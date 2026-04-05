ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পাহাৰে-ভৈয়ামে ঘূৰিছে হাতী, সমানেই চলিছে হাত

৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্য়া ।

৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ তুংগত
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 10:14 AM IST

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ শাসক, বিৰোধীৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰো প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । ৰাজ্যৰ আন সমষ্টিৰ দৰে গুৱাহাটীৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিতো প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰে চমক সৃষ্টি কৰি ভোটাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

বিশেষকৈ ডিমৰীয়া সমষ্টিত এনডিএৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাস, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিতুল দাসে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ভোটাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছে । শনিবাৰে নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী তপন দাসে সমষ্টিটোৰ অন্তগৰ্ত নুনমাটিৰ শালবাৰী, বাপুজী নগৰ ৰাজহুৱা নামঘৰ, মাধৱপুৰ, বিষ্ণুপুৰ আদি বিভিন্ন অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।

জয়ী হ'ব বুলি দাবী অগপ প্ৰাৰ্থীৰ :

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নেতৃত্বত পুনৰ দিছপুৰত এনডিএ চৰকাৰ গঠন হ'ব । ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মোক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাব । নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভিন্ন সমস্যা আছে । খোৱাপানী, বাট-পথৰ উন্নয়ন, নিবনুৱা সমস্যা, জনজাতিকৰণ, কাৰ্বি ভাইসকলৰ সমস্যা, ভূমিৰ সমস্যা আদিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যা আছে ।" সেয়ে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত হাতীৰ চিনত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।" মিত্ৰজোঁটৰ অগপ প্রার্থী তপন দাসক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত সংগ দিয়ে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ।

প্ৰান্তে প্ৰান্তে কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ:

একেদৰেই ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কংগ্ৰেছৰ কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগপ প্ৰাৰ্থীৰ সমান্তৰালকৈ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই সমষ্টিটো অন্তৰ্গত কেইবাটাও ৱাৰ্ডত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে নিৰ্বাচনী সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে ।

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শনিবাৰে বিয়লি ভাগত নাৰেংগী, ঔঘূলি, বীৰকুছি, সীতাঘুলি নামঘৰ, বীৰকুছি শিৱ মন্দিৰ, বীৰুকুছি নামঘৰকে আদি কৰি কেইবাটাও স্থানত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । সভাত তেওঁ ৰাইজৰ লগত মতবিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বুজ লৈ ৰাইজক সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে । নাৰেংগীৰ ঔংঘুলিস্থিত কাৰ্বি দেহাল,ভাষা আৰু সংস্কৃতিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আয়োজিত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই সমষ্টিবাসীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্মুখীন হৈ অহা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যাতায়াত, খোৱাপানীৰ সমস্যা, নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান আৰু পাহাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

এইবেলি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ শাসনত আহিলে দলে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰা ৫ গেৰাণ্টী পূৰণ কৰিব বুলিও ভোটাৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । এই নিৰ্বাচনী সভাত অসম জাতীয় পৰিষদৰ ডিমৰীয়া সমষ্টি সমিতিৰ সভাপতি ধৰ্মকান্ত ডেকা,নুনমাটি ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পৰেশ ৰহাং, পানীখাইতি ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আনন্দ দাস আদি উপস্থিত থাকে । সভাৰ পূৰ্বে নাৰেংগীৰ ঔঘূলি কাৰ্বি দেহালত সেৱা লৈ তেওঁ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰে ।

নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ :

আনহাতে ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিতুল দাসৰো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শনিবাৰে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত মেগজিনৰ হনুমান মন্দিৰত সেৱা লৈ অঞ্চলটোৰ ঘৰে ঘৰে আৰু দোকানে দোকানে গৈ ভোট ভিক্ষা কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু কংগ্ৰেছক পৰিহাৰ কৰি কঁঠালৰ ছবিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিতুল দাসক ভোট দিবলৈ সমষ্টিৰ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।

প্ৰচাৰ অভিযানত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এইদৰে কয়, "সমষ্টিটোত মোৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই । সমষ্টিটো হাতীটো নাই, হাতী গৈ পাহাৰত লুকাল । ডিমৰীয়া সমষ্টিত হাতী আৰু হাতত ৰাইজে ভোট নিদিয়ে । এইবাৰ নৱগঠিত ডিমৰীয়া সমষ্টি বেলেগ । সমষ্টিবাসীয়ে ঘৰৰ ল'ৰা এটাক পঠিয়াব । সমষ্টিত ৰাইজে মোক নিৰ্বাচনত উঠিব দিছে । থলুৱা ল'ৰাক ভোট দিব । সমষ্টিটো স্থানীয় অনুসূচীত জাতি, বেংগলী ফেডাৰচন, কাৰ্বি সংগঠনকে ২৭ টা দল সংগঠনে মোক সমৰ্থন কৰিছে । দিছপুৰত মই দপদপাই থাকিম । সমাজৰ প্ৰতিটো কাম-কাজত ঘৰৰ ল'ৰাটো থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো ।" সমষ্টিটোত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ১০ টা মূল লক্ষ্যৰে ভোটাৰৰ কাষ চাপিছে ।

উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ পৰা ডিমৰীয়া সমষ্টিত টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ নিতুল দাসে সমষ্টিটোত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱৰ্তীণ হৈছে । এতিয়া ডিমৰীয়া সমষ্টিবাসী ৰাইজে কাক ভোট দি সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : পাহাৰত সঘনাই সলনি নিৰ্বাচনী বতাহ ! কংগ্ৰেছে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব নে পূৰ্বৰ দুৰ্গ ?

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত অসমবাসীয়ে এক শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী শান্তিৰ অসম লাভ কৰিছে : সৰ্বানন্দ সোণোৱাল

