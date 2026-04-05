খোৱাং হেৰুওৱাৰ ভয়ত মোক লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : লুৰীণজ্যোতি

চৰকাৰ গঠন কৰিলেই বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুখুৰী, বালি ছিণ্ডিকেটৰ তদন্ত হ'ব ৷ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ অভিযোগ ।

খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰচাৰ তুংগত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 2:30 PM IST

মৰাণ : আকৰ্ষণীয় হৈছে খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ । ভোটগ্ৰহণৰ বাবে মাজত মাত্ৰ চাৰিদিন থকা অৱস্থাত ৮৯ নং খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিত ক্ৰমাৎ গৰম হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী বতাহ । শাসক-বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে সমষ্টিত ।

সমষ্টিটোত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা দুবাৰৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী বিমল বড়াকে ধৰি হাইপ্ৰ'ফাইল নেতাসকলে প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱাৰ বিপৰীতে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে অকলেই প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইতিমধ্যে খোৱাং সমষ্টিত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ হৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধী, গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈয়ে এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰচাৰ চলাই গৈছে । ইয়াৰ পাছতে ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন ।

দিনে-নিশাই সমষ্টিটোৰ চুকে-কোণে ব্যাপক প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । শনিবাৰে নিশালৈকে হালধিবাৰী পঞ্চায়তত ৫খনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । প্ৰতিখন সভাত খোৱাং সমষ্টিৰ উন্নয়নত বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈৰ ব্যৰ্থতা, আঁচনি ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি, স্বজন-তোষণৰ অভিযোগ কৰি প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰে লুৰীণজ্যোতিয়ে ।

বিধায়কে পুখুৰী, বালিত ছিণ্ডিকেট চলাইছে :

খোৱাং সমষ্টিৰ পৰিবৰ্তনকামী ৰাইজে এইবাৰ তেওঁক বিজয়ী কৰাব বুলি প্ৰৱল আত্মবিশ্বাসী লুৰীণজ্য়োতি গগৈ । বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে চলাই থকা ছিণ্ডিকেট আৰু স্বজন-তোষণ বন্ধ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়,"বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টিটোত পুখুৰী, বালি আদিত ছিণ্ডিকেট চলাইছে । এই ছিণ্ডিকেটৰ আগন্তুক দিনত তদন্ত হ'ব । নিজৰ মানুহক লৈ যিবিলাক কাম কৰিছিল সেইবিলাক ৰাইজক দিয়া হ'ব । সকলো বিধি মতে হ'ব । তেওঁ যি ছিণ্ডিকেটৰাজ চলাই আছিল সেইটো বন্ধ হ'ব ।"

নিমাতি কইনাৰ প্ৰয়োজন নাই :

লগতে তেওঁ কয়, "প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী ভালদৰে আগবাঢ়িছে । ৰাইজৰ মাজত অতি উৎসাহজনক পৰিৱেশ । মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে , পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে , কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব । এইসকল অহাৰ পাছতো ৰাইজৰ মাজত পাৰভগা উৎসাহে আত্মবিশ্বাস বঢ়াইছে । ৰাইজে এই খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয় কৰাব । ৰাইজে বুজি উঠিছে নিমাতি কইনাৰ প্ৰয়োজন নাই ,যুঁজাৰু মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে ।"

ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে আত্মসমৰ্পন কৰিছে :

আনহাতে প্ৰতিখন প্ৰচাৰ সভাতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাত তেওঁ কয়, "খোৱাং সমষ্টি হেৰুওৱাৰ ভয়ত মোক লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভা পাতিবলৈ খোৱাঙত বাগান কিয় বন্ধ দিব লগা হ'ল । তিনিখন বাগান বন্ধ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভালৈ মানুহ নিব লগা হৈছে । বাছ, পইছা দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভালৈ মানুহ নিব লগা হৈছে । চাহ বাগিচাৰ ৰাইজক পইচা দিয়া নাই, সেইদিনা বন্ধ দিয়া বাবে দেওবাৰে কাম কৰিব লাগিব । খোৱাং সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে আত্মসমৰ্পন কৰিছে; কিন্তু মানুহৰ মাজত কেনেবাকৈ নেৰেটিভ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰি নেকি চেষ্টা কৰিছে ।‌"

