অতুল-কেশৱে এৰি দিলেও বিজেপিক চাবুৱা-লাহোৱাল এৰি নিদিয়ে পোনাকণে !
চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত দুই বিধায়কৰ যুঁজ-বাগৰ ৷ অগপ নেতৃত্বই বিজেপিক সমষ্টিটো এৰি দিলেও বন্ধুত্বপূৰ্ণ যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা ৷
Published : March 21, 2026 at 7:45 PM IST
ডিব্ৰুগড়: চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত গৰম হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ । বিজেপিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা পিছতেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল অসম গণ পৰিষদৰ নেতা-কৰ্মী । অসম গণ পৰিষদ দলৰ দখলত থকা সমষ্টিটো বিজেপিক এৰি দিয়া পাছতেই ক্ষোভিত হৈছে দলটোৰ কৰ্মীসকল । আজি অসম গণ পৰিষদৰ চাবুৱা -লাহোৱাল সমষ্টিৰ কাৰ্যালয়ত দলৰ নেতা-কৰ্মীৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা ।
দলৰ নেতা-কৰ্মীয়ে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ দাবী জনাইছে পোনাকণ বৰুৱাক । অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাক বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কৰ্মীসকলে । ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদৰ জিলা নেতৃত্বই ৰাজ্যিক নেতৃত্বক এই বিষয়ে অৱগত কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে পোনাকণ বৰুৱাই ।
এই সম্পৰ্কে সংবাদ মাধ্যমত পোনাকণ বৰুৱাই কয়, "আজি চাবুৱা-লাহোৱালৰ অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত দলটোৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ নেতা-কৰ্মীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ । সকলোৱে এইবাৰ বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । দলীয় কৰ্মীৰ আহ্বান সম্পৰ্কে আমি দলৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰিম । মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ যিখিনি যাৱতীয় কাম আছিল সকলো দলীয় কৰ্মীয়ে আগবঢ়াইছে । বিজেপি আৰু অগপৰ মাজত থকা মিত্ৰতাত যাতে আঁচোৰ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে সকলো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । কম সময়ৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব । কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগত জিলা নেতৃত্বই আলোচনা কৰি আছে । বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ আপত্তি নাই বুলি জানিবলৈ দিছে ৷"
উল্লেখযোগ্য যে, সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত চাবুৱাৰ অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা আৰু বিলুপ্ত হোৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই পৃথকে পৃথকে নিজ নিজ দলৰ সাংগঠনিক কাম-কাজত ব্যস্ত হৈছিল চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টি নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিনোদ হাজৰিকাক প্ৰদান কৰিছে ।
একপ্ৰকাৰে চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টিক লৈ টনা-আঁজোৰা লাগিছে বিজেপি আৰু অগপৰ বিধায়ক দুগৰাকীৰ মাজত । পোনাকণ বৰুৱাই বন্ধুত্বমুলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে সমষ্টিত তিনিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । কিয়নো কংগ্ৰেছ দলে সমষ্টিটোত যুৱ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:
