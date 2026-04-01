আকাশমাৰ্গতেই ২০ মিনিট উৰি থাকিল আজমলৰ হেলিকপ্টাৰ; কিয় কৰিব নোৱাৰিলে অৱতৰণ ?

আকাশমাৰ্গতেই ২০ মিনিট উৰি থাকিল আজমলৰ হেলিকপ্টাৰ; কিয় কৰিব নোৱাৰিলে অৱতৰণ ?
চামগুৰি সমষ্টিত অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ হেলিকপ্টাৰ ।
Published : April 1, 2026 at 10:10 AM IST
নগাঁও : আকাশমাৰ্গত হেলিকপ্টাৰ উৰিছেহে উৰিছে । সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এই হেলিকপ্টাৰখনৰ পৰা অৱতৰণ কৰি প্ৰিয় নেতাগৰাকীয়ে ভাষণ আগবঢ়াব । প্ৰায় ২০ মিনিট আকাশমাৰ্গতে উৰিল হেলিকপ্টাৰ । বহু চেষ্টা কৰিও বিফল হ'ল পাইলট । অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰা কোনো ইংগিত নোপোৱাত অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে হেলিকপ্টাৰখনে । অৱতৰণ কৰিব নোৱৰাৰ কাৰণ কি জানেনে ?
সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ অভেদ্য দুৰ্গ চামগুৰিত বিগত ২০২৪ চনৰ উপ-নিৰ্বাচনতেই উৎখাত হোৱা কংগ্ৰেছ উদ্ধাৰৰ বাবে পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইনৰ হৈ দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰাৰ সময়তে সমষ্টিটোত এইবাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে এআইইউডিএফ দলে । মঙলবাৰে চামগুৰি সমষ্টিৰ কাৱৈমাৰীত সমষ্টিটোৰ এআইআইইউডিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল আজিজৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ কথা আছিল দলটোৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ।
নিৰ্দিষ্ট সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত সমষ্টিটোৰ সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম হয়; কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়তেই বদৰুদ্দিন আজমল উপস্থিত হয় যদিও সভাস্থলীলৈ আহিব হ’ব পৰা নাই । দলটোৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ হেলিকপ্টাৰ সভাস্থলীত অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰাত প্ৰায় ২০ মিনিট সময় আকাশমাৰ্গতে কটাবলগীয়া হয় । সভাখনত নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ বিপৰীতে অধিক লোকৰ সমাগম হোৱা বাবেই হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে । প্ৰায় ২০ মিনিট সময় চেষ্টা কৰিও অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰা কোনো ইংগিত নোপোৱাত অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আজমলৰ হেলিকপ্টাৰে ।
অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত দায়িত্বত থকা অভিযন্তাৰ গাফিলতিৰ বাবেই হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে চামগুৰি সমষ্টিৰ এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল আজিজে । ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰি হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰাকৈ হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে আব্দুল আজিজে । হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিলে বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আশংকা দেখি আকাশমাৰ্গৰ পৰাই আজমলসহ হেলিকপ্টাৰে স্থান এৰি আঁতৰি যায় । ৰকিবুল হুছেইনক বাঘা নেতাক বুলি কটাক্ষ কৰি তেওঁৰ ষড়যন্ত্ৰতে বিসংগতিপূৰ্ণ হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণত বাধা দিছে বুলি অভিযোগ কৰে আব্দুল আজিজে । তেওঁ কয়, "হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা ইঞ্জিনীয়াৰক কোনোবাই মোটা অংকৰ ধন দি এনে কৰিছে ।"
লগতে পঢ়ক:কংগ্ৰেছক ভোট দিলে অৰুণোদয় নাপায়, গতিকে চৰকাৰ বিজেপিৰে হ'ব : মুখ্যমন্ত্ৰী