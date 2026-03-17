বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টি

গোলাঘাট জিলাৰ এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি বোকাখাত সমষ্টি । স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ এই বিধানসভা সমষ্টিত ১৯৭৮ চনত বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

Bokakhat assembly constituency
জানো আহক বোকাখাত সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 10:48 AM IST

গোলাঘাট : গোলাঘাট জিলা গঠন কৰাৰ পাছত প্ৰথম অৱস্থাত দুটা বিধানসভা সমষ্টি আছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি গঠন কৰা হয় । ইয়াৰে অন্যতম সমষ্টি হৈছে বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টি । গ্ৰামাঞ্চল আৰু নগৰাঞ্চলৰে গঠিত বোকাখাত সমষ্টিত ২০ টা গাঁও পঞ্চায়ত, এখন পৌৰসভা, এটা উন্নয়ন খণ্ড আৰু চাৰিখন জিলা পৰিষদ আছে ।

বোকাখাত সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক বৃত্তান্ত

Bokakhat assembly constituency
এক ঔদ্যোগিক প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)
Bokakhat assembly constituency
বোকাখাত সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা (ETV Bharat Assam Graphics)
Bokakhat assembly constituency
বোকাখাত সমষ্টিৰ তথ্য (ETV Bharat Assam Graphics)

স্বাধীনতাৰ পাছত বোকাখাত সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ১৯৭৮ চনত । উক্ত নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী চত্ৰ গোপাল কৰ্মকাৰ জয়ী হৈছিল । তাৰ পৰৱৰ্তী বিধায়কসকল হৈছে ক্ৰমে :

Bokakhat assembly constituency
ঐতিহাসিক দুৰ্গা থান (ETV Bharat Assam)

১৯৮৩ চনত : ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ডিম্বেশ্বৰ হাজৰিকা

১৯৮৫ চনত : নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বলভদ্ৰ তামুলী

১৯৯১ চনত : ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন্দ্ৰ নাথ ভূঞা

১৯৯৬ চনত : ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন্দ্ৰ নাথ ভূঞা

২০০১ চনত : নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জিতেন গগৈ

২০০৬ চনত : নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জিতেন গগৈ

২০১১ চনত : ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ ফুকন

২০১৬ চনত : অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা

২০২১ চনত : অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

ইয়াৰ উপৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত অতুল বৰাই পুনৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন ৰাজহুৱা সভাত ঘোষণা কৰে ।

Bokakhat assembly constituency
প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈ (ETV Bharat Assam)
Bokakhat assembly constituency
প্ৰাক্তন বিধায়ক অৰুণ ফুকন (ETV Bharat Assam)

বোকাখাত সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ অসম মন্ত্ৰীসভাৰ আসন অলংকৃত কৰা জনপ্ৰতিনিধিসকল

বোকাখাত সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমজন বিধায়ক চত্ৰ গোপাল কৰ্মকাৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাই দুবাৰকৈ অসম মন্ত্ৰীসভাত কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগ আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ আসন অলংকৃত কৰিছে ।

Bokakhat assembly constituency
কাজিৰঙাত জীপ চাফাৰীৰ মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অন্যান্যসকল (ETV Bharat Assam)
Bokakhat assembly constituency
বিশ্ব বিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড় (ETV Bharat Assam)
Bokakhat assembly constituency
কমাৰগাঁও মহাবিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)
Bokakhat assembly constituency
বোকাখাত সমষ্টিৰ বিধায়কসকল (ETV Bharat Assam Graphics)

বোকাখাত সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ১০৫নং বোকাখাত সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৬৫,৮৫২ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮০,৬৬৭, মহিলা ভোটাৰ ৮৫,১৮৪, তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১ জন ।

আনহাতে, ভোটাৰ পুনঃনীৰিক্ষণৰ সময়ত মুঠ ভোটাৰ সংযোজন ৪,৪৬৯, আৰু কৰ্তন ১,৫৭২ গৰাকী হৈছে । যুৱ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৬৪১, বিশেষভাৱে লক্ষম ভোটাৰ ২,০২৩, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ভোটাৰ ৭১৩ গৰাকী ।

Bokakhat assembly constituency
কুৰুৱাবাহী সত্ৰ (ETV Bharat Assam)
Bokakhat assembly constituency
সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
Bokakhat assembly constituency
বোকাখাতৰ ঐতিহাসিক সমল (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বোকাখাত সমষ্টি

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বোকাখাত সমষ্টিৰ কোনোধৰণৰ সালসলনি হোৱা নাই । এই সমষ্টিত বিশেষ সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বানপানীৰ সমস্যা । প্ৰতিবছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰি আহিছে বোকাখাত সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল । বিশেষকৈ বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা, বৃহত্তৰ মহুৰামুখ, মৰিয়াহোলা আদি অঞ্চলত বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে ।

Bokakhat assembly constituency
প্ৰতিবছৰে বানে জুৰুলা কৰে সমষ্টিটোক (ETV Bharat Assam)

বোকাখাত সমষ্টিৰ চাৰিসীমা : বোকাখাত সমষ্টিৰ পূব দিশত খুমটাই সমষ্টি, পশ্চিম দিশত কলিয়াবৰ, উত্তৰ দিশত কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ।

Bokakhat assembly constituency
বোকাখাতৰ ঐতিহাসিক সমল (ETV Bharat Assam)
লগতে পঢ়ক :বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিক
লগতে পঢ়ক :বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক টিহু সমষ্টিক

