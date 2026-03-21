মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই
অসম গণ পৰিষদে এইবাৰ ২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
Published : March 21, 2026 at 4:11 PM IST
গোলাঘাট: সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে । সেয়া শাসকীয় দলেই হওক বা বিৰোধীয়েই হওক ।
ইয়াৰ মাজতে গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা অন্যতম সমষ্টি হ'ল বোকাখাত । এই সমষ্টিৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই । প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত শুকুৰবাৰে নিশা বোকাখাত সমষ্টিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰাৰ লগতে বিপুল আদৰণি জনায় অতুল বৰাক ।
শনিবাৰে গোলাঘাট নগৰৰ বাসগৃহত সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম ৷ অসম গণ পৰিষদৰ ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে । শুকুৰবাৰে কেইবাটাও সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ৷ বাকী সকলোৱে ২৩ তাৰিখে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব । আমি আশা কৰিছো যে এন ডি এৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক প্ৰাৰ্থী এইবাৰ জয়ী হ'ব । ২০১৬ চনৰ পৰা বোকাখাত সমষ্টিত ৰাইজৰ লগত মই আছোঁ । বোকাখাত সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু মই আন্তৰিকতাৰে ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ লগতে বোকাখাত সমষ্টিত বহুতো উন্নয়নমূলক কাম-কাজ হৈছে ।’’
‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখন দ্ৰুত গতিত বিকাশ হৈছে আৰু বোকাখাত সমষ্টিত এনে কিছুমান উন্নয়নমূলক কাম হ'বলৈ গৈ আছে, যিসমূহ কামৰ কথা পূৰ্বৰ জনপ্ৰতিনিধি বা বোকাখাতৰ ৰাইজে কল্পনা কৰা নাছিল । গতিকে বোকাখাত সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক পুনৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা দিব । অসম গণ পৰিষদত এইবাৰ বহুকেইখন নতুন মুখ আছে আৰু আমি বহুকেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ ইচ্ছা থাকিলেও সম্ভৱ নহ’ল, তাৰ বাবে বেয়া লাগিছে । কিছুমান সতীৰ্থ এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । বোকাখাত সমষ্টিত বিৰোধী শক্তিশালী ৰূপত দেখা নাই, তেওঁলোকৰ স্থিতি দুৰ্বল ৷ কাৰণ বিৰোধী বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত বোকাখাত সমষ্টিৰ ৰাইজে যি তিক্ততা পাইছিল, তেনেকুৱা পৰিৱেশ এতিয়া নাই ।’’ অতুল বৰাই লগতে কয় ৷
দেৰগাঁও সমষ্টি সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, ‘‘ভবেন্দ্ৰনাথ ভৰালী দীৰ্ঘদিন ধৰি বিধায়ক আছিল, কিন্তু এইবাৰ এই সমষ্টিৰ আকাৰ সলনি হৈছে ৷ তাথাপিও তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ আৱেগ-অনুভূতিক আমি সন্মান জনাব লাগিব আৰু সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি নিৰাময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।’’
উল্লেখযোগ্য যে বিগত ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত দেৰগাঁও আৰু বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছিল যদিও এইবাৰ মাত্ৰ এটা সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
