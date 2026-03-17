বিন্নাকান্দিৰ পৰা যুঁজ দিব বদৰুদ্দিন আজমলে : এ আই ইউ ডি এফৰ দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ

Published : March 17, 2026 at 5:38 PM IST

গুৱাহাটী: অহা ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ দলে । যোৱা ৯ মাৰ্চত ৯ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে এ আই ইউ ডি এফ দলে ১২ জনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ।

সেই অনুসৰি ৬২ নং বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে । প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি এ আই ইউ ডি এফ দলে ১৪ নং পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত হাফিজ বছিৰ আহমেদ, ৮ নং ধুবুৰী সমষ্টিত নজৰুল হক, ৫১ নং দলগাঁও সমষ্টিত মজিবুৰ ৰহমান, ২৩ নং চেঙা সমষ্টিত আশ্ৰাফুল হুছেইন, ৫৮ নং চামগুৰি সমষ্টিত আব্দুল আজিজ, ১২৪ নং দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ছিহাব উদ্দিন, ২৭ নং ছমৰীয়া সমষ্টিত ইমদাদ হুছেইন, ৬ নং গোলকগঞ্জ সমষ্টিত জমছেৰ তালুকদাৰ, ২০ নং বিজনী সমষ্টিত মোসুখা বসুমতাৰী, ৬১ নং ৰহা সমষ্টিত মুকুট দাস আৰু ১২৬ নং ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিত ডাঃ অনুপ কুমাৰ দাস তালুকদাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা ৯ মাৰ্চত এ আই ইউ ডি এফ দলে ৯ জনীয়া প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল । সেই তালিকাত ৰূপহীহাটত আমিনুল ইছলাম, মন্দিয়াত হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম, পাকাবেতবাৰীত মিনাক্ষী ৰহমান, গৌৰীপুৰত নিজানুৰ ৰহমান, সৃজন গ্ৰামত ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ, ধিঙত মতিউৰ ৰহমান, বিলাসীপাৰাত সাভানা আখতাৰ আৰু লাহৰীঘাটত ছিদ্দিক আহমেদক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল ৷

উল্লেখ্য যে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফৰ 16 গৰাকীকৈ বিধায়ক বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । কিন্তু নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ কিছুদিন পাছতেই ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰে এ আই ইউ ডি এফ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে আৰু উপ-নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা পুনৰ বিজেপিৰ বেনাৰত জয়ী হৈ বিধানসভালৈ আহে । ইফালে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে সোণাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই আজমলৰ সংগ এৰি অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰে ।

একেদৰে হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰেও সোমবাৰে যোগ দিয়ে অসম গণ পৰিষদত । ইফালে আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীও দলৰ পৰা নিলম্বিত হৈ আছে । এইগৰাকী বিধায়কেও অতিশীঘ্ৰেই অগপত যোগদান কৰিব বুলি চৰ্চা চলি থকা দেখা গৈছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে বিধানসভা নিৰ্বাচনতেই হওক বা লোকসভা নিৰ্বাচনতেই হওক এ আই ইউ ডি এফ দলে বিৰোধী মিত্ৰতাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বাবে বাৰম্বাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে যদিও কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক বিশ্বাসত ল’ব খোজা নাই ৷ পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বৰ্তমান বিজেপি নেতা ভূপেন বৰাই এ আই ইউ ডি এফৰ বাবে মিত্ৰতাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিছিল ৷ এইবাৰ গৌৰৱ গগৈয়েও মিত্ৰতাৰ বাবে হাত আগ নবঢ়ালে আজমল বাহিনীলৈ ৷ কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফক প্ৰায়েই ‘বিজেপিৰ বি টীম’ বুলি কটাক্ষ কৰি আহিছে ৷

