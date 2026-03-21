অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্তক উষ্ম আদৰণি, ৫০ হাজাৰ ভোটত বিজয়ৰ লক্ষ্য়

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্তক উষ্ম আদৰণি, ৫০ হাজাৰ ভোটত বিজয়ৰ লক্ষ্য়
অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছত কলিয়াবৰত উপস্থিত হোৱা বিধায়ক তথা দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তক সমৰ্থকৰ উষ্ম আদৰণি ৷ পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হোৱাৰ দাবী ৷
Published : March 21, 2026 at 5:43 PM IST
কলিয়াবৰ: দলীয় টিকট লৈ কলিয়াবৰত উপস্থিত কেশৱ মহন্ত ৷ অসম গণ পৰিষদৰ কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলস্থিত জিলা কাৰ্যালয়ত দলীয় সমৰ্থকৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজতে দলীয় প্ৰতীক হাতীৰ সমুখত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে কেশৱ মহন্তই প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । কলিয়াবৰৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উল্লাসিত পুৰুষ-মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতী সমন্বিতে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা অপেক্ষা কৰি থকা সমৰ্থকসকলে গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনোৱাৰ লগতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে বিধায়কগৰাকীক ।
সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা বৃহস্পতিবাৰেই ঘোষণা হৈছিল যদিও শুকুৰবাৰে গধূলিহে কলিয়াবৰত উপস্থিত হয় নেতাগৰাকী ৷ তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা কলিয়াবৰ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাই কেশৱ মহন্ত ৷
তেওঁ কয়, ‘‘আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলে আমাক অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰিছে আৰু আমাৰ অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আমাক দায়িত্ব দিছে । আজি এই মন্দিৰসদৃশ দলীয় কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ আমাক আশিস ল'বলৈ, মৰম-চেনেহ পাবলৈ আপোনালোকে যি সুযোগ দিলে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ ।’’
‘‘আহিবলগীয়া দিনত কলিয়াবৰৰ বাবে বহু সপোন আছে আৰু এই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈও সপোন আছে । আমি আশা কৰিছোঁ, ভগৱন্তই কলিয়াবৰবাসীৰ সেই আশা, সেই সপোন পূৰণ কৰিব । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আকৌ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি ৰাইজে আগতীয়াকৈ নিশ্চিত কৰিছে । আমি আপোনালোকৰ আশা লৈ আগবাঢ়িব পাৰিম ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
কলিয়াবৰত অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি দলৰ একাংশ নেতা-কৰ্মীয়ে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন নকৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহন্তই কয়, ‘‘তেখেতসকলৰ লগত মই কথা-বতৰাৰ পাতিছোঁ । তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা-বিলোচনা কৰিম । তেখেতসকলক যথোচিত সন্মানেৰে মিত্ৰতাৰ যি শক্তি, সেই শক্তিক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । আজিও তেখেতেসকলৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়াই আমাক আশিস প্ৰদান কৰিছে । তেখেতসকলো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।’’
সমাগত নিৰ্বাচনত যোৱাবাৰৰ বিজয়ী ভোটৰ ব্যৱধান বাঢ়িব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী কেশৱ মহন্তক বিজেপি দলৰ অসন্তুষ্ট নেতাৰ বিষয়ে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, ‘‘মই কাৰো নাম নলওঁ, আপোনালোকে ভালকৈ জানে ইমান বছৰৰ পৰা মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ, আজিলৈকে কোনো কথাত তেওঁলোকৰ এজনৰো বদনাম কৰা নাই, কাৰো নাম কৈ এটা বেয়া কথা কোৱা নাই । গতিকে, মই কাৰো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ । মই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিম, বিবেচনা ৰাইজে কৰিব ।’’
অনাগত সময়ছোৱাত কলিয়াবৰৰ উন্নয়নৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কলিয়াবৰৰ যুৱচামক সংস্থাপিত কৰাৰ এক ডাঙৰ পৰিকল্পনা আছে । গতিকে, কলিয়াবৰৰ যুৱচামক সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে এক বিশেষ ভূমিকাক আমি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত ল'ব লাগিব । কলিয়াবৰৰ ঐতিহাসিক সমলসমূহক সংৰক্ষণ কৰি এখন ঐতিহ্যপূৰ্ণ কলিয়াবৰ ৰূপে গঢ়ি তুলিব লাগিব । কলিয়াবৰক ৰাজ্যখনৰ মাজত পৰিচিত কৰা আমাৰ দায়িত্ব হ'ব । যিটো উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে গৌৰৱ আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎস হ'ব ।’’
কেশৱ মহন্তৰ আদৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘কেশৱ মহন্ত মোৰ সৰু ভাইৰ নিচিনা । মই শিৱসাগৰৰ পৰা উভতি অহাৰ বাটত কলিয়াবৰতনো কি হৈ আছে, তাকে জানিবলৈ সোমালোঁ । আমি আহি পোৱাৰ আগে-আগে কেশৱ মহন্ত আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে । ইয়াত আহি ৰাইজৰ যি উৎসাহ দেখিছোঁ, তেওঁৰ প্ৰতি স্বতস্ফুৰ্ত যি বিশ্বাস দেখা পাইছোঁ । মই পতিয়ন গৈছোঁ যে, কেশৱ মহন্ত পঞ্চমবাৰৰ বাবে এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ এই সমষ্টিটোৰ জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।’’
আদৰণি সভাত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰি ৫০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত কেশৱ মহন্তক বিজয়ী কৰাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীক আহ্বান জনায় । উল্লেখযোগ্য যে, অহা ২৩ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কেশৱ মহন্তই । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব বুলি কেশৱ মহন্তই জানিবলৈ দিয়ে ।
