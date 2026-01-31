বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক ৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে
১৯৭৮ত গঠিত বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ আছে ইতিহাস । এই বিষয়ে এক অৱলোকন ।
Published : January 31, 2026 at 8:58 PM IST
নলবাৰী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা নাই যদিও ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ । শাসক-বিৰোধী উভয়ে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ । সৰু-বৰ সাংগঠনিক সভাৰ লগতে যোগদান সভাৰে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চলিছে নিৰ্বাচনী আখৰা । সমান্তৰালকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলেও কাষ চাপিছে ভোটাৰ ৰাইজৰ ।
নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক নেতা সকল এতিয়া ব্যস্ত নিজ নিজ সমষ্টিত । তাৰ মাজতে ব্যস্ততাও বাঢ়িছে প্ৰশাসনৰ । উল্লেখ্য় যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত সমষ্টি পুনঃনিৰ্ধাৰণৰ পিছত অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে যদিও বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা ১২৬ টাই আছে । এই ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি ।
জিলাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টি:
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই সমষ্টিটোৰো সলনি হৈছে মানচিত্ৰ । লগতে সলনি হৈছে ৰূপৰেখা, ভৌগোলিক দিশ । এসময়ত ২ লাখৰ তলত থকা ভোটাৰৰ সমষ্টিটো আজি ২ লাখ অতিক্ৰম কৰিছে । নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টিটোৱেই হৈছে বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি । নলবাৰী জিলাৰ তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম বৰৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিটোত নাই কোনো ৰে'ল ষ্টেচন অথবা ৰে'ল পথ । সমষ্টিটোক চুই গৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে ।
বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক বৃত্তান্ত :
পূৰ্বতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰে সমষ্টিটোত জনপ্ৰতিনিধি জয়ী কৰাত মূল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল যদিও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰক্ষেত্ৰীৰ বহু গাঁও তথা গাঁও পঞ্চায়ত পাৰ্শ্বৱৰ্তী সমষ্টিৰে সংলগ্ন কৰা হৈছে । কেৱল চৰাঞ্চল পূৰ্বৰ বৰক্ষেত্ৰীতেই অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । পূৰ্বতে এই সমষ্টিটোৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আছিল মুকালমুৱা । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই সমষ্টিটো পূব আৰু পশ্চিম দিশে ৰূপৰেখা অতিকৈ সলনি হৈছে । য'ত মুকালমুৱা মাজভাগত থাকি ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ টিহু সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
সমান্তৰালভাবে পূব দিশে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ এক বৃহৎ অংশ আৰু পশ্চিমে পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ তথা বৰ্তমানৰ টিহুৰ এক বৃহৎ অংশ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় । অবিভক্ত কামৰূপ জিলাৰ অন্যতম সমষ্টি আছিল এই বৰক্ষেত্ৰী । কিয়নো ১৯৭৮ চনৰ আগলৈ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি গঠন নোহোৱাত মূল বৰক্ষেত্ৰী আছিল হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ।
সেয়া সময় আছিল ১৯৫১/৫২ চনৰ, য'ৰ পৰা বিষ্ণুৰাম মেধি বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল । তাৰ পিছতে মূল বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা হাজো সমষ্টিৰ হৈ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীয়েও দুবাৰকৈ জয়ী হৈছিল । আনহাতে বৰক্ষেত্ৰী গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াৰে বৰভাগ আছিল অন্য এক সমষ্টি । লগতে পশ্চিমৰ অঞ্চলসমূহ বৰপেটা জিলাৰ চেঙা সমষ্টিৰ অংশ আছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল দুগৰাকী :
আনহাতে বৰক্ষেত্ৰীৰ উত্তৰ ফালৰ কিছু কিছু অংশসমূহ আছিল পশ্চিম নলবাৰী বিধানসভাৰ অন্তৰ্গত । পৰৱৰ্তী সময়ত বৰভাগ, মূল বৰক্ষেত্ৰী, চেঙা আৰু পশ্চিম নলবাৰীৰ অংশসমূহ লগ লগাই বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি গঠিত হয় । কেৱল ইমানেই নহয়, এই সমষ্টিটোৰ ইতিহাস বুলিলে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা দুগৰাকীকৈ নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সৌভাগ্য অৰ্জন কৰিছিল- এগৰাকী বিষ্ণুৰাম মেধি (হাজো সমষ্টিত থকাৰ সময়ত) আৰু আনগৰাকী ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মন (বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি গঠনৰ পিছত ) ।
বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ :
সমান্তৰালকৈ এই সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত দুগৰাকী বিধায়ক ক্ৰমে শ্বেখ চান্দ মহম্মদ আৰু পুলকেশ বৰুৱাই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদো অলংকৃত কৰিছিল । আনহাতে এই সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত বৰভাগত গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্য্যয়ো নিৰ্বাচিত হৈ বিধায়ক হৈছিল । তেতিয়া বৰভাগ এক সুকীয়া সমষ্টি আছিল । সেয়েহে বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভৌগোলিক দিশৰ পৰ্যালোচনা কৰিলে ১৯৭৮ চনৰ পূৰ্বৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ বিষয়ে ইয়াত কিছু কিছু অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
সৰ্বাধিক ভোটাৰ থকা সমষ্টি :
১৯৭৮ চনৰ পৰাহে বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিটো নৱগঠিত হৈ নলবাৰী জিলাৰ অন্যতম এক বিধানসভা সমষ্টি ৰূপে পৰিগণিত হয় । উল্লেখ্য় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ভোটাৰ থকা সমষ্টি ৰূপে পৰিগণিত হয় বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা ।
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :
সমষ্টিটোৰ শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,২৬,৪২৪ গৰাকী । ইয়াৰে ১,১৬,৩৯৪ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ১,১০,০২৯ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । আনহাতে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্য মাত্ৰ এগৰাকী । এই সমষ্টিটোত মহিলাতকৈ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি । আনহাতে বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৯২ টা ।
বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ :
বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো গঠিত হয় ১৯৭৮ চনত । ইয়াৰ পূৰ্বে সমষ্টিটো কেইবাটাও ভাগ বিভিন্ন সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল । ইয়াৰে মূল বৰক্ষেত্ৰী বিশেষকৈ মুকালমুৱা চৰাঞ্চল আছিল হাজো সমষ্টিত । দৌলাশাল, ৰামপুৰ আদি আছিল চেঙা সমষ্টিত । সমান্তৰালকৈ পূব দিশৰ বৰভাগ আছিল এক সুকীয়া সমষ্টি । পৰৱৰ্তী সময়ত এই সকলো লগ লগাই গঠিত হয় বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি ।
বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ চাৰিসীমা :
এই সমষ্টিটোৰ পূব দিশে আছে হাজো-শুৱালকুছি আৰু ৰঙিয়া সমষ্টি । পশ্চিমে আছে চেঙা আৰু বৰপেটা সমষ্টি । একেদৰে উত্তৰে আছে টিহু আৰু নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি । দক্ষিণে আছে বকো-ছমৰীয়া আৰু পলাশবাৰী সমষ্টি ।
সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত সালসলনি :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি আছিল ৬০ নং বৰক্ষেত্ৰী ৰূপে । যিটো সমষ্টি নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰত ভোটাৰৰ সংখ্যা অনুসৰি আছিল দ্বিতীয় স্থানত । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ইয়াৰ নম্বৰ সলনি হৈ ৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী ৰূপে নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ভোটাৰ থকা সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হয় । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আন আন সমষ্টিসমূহৰ দৰে এই সমষ্টিৰো সলনি হয় ইয়াৰ জনগাঠনি, ভৌগোলিক দিশ, ৰাজনৈতিক ৰূপৰেখা ।
এই সমষ্টিটো পূৰ্বেতে নলবাৰী জিলাৰ দক্ষিণ দিশে সৰ্ববৃহত এলেকা সামৰি আৰু বৰভাগলৈকে গঠিত আছিল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত পশ্চিম, উত্তৰ পশ্চিম আৰু পূব দিশে বহু এলেকা অন্তৰ্ভুক্ত হয় । পূব দিশে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বড়িগোগ বনভাগৰ নাৰপাৰা, দতৰা, ধুৰকুছি, আমৰা, বৰ ধনৰা ১, বৰধনৰা ২ ,পূৰ্ণকামদেৱ, কিচমৎ, লহকৰপাৰা, চতমা, দেহাৰকুছি, পূৰ্ণদৈচপৰা, লৰমা বটাকুছি আদি গাঁও বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
সমান্তৰালকৈ নলবাৰী বিধানসভাৰ পূব বাঁহজানীৰ আন এক প্ৰান্ত কৰ্দৈতোলা, বালিকুছি আৰু খাটাগাঁও পঞ্চায়তৰ বালিলেচা, বৰমুৰিকোনা, খাটা গুৱাকুছি আদি গাঁও বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় । ঠিক একেদৰে সমষ্টিটোৰ পশ্চিম দিশে জাগাৰা গাঁও টিহু সমষ্টিৰ পৰা অন্তৰ্ভুক্ত হয় বৰক্ষেত্ৰীত । আনহাতে কৈহাটী, পিপলীবাৰী গাঁও দুখনো টিহু সমষ্টিৰ পৰা বৰক্ষেত্ৰীত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
সমান্তৰালকৈ আমৃখোৱা পঞ্চায়তৰ বালিপাৰা পাম, বালিপাৰা পথাৰ, বৰ আমৃখোৱা, ক্ষুদ্ৰ আমৃখোৱাৰ লগতে দক্ষিণ ক্ষেত্ৰী ধৰ্মপুৰ পঞ্চায়তৰ বড়ি, দাহুদী, নিজতাপা, ঠুটিকাটা আৰু পশ্চিম ক্ষেত্ৰী ধৰ্মপুৰ পঞ্চায়তৰ বৰহেলচা, ঘিলাজাৰী, হৰিঘাটা, কান্দুবাৰী, খেলুৱা, লখোপুৰ আদি গাঁও টিহু সমষ্টিৰ পৰা বৰক্ষেত্ৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
আনহাতে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা বৈঠাভঙা, বৰধাপ, ভৈৰাঘল, কান্ধবাৰী, খলিহাপাৰা, কুটনিকুছি, লাৰকুছি , বদনি আখিয়া, দাগাপাৰা, দৰঙ্গীপাৰা, লোহাৰকাঠা, চতেমাৰী, বটামাৰা, লাউঠাৰি, মেৰুৱাট্টাৰী, নাৰায়ণপুৰ , সাপকাটা আদি গাঁও টিহু বিধানসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।
আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু গাঁও পঞ্চায়ত :
সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভাই এক নৱগঠিত ৰূপ পাইছে । বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত দুটাকৈ উন্নয়ন খণ্ড আৰু দুটাকৈ ৰাজহ চক্ৰ আছে-এটা হ'ল বৰভাগ আৰু আনটো বৰক্ষেত্ৰী । বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আছে দুখন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত । এখন বৰভাগ আনখন বৰক্ষেত্ৰী । ন পুৰনি গাঁও অন্তৰ্ভুক্তিৰে দুয়োটা আঞ্চলিকত কেইবাখনো গাঁৱেৰে গঠিত এই বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টি । ইয়াৰে ৯ খন গাঁও পঞ্চায়তেৰে গঠিত হৈছে বৰভাগ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু ১৫ খন গাঁও পঞ্চায়তেৰে গঠিত হৈছে বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়ত ।
ইয়াৰে বৰভাগ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গাঁও পঞ্চায়তসমূহ হ'ল - ৪২ নং উপৰ বৰভাগ খাটা, ৪৩ নং সোণকানী দতৰা, ৪৪ নং উপৰ বৰভাগ দেহাৰকুছি, ৪৫ নং উপৰ বৰভাগ, ৪৬ নং উপৰ বৰভাগ, ৪৭ নং উপৰ বৰভাগ, ৪৮ নং উপৰ বৰভাগ, ৪৯ নং উপৰ বৰভাগ আৰু ৫০ নং আদাবাৰী সূতাৰকুছি গাঁও পঞ্চায়ত ।
আনহাতে বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গাঁও পঞ্চায়তসমূহ হ'ল : ৫১ নং মুকালমুৱা, ৫২ নং বৰতলা, ৫৩ নং জয়সাগৰ কেকানকুছি, ৫৪ নং জাগাৰা নপ্তিপাৰা, ৫৫ নং ককয়া বৰ্ণিবাৰী, ৫৬ নং পিপলীবাৰী কৈহাটী, ৫৭ নং দৌলাশাল ৰামপুৰ, ৫৮ নং মুগদী, ৫৯ নং আমৃখোৱা, ৬০ নং দক্ষিণ ক্ষেত্ৰী ধৰ্মপুৰ, ৬১ নং পশ্চিম ক্ষেত্ৰী ধৰ্মপুৰ, ৬২ নং কুৰিহামাৰী বৰচুলীয়া, ৬৩ নং ভাংনামাৰী, ৬৪ নং কালাৰচৰ পূৱকাজীয়া আৰু ৬৫ নং লাৰকুছি কাপলাবড়ী গাঁও পঞ্চায়ত ।
সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল :
- ১৯৭৮ শ্বেখ চান্দ মহম্মদ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৩ শ্বেখ চান্দ মহম্মদ (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৫ পুলকেশ বৰুৱা নিৰ্দলীয় (অসম গণ পৰিষদ সমৰ্থিত)
- ১৯৯১ ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মন (কংগ্ৰেছ)
- ১৯৯৬ পুলকেশ বৰুৱা (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০০১ ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মন (কংগ্ৰেছ)
- ২০০৬ ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মন (কংগ্ৰেছ)
- ২০১১ ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মন (কংগ্ৰেছ)
- ২০১৬ নাৰায়ণ ডেকা (বিজেপি)
- ২০২১ দিগন্ত বৰ্মন (কংগ্ৰেছ)
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত মুঠ পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১,৯৬,৯১৮ গৰাকী । বৰ্তমান ২০২৬ চনৰ সময়লৈকে এই সংখ্যা ২ লাখৰ ওপৰলৈ বৃদ্ধ পায় ।