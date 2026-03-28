এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীত বিশাল ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ

গুৱাহাটীৰ আৰ্য বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰোড শ্ব' পল্টনবজাৰৰ নেপালী মন্দিৰত সামৰণি পৰে ।

Assam Assembly Election 2026
এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীত বিশাল ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 8:10 PM IST

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যলৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলৰ আগমন হৈছে । নিজ নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছে । তাৰ অংশ হিচাৰে শনিবাৰে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ উপস্থিত হয় । বিশাল ৰোড শ্ব'ৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজালে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰি দলৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ।

গুৱাহাটীৰ আৰ্য বিদ্যাপীঠ খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰোড শ্ব' পল্টনবজাৰৰ নেপালী মন্দিৰত সামৰণি পৰে । এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীসকল ক্ৰমে বিজয় গুপ্তা, দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ড৹ তপন দাসক লগত লৈ গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে । পথৰ দুয়োকাষে হাজাৰ হাজাৰ লোকে হাতে হাতে বিজেপিৰ পতাকা লৈ 'অমিত শ্বাহ জিন্দাবাদ', 'বিজেপি জিন্দাবাদ', 'ভাৰত মাতা কি জয়', 'বন্দে মাতৰম', 'হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ', 'বিজয় গুপ্তা জিন্দাবাদ', 'দিপ্লু ৰঞ্জন জিন্দাবাদ' আদি শ্ল'গান দি ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰচাৰ চলাবলৈ শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় । শনিবাৰে বিয়লি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রীগৰাকী গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালালৈ যায় । অতিথিশালাত কিছু জিৰণি লোৱাৰ পিছত জি এছ ৰোডেৰে আহি উলুবাৰী বি কে কাকতি ৰোড হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রীগৰাকী আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হয় ।

Assam Assembly Election 2026
এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীত বিশাল ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ (ETV Bharat)

ৰোড শ্ব'ৰ অন্তত অমিত শ্বাহ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰে বৈঠকত মিলিত হয় । নিশা গুৱাহাটী কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত কটাই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রীগৰাকী দেওবাৰে পুৱা ১০.৩০ বজাত খানাপাৰাৰ অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰা ঢেকীয়াজুলি অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । ১১.০৫ বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রীগৰাকীয়ে ঢেকীয়াজুলি টি ইষ্টেট ফুটবল খেলপথাৰত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰিব । ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহলৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব ।

তাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্রীগৰাকীয়ে নলবাৰীলৈ যাব । ১২.৪৫ বজাত তেওঁ চামতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰিব । য'ত তেওঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি তেওঁ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

