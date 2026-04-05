চৰকাৰ সলনি হ'লে আটাইতকৈ বিপদ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ: অখিল গগৈ

গোৱালপাৰাত অখিল গগৈৰ বৃহৎ জনসভা । জনসমুদ্ৰৰ পৰিণত সভাস্থলী । ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ অখিল গগৈৰ ৫ টাকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি ।

Akhil Gogoi conducted election campaigning on behalf of Abdul Rashid Mandal
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 6:22 PM IST

গোৱালপাৰা: নেতাৰ মুখৰ বচনেৰে গৰম হৈ উঠিছে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী বতাহ । এফালে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আনফালে আকৌ অখিল গগৈৰ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ । এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে অখিল গগৈয়ে । অখিল গগৈয়ে নিশা নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ফোনত কথা পতাৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে দিয়ে প্ৰত্যুত্তৰ ।

অখিল গগৈয়ে কয়, "যদি মই তেওঁৰ লগত ৰাতি ৰাতি কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিয় ক'ব ? তেওঁ সেইটো লুকুৱাবহে । কাৰণ ৰাতি ৰাতি ফোন কৰিলে মইতো তেওঁক ভিতৰুৱা কথা কৈ থাকিম আৰু ভিতৰুৱা কথা কৈ থকা মানুহক কোনোবাই বাহিৰত কৈ দিয়ে নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাথাই কাম নকৰা হৈ গৈছে ।"

গগৈয়ে পুনৰ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী চিন্তাত পৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব নোৱৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টোপনি নধৰা হৈছে । কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাইছে যে চৰকাৰ সলনি হ'ব আৰু চৰকাৰ সলনি হ'লে আটাইতকৈ বিপদ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জে'ললৈ যাব । সেইকাৰণে তেওঁ চিন্তাতে উল্টা-পুল্টা কৈ আছে ।"

অখিল গগৈয়ে টকা বিলোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা অভিযোগক নস্যাৎ কৰি তেওঁ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত যদি তেনেকুৱা কিবা লিষ্ট আছে, তেন্তে সেই লিষ্টখন তেওঁ ৰাজহুৱা কৰি দিয়ক । যদি মই সঁচাকৈ পইচা বিলাই ফুৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোক নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক । পইচাৰ মালিক কোন সকলোৱে জানে । পইচা কোনে বিলাই সেয়া সকলোৱে জানে । চোৰেহে এতিয়া গৃহস্থক ধমকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"

আকৌ ওলাল চুমাৰ প্ৰসংগ । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুমা বাবাক ভোট নিদিব বুলি কোৱা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত অখিল গগৈয়ে কয়,"মই অসমৰ সংখ্যালঘু দুখীয়া মহিলা এগৰাকীৰ ঘৰ ভাঙি দিওতে অভয়দান কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মাতকৈ ডাঙৰ মহিলা এগৰাকীক এটা চুমা কঁপালত খাইছিলোঁ । এজন পুতেকে মাকক খোৱা চুমা । কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলিমূৰীয়াকৈ অসমৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীবোৰক চুমা খাই থকা দেখিছোঁ আৰু বোৱাৰী-জীয়ৰীবোৰকো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চুমা খাই থকা দেখিছোঁ । গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চুমা মামা হয়নে নহয় ?"

ইফালে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি হোৱা বুলি ওলোৱা এক প্ৰসংগত গগৈয়ে কয়,"জুবিন দাক লৈ যদি ৰাজনীতি কৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । জুবিন দাক ছিংগাপুৰৰ পৰা চাৰ্টাড ফ্লাইটত আনিম বুলি ক'লে, ৰাজনীতি কৰি তেওঁ আমাৰ গেলামালৰ বস্তুৰ লগত লৈ আহিলে । ক'লে জুবিন দাক যদি ন্যায় দিব নোৱাৰোঁ, বিজেপিক ভোট দিব নালাগে, আমি এইবাৰ ভোট নিদিওঁ । জুবিন দাই নিজে কৈ গৈছে, বিজেপিতো এটা 'বটলা পাৰ্টী' ।"

উল্লেখ যে শনিবাৰে নিশা গোৱালপাৰা জিলাৰ পূব বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহতি শালমাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক বৃহৎ নিৰ্বাচনী জনসভাত ১০ সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত অংশগ্ৰহণ কৰে অখিল গগৈয়ে । জনসমুদ্ৰত পৰিণত হোৱা এই নিৰ্বাচনী সভাই নতুন সমীকৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে গগৈয়ে । উক্ত সভাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।

ইয়াৰ পিছতে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত উপৰোক্ত মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ চৰকাৰৰ বিভিন্ন নীতি-নিয়মৰ বিৰুদ্ধে মত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে জনতাৰ অধিকাৰৰ কথা উত্থাপন কৰে । নিৰ্বাচনী জনসভাত ৰাইজক উদ্দেশ্যি পাঁচটাকৈ বৃহৎ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে গগৈয়ে ।

লগতে পঢ়ক: কোনখন চৰকাৰে কিমান অনুপ্ৰৱেশকাৰী খেদিলে ?

খোৱাং হেৰুওৱাৰ ভয়ত মোক লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : লুৰীণজ্যোতি

