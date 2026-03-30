হে আল্লাহ মই বহুত ভুল কৰিছো, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া : শ্বেৰমান আলী আহমেদ

মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছ, বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ তুংগত ।

মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিত তৃণমূল কংগ্ৰেছ-বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 30, 2026 at 11:28 AM IST

জনীয়া : তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সময়তে পূৰ্বে কৰা ভুলৰ কথা বুজি পালে বাঘবৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে । সেয়েহে এতিয়া তেওঁ এই ভুলৰ প্রায়শ্চিত্ত বিচাৰি আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি ভোট ভিক্ষা কৰিছে । কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও সদৰী কৰিলে ভোটাৰ ৰাইজক ।

মন্দিয়া সমষ্টিৰ বামুণটাৰীত দেওবাৰে এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আবেগভৰা ভাষণেৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদে কয়,"হে আল্লাহ মই বহুত ভুল কৰিছো, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া । মোৰ বয়স ৬০ বছৰ হৈছে, দোজখ (নৰক) দেখিলে ভয় লাগে ।"

মোদীয়ে সপোনতো চিঞৰি উঠে মমতা দিদি আহিল নেকি :

ইপিনে, পশ্চিম বংগৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মমতা বেনাৰ্জী প্ৰসংগত শ্বেৰমান আলী আহমেদে কয়," মোদীয়ে মমতা দিদিক আটাইতকৈ বেছি ভয় কৰে। মোদীয়ে সপোনতো দুই-তিনিবাৰ চিঞৰি উঠে মমতা দিদি আহিল নেকি বুলি । বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মমতা দিদি ডাঙৰ ফাইটাৰ । গতিকে এখন বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰক সমৰ্থন দিবলৈ মোক দিদিয়ে নিশ্চয় নিৰ্দেশ দিব ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ মতে কয় আজমলে:

আনহাতে এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক সমালোচনা কৰি কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিঞাৰ কামিহাঁড় ভাঙি দিম বুলি কয় আৰু আজমলে কয় হিমন্তৰ কামিহাঁড় ভাঙি দিম; কিন্তু পাৰিছেনে । গতিকে বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফ একেটা মুদ্ৰাৰ পিঠিত সিপিঠি । হিমন্ত বিশ্বই যি নিৰ্দেশ দিয়ে আজমলে সেইটো কয় ।" কলগাছিয়াৰ মানুনটাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি এইদৰে মন্তব্য আগবঢ়ায় মন্দিয়া সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।

কলগাছিয়াত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন :

২২ নং মন্দিয়া সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বাদল চন্দ্ৰ আৰ্যই দেওবাৰে কলগাছিয়াত দলীয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে । এই কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব । সেয়ে এইবাৰ মন্দিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে উন্নয়নৰ লগত থাকিব আৰু চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব । বিগত দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমান কাম কৰিছে কোনো চৰকাৰেই সিমান কাম কৰা নাই । মন্দিয়া সমষ্টিত বহুতো সমস্যা আছে, সেইবোৰ সমাধান কৰিব লাগিব । গতিকে মন্দিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ।"

এশ শতাংশ সংখ্যালঘু মানুহে এইবাৰ চৰকাৰৰ লগত থাকিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়,"মই এশ শতাংশ আশাবাদী । মোৰ সৈতে তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কাৰো লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় । মোৰ কোনো দাগ নাই, মই কাম কৰিবলৈ আহিছো । সকলোতকৈ ভাল কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

আনহাতে বৰপেটাৰ মেডিকেল কলেজৰ নাম সলনি কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ পৰা তেওঁ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে । অগপ নেতা আব্দুল বাৰেক খানৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত ফাৰুক খান আৰু নুৰাইন হুছেইনেও ভাষণ আগবঢ়ায় ।

