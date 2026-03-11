বিজেপিক দেৰগাঁও এৰি দিব নেকি অগপই ? মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া অতুল বৰাৰ

বিজেপিক দেৰগাঁও এৰি দিব নেকি অগপই ? মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া অতুল বৰাৰ
কোনো কাৰণতে দেৰগাঁও সমষ্টি বিজেপি দলক এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতী নহয় অসম গণ পৰিষদ ৷ ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে বোকাখাতত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে অতুল বৰাই ৷
গোলাঘাট: আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ শাসক-বিৰোধী উভেয়ই ব্যাপক তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ অসমত এন ডি এৰ অন্যতম অংশীদাৰ অসম গণ পৰিষদো সাজু হৈছে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে ৷ ৰাজ্যৰ যিসমূহ সমষ্টিত দলীয় স্থিতি শক্তিশালী হৈ আছে, সেই সমূহ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বাবে পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে দলীয় নেতৃত্বই ৷ অৱশ্যে মিত্ৰতাৰ খাতিৰত বিগ ব্ৰাডাৰ বিজেপিৰ সৈতে আলোচনা মৰ্মেহে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব অগপই৷ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ সৈতে আলোচনা চলি আছে দলটোৰ ৷
বৰ্তমান অসম বিধানসভাত ৯ গৰাকী বিধায়ক আছে অসম গণ পৰিষদৰ ৷ এইবাৰো কেবাটাও সমষ্টিত যুঁজ দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে অগপ নেতৃত্ব ৷ দেৰগাঁও সমষ্টিৰ লগতে অসমৰ আন বহুকেইটা সমষ্টিত বিজেপিৰ সৈতে সন্মানজনকভাৱে মিত্ৰতা কৰাৰৰ পোষকতা কৰিছে দলীয় নেতৃত্বই ৷ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা অব্যাহত আছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই ৷
উল্লেখ্য যে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত দেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ আহিছিল অগপৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ ভড়ালী ৷ কিন্তু এইবাৰ এই আসনখনত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেৰগাঁও সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ৷ তাৰ পাছতেই ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এই সমষ্টিটোৱে ৷
এফালে যদি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসম গণ পৰিষদেও ভোটাৰৰ কাষলৈ গৈ আকৰ্ষণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কোনো কাৰণতে দেৰগাঁও সমষ্টি বিজেপি দলক এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতী নহয় অসম গণ পৰিষদ ৷ ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে বোকাখাত সমষ্টিত এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কয়, "মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে, কিন্তু বৰ্তমান লৈকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই৷ কাৰণ কিছুমান সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছে আৰু আমাৰো আছে৷ যাৰ বাবে কিছু সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে আৰু এইখিনি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰা হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "দেৰগাঁও সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ সমস্যা হৈছে ৷ কিছুমান সমষ্টি আছে য'ত আমি নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই আৰু মিত্ৰতা সন্মানজনকভাৱে হ'ব লাগিব৷ সেয়া দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তাই বিচাৰে ৷" মন্ত্ৰী বৰাই আৰু কয় যে অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদে এক জনসংযোগ যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে এই জনসংযোগ যাত্ৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে ৷
আজি বোকাখাতত ৰোগীৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰাই কয়, "ৰোগীৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ কৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আজি ৩৪৭ গৰাকী ৰোগীক চেক বিতৰণ কৰিছোঁ ৷ ৰোগীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে৷ এই সাহায্য লাভ কৰি ৰোগী সকল আনন্দিত হৈছে ৷"
