্তমান লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজেপিৰ প্ৰদান বৰুৱা ৷ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিটো ১৪ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ১ খন পৌৰনিগমেৰে গঠিত । ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিটো এইকাৰণেই অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা হয় যে ডুমডুমাক চাহ নগৰী হিচাপে পৰিচিত ।
চাহ নগৰী হিচাপেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডুমডুমা চহৰক সকলোৱে জানে ৷ যিহেতু ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিটোত সকলোফালে সৰু-বৰ চাহ বাগিচাই আগুৰি আছে । ইয়াৰ অৰ্থনীতি মূলত চাহ বাগিচাৰ পৰাই আহে ।
১৪৬৫০৯ গৰাকী ভোটাৰ :
বৃটিছৰ দিনতেই ডুমডুমাত বহুকেইখন বৃহৎ বৃহৎ চাহ বাগিচা স্থাপন কৰি থৈ গৈছে; কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও সৰু-বৰ উদ্যোগো স্থাপন হৈছে ডুমডুমাত । তাৰেই ভিতৰত অন্যতম হিন্দুস্থান ইউনিলিভাৰ ৷
৮২ নং ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিত শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ খচৰাৰ তথ্য অনুসৰি সমষ্টিটোত মুঠ ১৪৬৫০৯ গৰাকী ভোটাৰ থকাৰ বিপৰীতে ভোটকেন্দ্ৰ আছে ১৮১ টা ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ৭৬২৫৮ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ, ৭০২৪৪ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৭ গৰাকী তৃতীয় লিংগ ভোটাৰ । অন্যান্য বিধানসভা সমষ্টিৰ দৰেই ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিটো ৬০১৪ গৰাকী মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক ৷
আদিবাসীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক :
চাহ নগৰী হিচাপে পৰিচিত ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় ২০-২২ খন সৰুবৰ চাহ-বাগিচা আছে ৷ ১৪৬৫০৯ গৰাকী ভোটাৰে গঠিত ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিটোত হিন্দীভাষী, মুছলমান আৰু বাংলাভাষীৰ প্ৰায় ৯-১১ হাজাৰ গৰাকী ভোটাৰ, অসমীয়াৰ প্ৰায় ২২-২৫ হাজাৰ গৰাকী ভোটাৰ, আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় ৫৫-৬০ হাজাৰ গৰাকী ভোটাৰ, গোৰ্খাৰ প্ৰায় ১৩ হাজাৰ গৰাকী ভোটাৰ আৰু খ্ৰীষ্টানৰ প্ৰায় ১১ হাজাৰ গৰাকী ভোটাৰ আছে ৷ ইয়াৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰে যে ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিটোত চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক।
কংগ্ৰেছৰ আধিপত্য় :
ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৯৫২ চনত প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক হয় কংগ্ৰেছ দলৰ হৰিহৰ চৌধুৰী ৷ তাৰ পাছত পুনৰ ক্ৰমে চাৰিটাকৈ কাৰ্যকাল ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ আৰু ১৯৭২ চনত কংগ্ৰেছ দলৰে মলীয়া তাঁতীয়ে দায়িত্বভাৰ পালন কৰে । তাৰ পাছত পুনৰ ছয়টাকৈ কাৰ্যকাল ক্ৰমে ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৬ আৰু ২০০১ চনত কংগ্ৰেছৰ ডিলেশ্বৰ তাঁতী বিজয়ী হয় ।
ঠিক তেনেদৰেই ২০০৬ চনতো কংগ্ৰেছৰ পৰা দূৰ্গা ভূমিজে জয়লাভ কৰে । অৱশেষত ১২ টাকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকালৰ শাসন ওফৰাই ২০১১ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা দিলীপ মৰাণে জয়লাভ কৰে; কিন্তু পুনৰ ২০১৬ চনত কংগ্ৰেছৰ দূৰ্গা ভূমিজেই বিজয়ী হয় । শেহতীয়াকৈ ২০২১ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা ৰূপেশ গোৱালাই জয়লাভ কৰে ।
বৰ্তমান ৮২ নং ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ তেওঁ মন্ত্ৰী হোৱাৰো সুযোগ লাভ কৰে । মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালাৰ বিভাগসমূহ ক্ৰমে চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসীৰ কল্যাণ, চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসীৰ কল্যাণ আৰু কাৰাগাৰ, গৃহৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ ।
শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক দূৰ্গা ভূমিজ বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে । গতিকে আগন্তুক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰা ৰূপেশ গোৱালা আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা দূৰ্গা ভূমিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।