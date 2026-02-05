ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিক

সমষ্টিটোত পূৰ্বতে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,২১,১০১ গৰাকী আছিল যদিও শেহতীয়া খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ ২,২৮,৫০১ গৰাকী হৈছে ।

Dhekiajuli Assembly constituency
জানো আহক ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
তেজপুৰ : অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি হৈছে ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি । ৬৫নং ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকা আৰু ই চাহ বাগিচা অধ্যুষিত । বিধানসভা সমষ্টিটো এটা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বিধানসভা সমষ্টি ।

ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিটো শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত আৰু ই তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৯টা বিধানসভা খণ্ডৰ ভিতৰত অন্যতম । সমষ্টিটোত বৰচলা আৰু ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ প্ৰভাৱ আছে । সমষ্টিতো শোণিতপুৰ জিলাৰ শ্বহীদ নগৰী হিচাপে পৰিচিত ।

Dhekiajuli Assembly constituency
শ্বহীদ স্মাৰক (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ

বিগত ২০২৪ চনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত । এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সমষ্টিটোৰ প্ৰায় ৭ টা পঞ্চায়ত ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ পৰা কৰ্তন হৈ বৰচলাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । পূৰ্বৰ জীয়া গাভৰু, মিছামাৰী, গৰুবন্ধা, বাঘজোৰা, গড়মৰা, কেহেৰুখণ্ডা আৰু ঘগৰা পঞ্চায়ত ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা কৰ্তন হৈ বৰ্তমান সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত বৰচলা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।

ভোটাৰৰ গাঁথনি

বিধানসভা সমষ্টিটোৰ জনগাঁথনিত মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ আছে । বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে সমষ্টিটোত বসবাস কৰে । চাহ বাগিচা অধ্যুষিত লোকৰ বাহিৰেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকো আছে । সমষ্টিটোত পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ১০ টা ৱাৰ্ড আছে । আনহাতে, সমষ্টিটোত পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হৈছে ১৮ টা ।

Dhekiajuli Assembly constituency
শ্বহীদ স্মাৰক (ETV Bharat Assam)

ভোটাৰৰ সংখ্যা

পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনী তথ্য অনুসৰি, সমষ্টিটোত মুঠ ২,২১,১০১ গৰাকী ভোটাৰ আছে । আনহাতে, ১,১১,৪৬৭ জন পুৰুষ ভোটাৰৰ বিপৰীতে ১,০৯,৬৩০ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আছে । সমষ্টিটোত বৰ্তমান ২৮৫ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত মুঠ ৫,৩৭৬ গৰাকী ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু ৪,৩৫৭ গৰাকী কৰ্তন কৰা হয় । যাৰ ফলত ১,০১৯ গৰাকী ভোটাৰ বৃদ্ধি পাইছে ।

Dhekiajuli Assembly constituency
ভোটাৰৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam Graphics)

পূৰ্বতে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,২১,১০১ গৰাকী আছিল যদিও বৰ্তমান এছ আৰৰ পিছত প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ ২,২৮,৫০১ গৰাকী হৈছে । অৱশ্যে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য চলিত মাহত প্ৰকাশ পাব ।

সমষ্টিৰ বিৱৰণ

বিধানসভা সমষ্টিটোৰ ঐতিহাসিক তথ্য :

ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিটো পূৰ্বতে ঢেকীয়াজুলি উত্তৰ হিচাপে আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৭১নং ঢেকীয়াজুলি সমষ্টি হয় আৰু এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান ৬৫নং ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি হয় ।

Dhekiajuli Assembly constituency
ভোটাৰৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam Graphics)

বৰ্তমানলৈকে শোণিতপুৰ জিলাৰ এই বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে । অঞ্চলটোৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা সিংহলে ২০১৬ আৰু ২০২১ চনৰ অসম বিধানসভাৰ দুয়োটা নিৰ্বাচনতে এই আসনখন জয় কৰি সমষ্টিটোত বিজেপিৰ দখল সুদৃঢ় কৰি তুলিছে ।

Dhekiajuli Assembly constituency
বৰ্তমানৰ বিধায়ক অশোক সিংহল (ETV Bharat Assam)

২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সিংহলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বেণুধৰ নাথক পৰাস্ত কৰি তেওঁৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত ভোটাৰৰ আস্থা পুনৰ দৃঢ় কৰে । বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰত তেওঁ কেবিনেট মন্ত্রী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ৷

ঢেকীয়াজুলি তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু বহু বছৰ ধৰি একাধিক দলৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ সাক্ষী হৈ আহিছে । সিংহলৰ জয়ৰ পূৰ্বে ২০১১ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ হাবুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু ২০০১ আৰু ২০০৬ চনত অগপ দলৰ জোচেফ টপ্পোৰ হাতত আছিল ।

Dhekiajuli Assembly constituency
হাবুল চক্ৰৱৰ্তী (ETV Bharat Assam)

বিধানসভা সমষ্টিটোৰ ঐতিহাসিক তথ্য

ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত ১৯৫২ চনৰ পৰা এক কালক্ৰমিক ৰাজনৈতিক যাত্ৰা চলি আছে । ১৯৫২ চনৰ প্ৰথম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাই ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে । সেই সময়ত ঢেকীয়াজুলি উত্তৰ বিধানসভা হিচাপে পৰিচিত আছিল আৰু অসমৰ পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক ধাৰা প্ৰতিফলিত হৈ এক চহকী আৰু বিকশিত ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ সাক্ষী হৈ আহিছে ।

Dhekiajuli Assembly constituency
বিধায়কসকলৰ তালিকা (ETV Bharat Assam Graphics)

১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ চনত নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অমিয় কুমাৰ দাসে প্ৰথমে সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আগতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ এক শক্তিশালী উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰে । ১৯৬৭ চনত তেওঁৰ পিছত পুষ্পলতা দাস কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক পদত অধিষ্ঠিত হয় । তাৰ পিছতে ১৯৭২ চনত হিৰণ্য বৰাই (কংগ্ৰেছ) এই আসনখন দখল কৰে ।

Dhekiajuli Assembly constituency
পুষ্পলতা দাস (ETV Bharat Assam)

১৯৭৮ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতাপ কলিতা বিজয়ী হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত হিৰণ্য বৰাই ১৯৮৫ আৰু ১৯৯১ চনত পুনৰ জয়লাভ কৰি সেই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ আধিপত্যক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে ।

Dhekiajuli Assembly constituency
হিৰণ্য বৰা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিতে বিশেষ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল । ফলস্বৰূপে ২০০১ আৰু ২০০৬ চনত অসম গণ পৰিষদৰ জোচেফ টপ্পোৱে এই সমষ্টিৰ আসন দখল কৰিছিল । ২০০৯ চনত সমষ্টিটো পুনৰ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ ঘূৰি যায় বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ ভীমানন্দ তাঁতীৰ বিজয়েৰে । তাৰ পিছত ২০১১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা হাবুল চক্ৰৱৰ্তীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়ক পদত অধিষ্ঠিত হয় ।

Dhekiajuli Assembly constituency
যোচেফ টপ্পো (ETV Bharat Assam)

মন কৰিবলগীয়া যে ২০১৬ চনত অসমৰ ৰাজনীতিত আন এটা ডাঙৰ টাৰ্নিং পইণ্ট আহিছিল । সেয়া আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত । সেই সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা অশোক সিংহলে এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়কৰ আসন লাভ কৰিছিল । যাৰ ফলত সমষ্টিটোত বিজেপি দলটোৰ উত্থান ঘটিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত এই আসনখন অক্ষুণ্ণ ৰাখি সিংহলে বৰ্তমান ঢেকীয়াজুলিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।

ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকলৰ তালিকা

  1. ১৯৫২ : অমিয় কুমাৰ দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, ঢেকীয়াজুলি উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টি)
  2. ১৯৫৭ : অমিয় কুমাৰ দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  3. ১৯৬২ : অমিয় কুমাৰ দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  4. ১৯৬৭ : পুষ্পলতা দাস (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  5. ১৯৭২ : হিৰণ্য বৰা (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  6. ১৯৭৮ : প্ৰতাপ কলিতা (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  7. ১৯৮৫ : হিৰণ্য বৰা (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  8. ১৯৯১ : হিৰণ্য বৰা (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  9. ১৯৯৬ : জোচেফ টপ্পো (অসম গণ পৰিষদ)
  10. ২০০১ : জোচেফ টপ্পো (অসম গণ পৰিষদ)
  11. ২০০৬ : জোচেফ টপ্পো (অসম গণ পৰিষদ)
  12. ২০০৯ : ভীমানন্দ তাঁতী (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  13. ২০১১ : হাবুল চক্ৰৱৰ্তী (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
  14. ২০১৬ : অশোক সিংহল (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী)
  15. ২০২১ : অশোক সিংহল (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী)
DHEKIAJULI ASSEMBLY CONSTITUENCY
CONSTITUENCY IN ASSAM
ইটিভি ভাৰত অসম
ASHOK SINGHAL
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

সম্পাদকৰ পচন্দ

