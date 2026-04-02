শিৱসাগৰত এন ডি এৰ প্ৰকৃত প্ৰাৰ্থী কোন ? আঁতি-গুৰি মাৰি বুজালে অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাই
নিজকে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বুলি দাবী কৰিছে অগপ দলৰ জেষ্ঠ নেতা তথা সদ্য বিলুপ্ত আমগুৰি সমষ্টিৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই ৷
Published : April 2, 2026 at 2:19 PM IST
শিৱসাগৰ: মাজত মাত্ৰ ৭ দিন, অহা ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিত এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছে মুঠ আঠ গৰাকী দলীয় আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ৷ কিন্তু মূল তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে শিৱসাগৰ সমষ্টিত সীমাবদ্ধ থাকিব ই ভি এমৰ যুঁজ ।
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিগত কাৰ্যকালৰ বিধায়ক অখিল গগৈ, বিজেপি দলৰ কুশল দুৱৰী আৰু এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ অগপ দলৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ মাজতে এই যুঁজ সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি বহুতেই অনুমান কৰিছে । সেই অনুসৰি নিজ নিজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে তিনিওগৰাকী প্ৰাৰ্থী ।
নিজকে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বুলি দাবী কৰিছে অগপ দলৰ জেষ্ঠ নেতা তথা সদ্য বিলুপ্ত আমগুৰি সমষ্টিৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত বিলুপ্ত হোৱা আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা শিৱসাগৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰায় ৮১,০০০ ভোটাৰক লৈ প্ৰদীপ হাজৰিকা নিৰ্বাচনী অংকত নামিছে যদিও তেওঁ লাভ কৰা ভোটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভৱিষ্যৎ ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অগপ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকাই নিজৰ মত ব্যক্ত কৰে । শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বাবে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ অগপ দলৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰথম প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল যদিও শেষত বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা কুশল দুৱৰীক সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে ।
ইয়াকে লৈ সমষ্টিটোৰ মিত্ৰজোঁটৰ ভোটাৰৰ মাজত কিবা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হাজৰিকাই কয়, ‘‘ইয়াক লৈ ভোটাৰৰ মাজত স্বাভাৱিকতে কিছু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব । কিন্তু ভোটাৰ ৰাইজে পৰ্যৱেক্ষণ কৰি আছে যে প্ৰকৃত এনডিএ প্ৰাৰ্থী কোন । আমি আমাৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, অতুল বৰা, দিলীপ শইকীয়া আদি সকলোকে লৈ আগবাঢ়িছো । কিছুদিন যোৱাৰ পাছত ৰাইজে বুজি পাব যে প্ৰকৃত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কোন । কিয়নো মোৰ টিকট দিল্লীৰ পৰা আহিছে । আশা কৰোঁ ৰাইজে সেই অনুসৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ।’’
সেইদৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ আন দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত চলা দৃষ্টিকটু বাকযুদ্ধৰ বিপৰীতে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ৰণ কৌশল কি হ'ব, এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত হাজৰিকাই কয়, ‘‘শিৱসাগৰ সমষ্টি আছিল আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজধানী । ইয়াৰ পৰাই 'সাত ৰাজ মাৰি এক ৰাজ কৰা'ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল । এই পৰিৱেশ আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব । শিৱসাগৰৰ পৰিচয় আমি অটুট ৰাখিব লাগিব । এইসমূহ বিষয়ত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ ৷ সেইবাবে আনসকলে কি বিষয়ত ব্যস্ত আছে, আমি সেইবোৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই ।’’
আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিকেন্দ্ৰিক ইছ্যু কি হ'ব পাৰে ? এই সন্দৰ্ভত প্ৰদীপ হাজৰিকাই কয় যে সমষ্টিৰ উন্নয়ন তেওঁৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত । শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ বাবে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভৌগোলিক আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি কৃষি-মৎস পালন, পশু পালনত তেওঁ গুৰুত্ব দিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে । লগতে সমষ্টিৰ শৈক্ষিক আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় দিশত উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাবেও চেষ্টা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে নেতাগৰাকীয়ে ।
আনহাতে শিৱসাগৰ সমষ্টিত তেওঁৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দী অখিল গগৈ নে কুশল দুৱৰী হ'ব সেই সম্পৰ্কে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কটাক্ষ কৰি কয়, ‘‘এই দুজনৰ মাজত চলি থকা বাকযুদ্ধত কোন পিচলি পৰে তাক মই নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ । যিজনেই পাচলি পৰে তাৰ পাছত ৰৈ যোৱা জন হ'ব মোৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী ।’’
লগতে পঢ়ক:
