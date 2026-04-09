ETV Bharat / politics

বহিঃৰাজ্যৰ একাংশ লোকক কেন্দ্ৰ কৰি খোৱাঙত নিৰ্বাচনী হিংসা : ভাঙি-ছিঙি চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ বলেৰ’

নিৰ্বাচনৰ দিনটোত খোৱাঙত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু বিজেপি দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত মুকলি সংঘাত । দুয়োটা দলৰ কেইবাজনো নেতা আঘাতপ্ৰাপ্ত ৷ ঘটনাস্থলীত শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ দল ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
বিজেপি সমৰ্থকে বাহন চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ কৰাৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণৰ পৰা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা দিনটোলৈকে ৰাজ্যত কেইবাটাও সৰু-বৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ এক কথাত এইবেলি ৰাজ্যত শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহ’ল ৷ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ কেইবাটাও প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত হৈছে ৷

নিৰ্বাচনৰ দিনটোত খোৱাঙত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু বিজেপি দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত দেখা যায় মুকলি সংঘাত । খোৱাং সমষ্টিৰ কোটোহাত চক্ৰধৰ গগৈৰ বাসগৃহৰ সমীপতে থকা এটা বাসগৃহত বিজেপি দলৰ একাংশ কৰ্মকৰ্তাৰ ওপৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা দলে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

খোৱাঙত নিৰ্বাচনী হিংসা (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, বিধায়ক গগৈৰ বাসগৃহৰ কাষতে থকা এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত বহিঃৰাজ্যৰ কেইজনমান ব্যক্তি থকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি তাত উপস্থিত হৈছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা দল ৷ দলটোৱে লোকসকলক কিছু কথা জানিবলৈ সোধা-পোছা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বিজেপি সমৰ্থকৰ দলটোৰ সৈতে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি আৰু পিছলৈ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।

এই আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণত বিজেপি দলৰ নেতা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰহ্লাদ পাণ্ডে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিবেন্দ্ৰ গুপ্তা আৰু বিজেপিৰ লৰুৱা মণ্ডলৰ সভাপতি মৃণাল দাস আহত হয় । আনহাতে, অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া সমুদ্ৰ বৰুৱা, চিত্ৰকমল সন্দিকৈ আৰু স্বাক্ষৰ বৰগোহাঁই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।

একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে ভাঙি চূৰমাৰ কৰে এএছ ০৬ আৰ ৪৭৭৪ নম্বৰৰ এখন বলেৰ’ বাহন । আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত কোটোহাত চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে বিজেপি কৰ্মীসকলে । নিৰ্বাচনৰ দিনটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষীৰ এটা দল ৷

হতাশাত ভূগি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ ভেৰোণীয়া বাহিনীয়ে লিপ্ত হৈছে গুণ্ডাগিৰি, জালিয়াতিত

পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷ গগৈয়ে কয়, ‘‘হতাশাত ভূগি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ ভেৰোণীয়া বাহিনীয়ে লিপ্ত হৈছে গুণ্ডাগিৰি, জালিয়াতিত ৷’’

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ন্য়ায়ৰ দাবীৰে ভোটকেন্দ্ৰৰ সমুখত প্ৰতিবাদ অনুৰাগীৰ

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
অসম জাতীয় পৰিষদ
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ
নিৰ্বাচনী হিংসা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.