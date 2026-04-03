মূল সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰিব খুজিছে : কুংকি চৌধুৰী
মাতৃৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা কুংকী চৌধুৰীৰ । অখিল ভাৰতীয় গোৰ্খা লীগে আগবঢ়ালে মুকলি সমৰ্থন ।
Published : April 3, 2026 at 9:57 PM IST
গুৱাহাটী: মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ ৷ এফালে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ড৹ বিজয় গুপ্তা আৰু আনফালে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী কুংকী চৌধুৰী ৷ তাৰোপৰি আম আদমি পাৰ্টীৰ অনুৰূপা ডেকাৰজায়ো এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ কিন্তু প্ৰচাৰৰ যি ঢৌ, তালৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে বিজেপিৰ বিজয় গুপ্তা আৰু অজাপৰ কুংকী চৌধুৰীৰ মাজতেই এই সমষ্টিটোত মূল নিৰ্বাচনী যুঁজ হ’ব ৷
বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ লগতে আন কেবাগৰাকীও ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে প্ৰচাৰ চলাইছে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত ৷ ইফালে অজাপৰ কুংকী চৌধুৰীয়ে বাটে-ঘাটে ঘূৰি প্ৰচাৰ চলাই এক নতুন চমক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ৷
তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কুংকী চৌধুৰীৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে এক মন্তব্য কৰাত ৰাজনৈতিক মহলত তোলপাৰ লাগে ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত হাঁহিমুখেৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কুংকী চৌধুৰীয়ে ধন্যবাদ জনালে ড৹ শৰ্মাক ৷ কুংকীৰ মাতৃ সুজাতা গুৰুঙক লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ ৰাইজে দেখাকৈ গো-মাংস ভক্ষণ কৰে বুলি কৈছিল ৷ কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি কুংকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি সামাজিক মাধ্যমত এক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত চিনাকী কৰি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত কুংকীয়ে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত মই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ । এইবোৰ ভিত্তিহীন অভিযোগ । মধ্য গুৱাহাটীবাসীৰ কণ্ঠ তেওঁলোকে ৰুদ্ধ কৰিব বিচৰাৰ লগতে মূল সমস্যাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰিব খুজিছে ।’’
লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ খুব ভাল চলিছে । মোৰ লগত সকলো মধ্য গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ আছে । আমি যুঁজিম । ইতিমধ্যে মই ৫ টা প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াইছোঁ । নিৰ্বাচিত হৈ আহিল সেই ৫ টা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ লগতে সমষ্টিটোৰ অন্যান্য সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।’’
উল্লেখ্য যে অখিল ভাৰতীয় গোৰ্খা লীগে শুকুৰবাৰে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকী চৌধুৰীলৈ চৰ্তহীনভাৱে সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে ৷ ইফালে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কুংকীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় সমষ্টিটোত ৷