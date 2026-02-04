বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে
ধেমাজি : লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিটো অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ৷ জিলাখনৰ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিটোও অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে । সেয়ে নতুনকৈ গঠন কৰা সংৰক্ষণমুক্ত চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিক লৈ এইবাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ চলিছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা ৷
বৰ্তমানৰ ধেমাজি জিলা ১৯৭১ চনলৈকে ডিব্ৰুগড় সদৰ ঠাই থকা পুৰণি লখিমপুৰ জিলাৰ অংশ আছিল ৷ ১৯৮৯ চনৰ ১৪ আগষ্টত ধেমাজি জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে ৷ ধেমাজি জিলাৰ উত্তৰ আৰু পূবে অৰুণাচল প্ৰদেশ, দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু পশ্চিমে লখিমপুৰ জিলা ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত জনগাঁথনি :
নতুন সমষ্টি গঠনৰ ফলত ইয়াৰ জনগাঁথনিতো মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ পূৰ্বতে ধেমাজি আৰু জোনাইত সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ থকাসকলে এইবাৰ নতুন সমষ্টিৰ বুলি পৰিচিত হৈ পৰিব ৷ ইপিনে নতুন সমষ্টিৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰাক লৈ একাংশ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ৷
ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি:
ধেমাজিৰ বিধানসভা সমষ্টিটো বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰে সমৃদ্ধ এটা সমষ্টি ৷ ১৯৬৭ চনতে স্থাপিত অনুসূচিত জনজাতি সংৰক্ষিত(ST)সমষ্টিটোৱে হৈছে ধেমাজি ৷
১০টা ৱৰ্ডেৰে ধেমাজি পৌৰসভা :
১৯৭৭ চনতে ধেমাজি নগৰ সমিতি গঠন হৈছিল । পিছত ১০টা ৱাৰ্ডেৰে ধেমাজি পৌৰসভা গঠন হৈছিল ২০২৩ চনত ৷ বৰ্তমানৰ পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰী দ্বীপৰেখা দাস বাঘ্ৰী (বিজেপি) আৰু উপ-সভাপতি হৈছে বিপ্লৱ কোঁৱৰ ৷ ধেমাজি নগৰ, নলনিপাম, ভৰালীচুক, ভেহপৰা, টঙনাপৰা,নগাখেলীয়া, কোৱাফলা, নিমাতিচুক,এৰাঢল আদি সামৰি ১০টা ৱাৰ্ডেৰে ধেমাজি সদৰ গঠিত ।
শেহতীয়া খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি জনসংখ্যা :
শেহতীয়া খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৭৮ নং (ST) ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিত পুৰুষ ভোটাৰ ৮৮,৭৫৪ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ৯০০৭৬সহ মুঠ ভোটাৰ ১,৭৮,৮৩০ গৰাকী ৷ ভোটাৰ তালিকা খচৰাৰ পাছত ৩০৯৮ গৰাকী বৃদ্ধি হৈছে ৷ সেইদৰে ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ সংখ্যা মহিলা ৪২৭ গৰাকী আৰু পুৰুষ ১৪জন ৷ খচৰা ভোটাৰ তালিকাত ৪৪১1গৰাকী বৃদ্ধি পালে ৷
২০২১ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল :
২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীক পৰাজিত কৰিছিল ৩০,৭৯২টা ভোটৰ ব্যৱধানত ৷ ৰণোজ পেগুৱে লাভ কৰিছিল ৮৭৬৮১ টা । আনহাতে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে লাভ কৰিছিল ৫৬৮৮৯টা ভোট ৷
ধেমাজি বিধানসমষ্টিৰ বিধায়কসকল :
১৯৭২ ৰমেশ মোহন কুলি(SWA)
১৯৭৮ পূৰ্ণ চন্দ্ৰ বড়া (IND)
১৯৮৩ দুৰ্গেশ্বৰ পাটিৰ(INC)
১৯৮৫ দিলীপ শইকীয়া (IND)
১৯১৯ দিলীপ শইকীয়া (AGP)
১৯৯৬ দিলীপ শইকীয়া (AGP)
২০০১ দিলীপ শইকীয়া (AGP)
২০০৬ সুমিত্ৰা পাটিৰ (INC)
২০১১ সুমিত্ৰা পাটিৰ (INC)
২০১৬প্ৰদান বৰুৱা (BJP)
২০১৭ ডাঃ ৰণোজ পেগু (BJP)
২০২১ ডাঃৰণোজ পেগু(Bjp)