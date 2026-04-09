হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উন্মাদ নহ’বলৈ অনুৰোধ অখিল গগৈৰ, শিৱসাগৰৰ নিৰ্বাচনী হিংসাক গৰিহণা

ভোটদান কৰিবলৈ আহি অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টিত যোৱানিশা সংঘটিত হিংসাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷

Assam Assembly Election 2026
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উন্মাদ নহ’বলৈ অনুৰোধ অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 11:12 AM IST

শিৱসাগৰ: বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ শিৱসাগৰ চহৰৰ লখিমী নগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । ভোটদান কৰিবলৈ আহি বিধায়কগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টিত যোৱানিশা সংঘটিত হোৱা হিংসাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘শিৱসাগৰ সমষ্টিত কোনো দিনে এনে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ পৰাজয়ৰ আশংকাত বিজেপি দলে এনে হিংসাৰ আশ্ৰয় লৈছে । ৰাইজৰ দলৰ কৰ্মী-সমৰ্থকক আক্ৰমণ কৰিছে, যাৰ ফলত ৰাইজৰ দলৰ দুজনকৈ নেতা গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।’’

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী মহলৰ লগতে প্ৰশাসনিক বিভাগক অৱগত কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে । গগৈয়ে এই আক্ৰমণৰ আঁৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীৰ ভাতৃ জড়িত বুলি অভিযোগ কৰে ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকো অৱগত কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উন্মাদ নহ’বলৈ অনুৰোধ অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

সংবাদমাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘শিৱসাগৰত গোটেই ৰাতি হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বিজেপি দলে ৷ আমাৰ কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়াক বেয়াকৈ মাৰধৰ কৰিছে ৷ কালি ১৬ টা মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ শিৱসাগৰত এনেকুৱা অগণতান্ত্ৰিক মাৰপিটৰ ঘটনা আমি কেতিয়াও দেখা নাই ৷ মই অসমত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ৷ চৰকাৰ সলনি হ’ব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক উন্মাদ নহ’বৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ ৷’’

একাংশ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে ভোট দিবলৈ সক্ষম নোহোৱা সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘শিৱসাগৰত ইমৰাণ শ্বাহৰ দৰে সন্মানীয় ব্যক্তিৰ ভোট গ্ৰহণ নকৰিলে ৷ বিজেপিৰ কথা মতে নিৰ্বাচন আয়োগে সেইসকল ব্যক্তিৰ ভোট গ্ৰহণ কৰা নাই যিসকলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এইটো পৰিকল্পিতভাৱে কৰা হৈছে ৷ ৰাজ্যত এইবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ উফৰি যাব ৷ বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ’ব আৰু গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব ৷’’

তেওঁ লগতে কয় যে সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ অসমতেই উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপি চৰকাৰে ৷ কেইখনমান অভাৰ ব্ৰীজৰ বাহিৰে একোৱেই কৰিব পৰা নাই বিজেপিয়ে ৷ এইবাৰ শিৱসাগৰত প্ৰায় ৫০,০০০ ৰো অধিক ভোটত জয়ী হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে অখিল গগৈয়ে ৷

