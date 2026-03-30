অখিল গগৈৰ দৰে ভণ্ড মানুহ মই ক'তো দেখা নাই, ঠগাৰ 'আৰ্ট' তেওঁ ভালকৈ জানে : অতুল বৰা

অখিল গগৈ বলিয়া হৈছে । অখিল গগৈয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে যে তেওঁ আচলতে কি ৷ তীব্ৰ কটাক্ষ অতুল বৰাৰ ৷

বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)
Published : March 30, 2026 at 3:08 PM IST

গোলাঘাট : বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা আৰু শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন থকা সময়তেই দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত চলা বাকযুদ্ধই ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম কৰি তুলিছে । ইয়াৰ মাজতেই অতুল বৰাই ক'লে, "অখিল গগৈ এজন বামপন্থী নেতা ।"

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি অতুল বৰাই কয়, "অখিল গগৈয়ে আঞ্চলিকতাবাদৰ নাম লৈ যিটো দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিলে, সেই দলৰ শাসন কালতেই ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদ হ'ল । ইয়াৰ পাছতো তেওঁ মোক শিকাবলৈ আহে আঞ্চলিকতাবাদ । অখিল গগৈ এজন বামপন্থী নেতা । তেওঁ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে যে তেওঁ আচলতে কি ।"

বিধানসভাত কৃষকৰ কথা কৈছিল নে অখিল গগৈয়ে ?

অতুল বৰাই পুনৰ কয়, "নিৰ্বাচন আহিলে অখিল গগৈৰ লম্ফজম্ফ বেছি হয় । তেওঁৰ দিনত শিৱসাগৰত কি উন্নয়ন হ'ল ? বিধানসভাৰ মজিয়াত যি অসভ্যালি কৰিলে সেয়া নজিৰবিহীন । এতিয়া মোক আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা শিকাবলৈ আহে । অখিল গগৈয়ে যি ৰাজনৈতিক দলৰ লগ লাগিল সেই দলৰ চৰকাৰ অসমত থাকোতে ৮৬০ গৰাকীক হত্যা কৰা কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগ হৈ তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদৰ কথা কয় । মই আচৰিত হওঁ যে মানুহে এনেকুৱা ভাও ধৰিব পাৰে । তেওঁ প্ৰথমে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক যে তেওঁ কোন পন্থীৰ মানুহ । তেওঁ কি কৃষক নেতা । বিগত সময়ছোৱাত বিধানসভাৰ মজিয়াত কৃষকৰ কথা কৈছিল নে ?"

অখিল গগৈ বলিয়া হৈছে :

অখিল গগৈ এজন ভণ্ড মানুহ বুলি মন্তব্য় কৰি অতুল বৰাই কয়, "মানুহক ঠগবাজ কৰি কেনেকৈ চলিব লাগে সেই কলাত তেওঁ নিপুণ । আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছো, কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসম আন্দোলনত সহযোগিতা কৰিছিল । প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী আহিছিল । বিৰোধী ঐক্যত এক নহ'লে তেওঁৰ বিপদ হ'ব বুলি ভাবি হাতে-ভৰিয়ে ধৰি কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি এতিয়া ডাংকোপ মৰা আৰম্ভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে । অখিল গগৈ বলিয়া হৈছে । বিধানসভাত বান্দৰ জাপ দিয়া দেখি শিৱসাগৰবাসী লজ্জিত হৈছে । বিগত পাঁচ বছৰে ক্ষমতাৰ সোৱাদ পালে পূৰ্বে কৰা আন্দোলনত কৈ ইয়াত বেছি ভাল পাইছে ।"

লগতে পঢ়ক:ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মই সেৱা জনালোঁ..., মৰিয়নীৰ নামঘৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সৈতে কি কথা পাতিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই ?

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬: মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই অসমৰ ৰাইজক দিলে পাঁচটা গেৰাণ্টী

