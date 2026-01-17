ETV Bharat / politics

বিধানসভা বৃত্তান্ত: জানো আহক বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিক

অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ এক নতুন সমষ্টি হৈছে ৯ নং বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টি । পলকতে নামনি অসমৰ এই নতুন সমষ্টিৰ এক চমু অৱলোকন ।

BIRASINGH JARUWA CONSTITUENCY
জানো আহক বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 17, 2026 at 4:16 PM IST

4 Min Read
ধুবুৰী: ২০২৬ ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম ধুবুৰী জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিক লৈ ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে । আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত জিলাখনৰ আটাইতকৈ বেছি সংখ্যালঘু মুছলিম ভোটাৰ থকা বিৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৃত্তান্ত দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত জিলাখনৰ আন কেবাটাও সমষ্টিৰ কিছু কিছু অঞ্চল লৈ নতুনকৈ গঠন হোৱা সমষ্টিটো হৈছে বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টি । সমষ্টিটোৰ ভোটাৰ ৰাইজে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এইবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনত জিকোৱাৰ বাবে ভোটদান কৰিবলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে ।

৯ নং বিৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভৌগলিক পৰিসৰ:

Assam assembly election 2026
বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিৰ ভৌগলিক পৰিসীমা (ETV Bharat Assam)

১০ নং বিলাসীপাৰা, ৭ নং গৌৰীপুৰ আৰু মানকাচৰ সমষ্টিৰ গাতে লাগি থকা বিৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টি । বিধানসভা সমষ্টিটোৰ কাষেৰে বৈ গৈছে সোণকোষ, টিপকাই আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ । সমষ্টিটো দক্ষিণ শালমাৰা-মানকাচৰ জিলাৰ কাষতে অৱস্থিত হৈ আছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নতুনকৈ গঠন হোৱা বিৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টিটোত ৰেকৰ্ড সংখ্যক সংখ্যালঘু মুছলিম ভোটাৰ আছে ।

২০২৬ৰ বিশেষ সংশোধনীৰ চূড়ান্ত খচৰা অনুসৰি ৬ নং বিৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টিত ২ লাখ ৭৫ হেজাৰ ৯৬৯ জন ভোটাৰ । বিৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টিত ৯৯ শতাংশই সংখ্যালঘু মুছলিম ভোটাৰ । ইয়াৰ ভিতৰত ৮০ শতাংশই মিঞা মুছলমান ভোট আৰু সামান্য সংখ্যকেই দেশী মুছলিম আৰু হিন্দু ভোট ।

Assam assembly election 2026
ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam)

অসমৰ উত্তৰ-পশ্চিম অঞ্চলৰ ধুবুৰী জিলাৰ অধীনস্থ বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিৰ ইতিহাস অনুসৰি প্ৰাচীন কালত গৌৰীপুৰৰ জমিদাৰৰ হাট চাৰ্কোলৰ অধীনত ১০ নং ইউনিয়ন নামেৰে জৰুৱা-বন্দিহানা অঞ্চলটো জনাজাত আছিল ।

জমিদাৰৰ শাসনকালত এই অঞ্চলত গৌৰীপুৰৰ ৰজাৰ ৰাজকাছাৰী আছিল । তাহানিৰ দিনত এই অঞ্চলত হিন্দু মানুহৰ বসতি আছিল । অঞ্চলটোৰ উত্তৰে টিপকাই, গৌৰাং আৰু দক্ষিণে বহ্মপুত্ৰ নৈয়ে ঘেৰি ৰাখিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত টিপকাই আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ ভয়াৱহ গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰি বহু চৰাঞ্চল নৈৰ বুকুত বিলীন হৈ যায় । নদীমাতৃকেন্দ্ৰিক সমষ্টিটোত চৰ অঞ্চলেই বেছি হোৱাৰ বাবে চৰৰ খাটি খোৱা প্ৰতিজন কৃষকে কৃষিকৰ্ম কৰি দৈনন্দিন জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে ।

Assam assembly election 2026
ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam)

সমষ্টি পুনৰ নির্ধাৰণৰ পিছত বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিটোত মুঠ জিলা পৰিষদ কেইটা হৈছে বাহিৰ শালমাৰা, চলাকুৰা, ফকিৰগঞ্জ আইৰকাটা আৰু নায়েৰ আলগা টিলাপাৰা । আনহাতে সমষ্টিটোত গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হৈছে ৩৭ টা ।

বিৰসিং জৰুৱাৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস:

বিৰসিং আৰু জৰুৱা দুটা পৃথক নৈপৰীয়া অঞ্চল । এই বিৰসিং আৰু জৰুৱা অঞ্চল দুটাক সংযুক্ত কৰি পূৰ্বতে বিৰসিং জৰুৱা উন্নয়ন খণ্ড নামেৰে এখন উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ো আছে । বিৰসিং জৰুৱা বিধান সমষ্টিটো গঠন হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ, এ আই ইউ ডি এফ, বিজেপি, অগপ, ৰাইজৰ দলকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ভালেকেইজন আশাবাদী প্ৰাৰ্থীয়ে নতুন সমষ্টিটোত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে ।

কংগ্ৰেছৰ আশাবাদী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত দক্ষিণ শালমাৰা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, বিশিষ্ট সমাজসেৱী মজিবৰ ৰহমানকে ধৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে নতুন সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ আশাত সমষ্টিটোত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে । এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ ডাঃ ৰেজা আমিন, বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ছামছুল হুদা, অধিবক্তা নুৰুল ইছলাম মোল্লাকে ধৰি আৰু কেইবাগৰাকীয়েও প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে ।

সমষ্টিটোত বিজেপি, অগপ আৰু ৰাইজৰ দলৰ কেইবাজনো আশাবাদী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজা নিজা দলৰ দলীয় টিকট পোৱাৰ আশাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আগভাগ লোৱা দেখা গৈছে । সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ৰাইজৰ দলৰ আশাবাদী প্ৰাৰ্থী মোছলেম উদ্দিন চৌধুৰীয়েও চলাই গৈছে প্ৰচাৰ অভিযান ।

Assam assembly election 2026
পূব বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক ছামছুল হুদা (ETV Bharat Assam)
Assam assembly election 2026
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী মোছলেম উদ্দিন চৌধুৰী (ETV Bharat Assam)
Assam assembly election 2026
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী মজিবৰ ৰহমান (ETV Bharat Assam)
Assam assembly election 2026
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ৱাজেদ আলী চৌধুৰী (ETV Bharat Assam)

নৱগঠিত বিৰসিং জৰুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ আশাবাদী প্ৰাৰ্থীসকল:

  • কংগ্ৰেছ- ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, মজিবৰ ৰহমান
  • এ আই ইউ ডি এফ- ছামছুল হুদা, ডাঃ ৰেজা আমিন, নুৰুল ইছলাম মোল্লা
  • ৰাইজৰ দল- মোছলেম উদ্দিন চৌধুৰী

মনকৰিবলগীয়া যে, ধুবুৰী জিলাৰ আটাইতকৈ বেছি সংখ্যালঘু মুছলিম অধ্যুষিত সমষ্টি বিৰসিং জৰুৱাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ আশাবাদী প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়াৰে পৰা সমষ্টিটোত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ইপিনে বিজেপি নাইবা অগপই এইবাৰ সমষ্টিটোত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে সেয়াও এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ।

