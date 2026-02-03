বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিক
ঐতিহাসিক তিনিচুকীয়া জিলাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টি । এই প্ৰতিবেদনত সমষ্টিটোৰ এক চমু অৱলোকন-
তিনিচুকীয়া: ছয়টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে ৮৪ নং ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টি । ১৯৫১ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিটো । ডিগবৈ সমষ্টিটো ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ।
ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিটো অন্য বিধানসভা সমষ্টিতকৈ বিশেষ, যিহেতু ডিগবৈ এছিয়াৰ প্ৰথম আৰু বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি তেল উৎপাদনকাৰী চহৰ, যি অসমৰ 'অইল চিটি' হিচাপেও পৰিচিত । ১৮৮৯ চনত ডিগবৈত বাণিজ্যিক ভিত্তিত তেল আৱিষ্কাৰ হয় আৰু ১৯০১ চনত এছিয়াৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ ডিগবৈতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ।
ডিগবৈ নামৰ আঁৰৰ কাহিনী :
চৰ্চিত অনুসৰি, ব্ৰিটিছসকলে শ্ৰমিকক "Dig-boy-dig" (ডিগ-বয়-ডিগ) বুলি নিৰ্দেশ দিয়াৰ পৰাই 'ডিগবৈ' নামটোৰ উৎপত্তি হৈছে ৷
ভোটাৰৰ সংখ্য়া:
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্বাচনী বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ৮৪ নং ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত ১,৪৬,৯১৭ গৰাকী ভোটাৰ থকাৰ বিপৰীতে ১৮৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৭১,৫৩৬ জন পুৰুষ ভোটাৰ, ৭৫,৩৭৭ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ৪ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে । অন্যান্য বিধানসভা সমষ্টিৰ দৰেই দেখা গৈছে যে ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিটো ৩৮৪১ মহিলা ভোটাৰ অধিক ।
কাৰ কিমান ভোট ?
ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত ১৩ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ১ খন পৌৰসভাই গঠিত । সমষ্টিটোত চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৪ খন ৷ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ পৰা চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ২৯,৩১৪ গৰাকী, অসমীয়া ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ৫৮২৪৯ গৰাকী, হিন্দীভাষী ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০৭৮৫ গৰাকী, বাংলাভাষী ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৫৮৮৬ গৰাকী, গোৰ্খা ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০৯৭৮ গৰাকী, মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩৮৪২ গৰাকী আৰু খ্ৰীষ্টান ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৫৬২৮ গৰাকী ৷
ডিগবৈৰ বিধায়কসকল :
ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত ১৯৫১ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈকে কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়কে শাসন কৰে । ১৯৫১ চনত যাদৱ চন্দ্ৰ খাকলাৰী আৰু দলবীৰ সিং লোহাৰ, ১৯৫৭ আৰু ১৯৬২ চনত দ্বিজেশ চন্দ্ৰ দেৱ শৰ্মা, ১৯৬৭ চনত জে এন ভূঞা, ১৯৭২ চনত চন্দ্ৰ বাহাদুৰ চেত্ৰী আৰু ১৯৭৮, ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৬ আৰু ২০১১ চনত ৮ টাকৈ কাৰ্যকাল ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰে শাসনভাৰ চলায় । তাৰ পাছত ২০১৬ চনত ১৩ টাকৈ কাৰ্যকাল কংগ্ৰেছ দলে শাসনভাৰ চলোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে । ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সুৰেণ ফুকনে জয়যুক্ত হৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বৰ্তমান বিধায়ক হৈ আছে ।
বিজেপিৰ চৰ্চাত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্য়াশী :
২০২৬ বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা বৰ্তমানৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু যদিও শাসকীয় দলটোৰেই কেইবাগৰাকীও প্ৰতিনিধিয়ে ইচ্ছুক বুলি সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈছে । তাৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য অৰুণজ্যোতি মৰাণ, তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ভাদেশ্বৰ মৰাণ, বিজেপি অ' বি চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি নৱ মৰাণ, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰ, ভূষণ সোণোৱালকে ধৰি আন কেইবাগৰাকী ।
কংগ্ৰেছৰ চৰ্চাত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্য়াশী :
ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাক্তন তিনিচুকীয়া জিলা বিজেপিৰ সভাপতি লক্ষেশ্বৰ মৰাণ, মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাক্তন নেতা দুলাল মৰাণে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি দলীয় আবেদন কৰিছে ৷