ETV Bharat / politics

মিঞা থকালৈ পৃথিৱী থাকিব : মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ ওৱেইছিৰ

অসমত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ তথা এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ।

এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধিং/নগাঁও : "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিঞাক ভয় দেখুৱাব পাৰে কিন্তু আমি ভয় নাখাওঁ । হিমন্তই কঁকাল ভাঙিব বিচাৰে, আমাৰ জীৱন ল'ব বিচাৰিলেও গুলী ল'বলৈ সাজু আছোঁ । মিঞা যিমান দিনলৈকে থাকিব, পৃথিৱী সিমান দিনলৈকে থাকিব ।" এই মন্তব্য এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ । মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলাত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই হায়দৰাবাদৰ সাংসদগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটা দলকে আক্ৰমণ কৰে ।

ভাষণ প্ৰসংগত ধুবুৰীৰ সাংসদ তথ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনকো লক্ষ্য কৰি লয় ওৱেইছিয়ে । তেওঁ কয়, "অসমত যেতিয়া পুশ্ব বেক হৈ আছিল, উচ্ছেদ চলি আছিল তেতিয়া ৰকিবুল হুছেইনে কি কৰিলে ? তেওঁ সংসদত থিয় হৈ ক'লে কেৰম বৰ্ড শিকাব লাগে । ঠিক আছে ৯ তাৰিখে আপোনাৰ পুত্ৰৰ সৈতেও কেৰম বৰ্ড হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে ধিং, ৰূপহী, চামগুৰি, বিনাকান্দিত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে এ আই এম আই এমৰ নেতাগৰাকীয়ে । ধিঙৰ মৈৰাবাৰীত আয়োজিত এক ৰাজহুৱা সভাত ধিং সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী মতিউৰ ৰহমান আৰু লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছত ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ উদমাৰীত ৰূপহীহাট আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম আৰু আব্দুল আজিজৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ওৱেইছিয়ে ।

উদমাৰী খেলপথাৰত সহস্ৰাধিক লোকক সম্বোধন কৰি পূৰ্বৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰ, ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক তুলাধূনা দিয়ে নেতাগৰাকীয়ে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতেই ডিটেনশ্যন কেম্প নিৰ্মাণ, ডি ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা বুলিও কটাক্ষ কৰি ৯ এপ্ৰিলত সংখ্যালঘু লোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতাৰণাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভোটৰ মাধ্যমেৰে দিব বুলিও ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰে । মুছলমানে কেৱল আল্লাহকহে ভয় কৰে বুলিও ভাষণত উল্লেখ কৰি ওৱেইছিয়ে কয়, "৫০ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালক গৃহহীন কৰা বিজেপি আৰু উচ্ছেদক লৈ মুখ খুলিবলৈ ভয় কৰা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু জনতাক এ আই ইউ ডি এফক সমৰ্থন কৰাৰ আহ্বান জনাবলৈ অসমলৈ আহিছোঁ ।"

ওৱেইছিয়ে লগতে কয়, "বিগত ৬০ বছৰত অসমত যদি আটাইতকৈ বেছি কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে, সকলোতকৈ বেছি কাৰোবাৰ সৈতে অন্যায় কৰা হৈছে, সকলোতকৈ বেছি দমন কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে তেনেহ'লে তেওঁলোক হৈছে অসমৰ মুছলমানসকল ।"

ইফালে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈকো সমালোচনা কৰি কয় যে এন আৰ চিৰ পৰা ২০ লাখ মিঞাৰ নাম লুৰীণজ্যোতিয়ে কাটিছিল ।

ৰূপহীহাটৰ উদমাৰীত অনুষ্ঠিত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰচাৰ সভাত দলটোৰ ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম আৰু আব্দুল আজিজ উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছ, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । ৰূপহীহাটৰ সভাৰ অন্তত বিন্নাকান্দি সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমলৰ হৈও প্ৰচাৰ চলায় আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
আছাদুদ্দিন ওৱেইছি
ইটিভি ভাৰত অসম
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.