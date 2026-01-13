বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ডিমৰীয়া সমষ্টিক

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ডিমৰীয়া সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত গুৱাহাটীৰ নতুন সমষ্টি, নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ৰূপৰেখাৰ বিষয়ে জানো আহক...
গুৱাহাটী : সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বহু সমষ্টি বিলুপ্ত হোৱাৰ লগতে বহু সমষ্টি নতুনকৈ হৈছে । সমষ্টি সংখ্যা পূৰ্বৰ দৰে ১২৬ টা আছে যদিও বিশেষকৈ সমষ্টিসমূহৰ সীমাৰ ব্যাপক সালসলনি হৈছে । এই নতুনত্বৰ মাজতে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ।
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অধীনত পূৰ্বতে সমষ্টি সংখ্যা আছিল চাৰিটা । কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এটা বৃদ্ধি হৈ পাঁচটা হ'ল । আনহাতে দুটা সমষ্টিৰ নামো সলনি হ'ল । নতুনকৈ হোৱা সমষ্টিটো হৈছে ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি ।
গুৱাহাটীৰ আগৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি হৈছে দিছপুৰ, পূব গুৱাহাটী, পশ্চিম গুৱাহাটী আৰু জালুকবাৰী সমষ্টি । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ হ'ল ডিমৰীয়া সমষ্টি ।
আনহাতে পূব গুৱাহাটী আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি নোহোৱা কৰি নিউ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল কৰাৰ হৈছে । এই প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিকলৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টি :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিটো মূলতঃ পূৰ্বৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ বেছি সংখ্যক অঞ্চলক সামৰি গঠন কৰা হৈছে । ডিমৰীয়া সমষ্টিটো অনুসূচীত জাতিৰ (এছ চি) বাবে সংৰক্ষিত ।
৩৪নং ডিমৰীয়া (এছ চি) সমষ্টি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিটো বিশেষকৈ দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকাক লৈ গঠন কৰা হৈছে ।
২০২৩ চনত গঠন হোৱা সমষ্টিটোৱে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনপ্ৰতিনিধি লাভ কৰিব । সমষ্টিটোৱে বহুকেইখন গাঁও পঞ্চায়তক সামৰি লৈছে ।
নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ এলেকা :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ কৰা ৩৪ নং ডিমৰীয়া (এছ চি) বিধানসভা সমষ্টি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ ৪৬ৰ নুনমাটি অঞ্চলৰ অংশবিশেষ, ৪৯ নং ৱাৰ্ডৰ মঠঘৰীয়া, গীতানগৰ, পাথৰকুৱেৰী অঞ্চলৰ অংশবিশেষ আৰু ৫২ নং ৱাৰ্ধৰ ডাউন টাউন, দ্বাৰকা নগৰৰ অংশবিশেষক সামৰি লোৱা হৈছে । তদুপৰি সমষ্টিটোত আছে চন্দ্ৰপুৰ উন্নয়ন খণ্ড, ডিমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ড আৰু নাৰেংগী উন্নয়ন খণ্ডৰ অংশবিশেষ ।
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২ লাখ ২১ হেজাৰ ৯৯ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ১,০৭,৫২৬ জন পুৰুষ ভোটাৰ, ১,১৩,৫৬৭ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ৬ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।
সমষ্টিটোত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । সমষ্টিটোত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ২৪০ টাৰ পৰা ২৬২ টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী ৰূপৰেখা :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব । এইবাৰহে ডিমৰীয়া সমষ্টিয়ে লাভ কৰিব বিধায়ক । গতিকে ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোনৰ পৰা চালে ডিমৰীয়া সমষ্টিটো নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা দিছপুৰ সমষ্টিৰ বহু অঞ্চলক সামৰি গঠন কৰা হৈছে । সেই ফালৰ পৰা চালে দিছপুৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিজেপিৰ অতুল বৰা ।
২০১৬ চনৰ পৰা অতুল বৰাই একেলেথাৰীয়ে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত অতুল বৰাই ১,৯৬,০৪৩ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈছিল । আনহাতে ৭৪,৩৮৬ টা ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত আছিল কংগ্ৰেছৰ মনজিৎ মহন্ত ।
দিছপুৰ সমষ্টিত সময়ে সময়ৰ জনতা পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ, অগপ আৰু বিজেপিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছতে দিছপুৰ সমষ্টিত ১৯৭৮ চনত জনতা পাৰ্টীৰ হৈ আৰু ১৯৮৩ চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ তাৰিনী মোহন বৰুৱাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
ইয়াৰ পাছত ১৯৮৫ চনত নিৰ্দলীয় হিচাপে আৰু ১৯৯১ চনত আৰু ১৯৯৬ চনত অগপৰ হৈ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অতুল বৰাই । ইয়াৰ পিছত ২০০১ চনত কংগ্ৰেছৰ ৰবীন বৰদলৈয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
২০০৬ চনত আৰু ২০১১ চনত দিছপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কংগ্ৰেছৰ অকন বৰাই । ইয়াৰ পিছত ২০১৬ চনত আৰু ২০২১ চনৰ পৰা বিজেপিৰ অতুল বৰাই সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতাই টিকটৰ আশাৰে সমষ্টিটোত কাম কৰি আছে ।
গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কিছু আভাস :
গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি বিজেপি আৰু বিজেপিৰ মিত্রদলৰ দখলত আছে । ইয়াৰে তিনিটা বিজেপিৰ দখলত আৰু এটা মিত্রদল অগপৰ দখলত আছে । জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
সেইদৰে পূব গুৱাহাটীৰ বিধায়ক হৈছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, দিছপুৰৰ বিধায়ক হৈছে অতুল বৰা আৰু পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈছে অগপৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এই সমষ্টি কেইটাৰ সীমাৰ ব্যাপক সালসলনি হৈছে ।
পশ্চিম গুৱাহাটীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈ পৰিছে । সেইদৰে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰো সমষ্টি নোহোৱা হৈ পৰিছে ।