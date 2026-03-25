ETV Bharat / politics

শিৱসাগৰত জ্বলিল অসমীয়া বাতৰি কাকত, কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ

শিৱসাগৰত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে ৰাজ্যৰ এখন বহুল প্ৰচলিত দৈনিক বাতৰি কাকত ৷ এই ঘটনাই জোঁকাৰি গৈছে সচেতন মহলক ৷

Assam Assembly Election 2026
কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: অসমৰ ইতিহাসত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ’ল বুধবাৰে পুৱা ৷ অসমৰ ঐতিহাসিক ৰাজধানীখ্যাত শিৱসাগৰত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে ৰাজ্যৰ এখন বহুল প্ৰচলিত দৈনিক বাতৰি কাকত ৷ সংবাদপত্ৰ কঢ়িওৱা বাহনৰ পৰা নমাই জ্বলাই দিয়া হয় অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ বহু সংখ্যক কপি ৷ এই ঘটনাই জোঁকাৰি গৈছে সচেতন মহলক ৷

বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমযোগে গৰিহণা দিছে এই গৰ্হিত কাৰ্যক ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনাক লৈ ৰাজনীতিও আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ একাংশই এয়া শাসক দলৰ কাৰ্য বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই ইয়াক শাসকীয় বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

শিৱসাগৰত সংঘটিত এই ঘটনাত সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা ছালফা নেতা কুশল দুৱৰী ওৰফে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গুণ্ডাবাহিনী জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘শিৱসাগৰ সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰী ওৰফে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মানুহে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতখন জ্বলালে ৷ ৰাইজ দলৰ সভাপতি আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে মই নিন্দা কৰাই নহয়, এই সন্ত্ৰাসমূলক কামক গৰিহণা দিছোঁ ৷ এই কাৰ্যক নিন্দা কৰিছো আৰু ঘৃণা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ৷ আচলতে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত সন্ত্ৰাসৰ ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিব খোজা যেন লাগিছে ।’’

‘‘কুশল দুৱৰী এজন সন্ত্ৰাসবাদী নেতা আছিল, আপোনালোক সকলোৱে সেই কথা জানে ৷ যি শ শ মানুহক আক্ৰমণ কৰিছিল, শ শ মানুহৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিল, বহু মানুহক হত্যা কৰিছিল আৰু বহু জীয়ৰী-বোৱাৰীক নিৰ্যাতন কৰিছিল ৷ এতিয়া সেই মানুহজনে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হৈছে ৷ তেওঁৰ উচটনিতে বৃহৎ গুণ্ডাবাহিনীয়ে গৌৰীসাগৰৰ পৰা অলপ আঁতৰত গৈ কাকত জ্বলাই থকা দেখা পাইছিল আমাৰ ৰাইজ দলৰ সদস্যই । এই কাকত দাহন প্ৰক্ৰিয়াৰ নেতৃত্ব দিছিল ৰংপুৰ বিজেপি মণ্ডলৰ কোষাধ্যক্ষ পিংকু দত্ত আৰু পাৰ্থ বৰাই ৷ এই কাৰ্য কৰিবৰ বাবে আগদিনা পৰাই তেওঁ লোক সাজু হৈ আছিল ৷ মই শিৱসাগৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক অতি শীঘ্ৰেই পিংকু দত্ত আৰু পাৰ্থ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷ লগতে কুশল দুৱৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ৷’’ গগৈয়ে লগতে কয় ৷

উল্লেখ্য যে, শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে এন ডি এই অগপ প্ৰাৰ্থী তথা পূৰ্বৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰক্ষেপ কৰিছিল যদিও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত লুপ্ত হোৱা থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীয়েও বিজেপিৰ হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ দুদিন পূৰ্বে অখিল গগৈৰ প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখতেই ভাবুকিপূৰ্ণ মন্তব্যও কৰিছিল কুশল দুৱৰীয়ে ৷ কাকত জ্বলোৱা ঘটনাত কুশল দুৱৰীৰ নাম সাঙোৰ খোৱাৰ পাছত শিৱসাগৰত চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ এইক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া অৱশ্যেই লক্ষণীয় হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক:

মই আকৌ কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, মোৰ পৰিবাৰৰতো পাকিস্তানৰ সৈতে কোনো লিংক নাই : মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমৰ প্ৰকৃত উন্নয়ন, বিকাশৰ বাবে কাম কৰা চৰকাৰ হওক দিছপুৰত : নতুন ভোটাৰৰ আশা

TAGGED:

অখিল গগৈ
কুশল দুৱৰী
শিৱসাগৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.