লাহৰীঘাটত কংগ্ৰেছক ৰুধিবলৈ টঙালি বান্ধিছে এ আই ইউ ডি এফে
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছক কটাক্ষ লাহৰীঘাটৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদৰ ।
Published : March 29, 2026 at 4:08 PM IST
ধিং : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে । তাৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰতিটো সমষ্টিতে ৰাজনৈতিক দলবোৰে প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে । সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধিক থকা লাহৰীঘাট সমষ্টিটো নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলিছে । সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলৰ মাজত বাক-বিতণ্ডা আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । তাৰ মাজতে এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে ।
তেওঁ কয়, "এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছতকৈ এ আই ইউ ডি এফ দলে বেছি আসন লাভ কৰিব । লাহৰীঘাট সমষ্টিটো ৪৭ বছৰ ধৰি শাসন কৰি অহা পৰিয়ালটোক এইবাৰ লাহৰীঘাটৰ ৰাইজে বিদায় দিব । কংগ্ৰেছে কোনটো যুক্তিত সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট বিচাৰিছে । উজনি অসমৰ পৰা মুছলমান মানুহক খেদি দিয়াৰ সময়ত কংগ্ৰেছ দলে কোনো মাত মতা নাছিল । কংগ্ৰেছ দল উচ্ছেদৰ সময়ত নীৰৱ আছিল । মুছলমানৰ বিপদৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নাথাকে ভোটৰ সময়ত মুছলমানৰ ভোট লাগে ।"
উল্লেখ্য যে লাহৰীঘাট সমষ্টিত এইবাৰ ৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰে বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে । এ আই ইউ ডি এফ দলৰ পৰা ছিদ্দিক আহমেদ বিগত দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছে যদিও এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হোৱাৰ আশাৰে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে । বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগপ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে খলিলুৰ ৰহমানক । ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ পৰা ওমৰ ফাৰুক নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
লাহৰীঘাট সমষ্টিত মূল যুঁজ এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে হ'ব বুলি অনুমান কৰিব পাৰি । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই লাহৰীঘাট সমষ্টিটো দীৰ্ঘদিন ধৰি একেটা পৰিয়ালৰ ৰাজনৈতিক আধিপত্য চলি আহিছে । ১৯৬৭, ১৯৭২ আৰু ১৯৭৮ চনত আবুল কাচেম এই সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক আছিল । তাৰ পাছত ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈকে তেওঁ সৰু ভাতৃ প্ৰয়াত ডাঃ নজৰুল ইছলাম একেৰাহে ৫ টা কাৰ্যকালত দুবাৰকৈ বিধায়ক আৰু ২০০২ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈ তেওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাত তিনিটা কাৰ্যকাল মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
২০২১ চনৰ পৰা তেওঁৰ পুত্ৰ আছিফ নাজাৰে বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । প্ৰায় ৪৭ টা বছৰ এই সমষ্টিৰ ৰাজনীতি এটা পৰিয়ালৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ হৈ আছে । যাৰ ফলত ডাঃ ফৰিদুল হুছেইনক প্ৰায় ৮০ শতাংশ কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছিল যদিও কংগ্ৰেছ দলে পুনৰ আছিফ মহম্মদ নাজাৰকে দলীয় টিকট প্ৰদান কৰে । দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ দাবী অগ্ৰাহ্য কৰি বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰক পুনৰ টিকট প্ৰদান কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অধিকাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী । ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰকাশ্যভাৱে এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদক সমৰ্থন কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিয়াত নিৰ্বাচনী যুঁজ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ।
ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে বছৰ বছৰ ধৰি লাহৰীঘাট সমষ্টি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে । বিগত দিনত প্ৰয়াত ডাঃ নজৰুল ইছলামে ৩ টা কাৰ্যকাল মন্ত্ৰী হৈ থাকিলেও সমষ্টিৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান হোৱা নাই ।
ইফালে বিধায়ক আছিফ নাজাৰৰ সময়ছোৱাত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো উল্লেখযোগ্য পৰিৱর্তন হোৱা নাই বুলিও ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে । সেয়ে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পূৰ্বৰ দৰে অতি সহজে জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি কম । আনহাতে লাহৰীঘাট সমষ্টিত বিগত নিৰ্বাচনত হিন্দু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল যদিও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত হিন্দু ভোটাৰৰ সংখ্যা কমি যোৱাত কোন দলে শেষ হাঁহি মাৰিব এতিয়াই ক'ব পৰা নাযায় ।
