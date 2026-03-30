বৰষুণৰ মাজতেই কলিয়াবৰত গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ চলাইছে কেশৱ মহন্তই

কলিয়াবৰত ৫৫ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সিংহভাগেই লাভ কৰিছে চৰকাৰী আঁচনি ।

কলিয়াবৰত গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ চলাইছে কেশৱ মহন্তই (ETV Bharat Assam)
Published : March 30, 2026 at 2:36 PM IST

কলিয়াবৰ: " বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলেও কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলৰ কোনো অস্তিত্ব নাই । আনহাতে, দুগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যদিও দল নোহোৱা প্ৰাৰ্থীৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰত উন্নতি সম্ভৱ নহয় ।" এই মন্তব্য় অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ ।

বৰষুণৰ মাজতেই কলিয়াবৰত প্ৰচাৰ :

যোৱা কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতেই কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছে অগপ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই । দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা চিপচিপিয়া বৰষুণৰ মাজতে কেশৱ মহন্তই বামুণভেঁটি, দলগাঁও, আখিৰঙা, বৰুৱা চুক, গোটা গাঁও, মিলন নগৰ আদি গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লয় পুৰুষ-মহিলা, যুৱক-যুৱতীকে ধৰি দলীয় বিষয়ববীয়াই । যোৱা দহটা বছৰত অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনত হোৱা সামগ্ৰীক উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ, ৰাজ্যখনক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন আগশাৰীৰ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৰাইজক আহ্বান জনায় ।

পাৱে পৰি হৰি... (ETV Bharat Assam)

৫৫ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সিংহভাগেই লাভ কৰিছে আঁচনি :

মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই কয়, "যোৱা সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা মহিলাসকলৰ লগতে কলিয়াবৰতো বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । অৰুণোদয়, উদ্যমিতা আঁচনি, যুৱকসকলৰ স্ব-নিয়োজন আঁচনি, নিযুত মইনা আঁচনি, বাবু আঁচনিৰ সুবিধা কলিয়াবৰৰ ৫৫ হাজাৰ পৰিয়ালৰ সিংহভাগেই লাভ কৰিছে । বাকী থকাসকলেও অহা সময়ছোৱাত লাভ কৰিব । কলিয়াবৰত জিলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে। চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়, চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰাৰম্ভিক কামৰ শুভাৰম্ভ হৈছে । কেইবাখনো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত গৃহ উদ্বোধন হৈছে,দুখনমানৰ কাম চলি আছে । কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়খনে স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে ।"

কি কি কাম হৈছে কলিয়াবৰত :

কেশৱ মহন্তই পুনৰ কয় যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিনাই অহা চৰকাৰৰ দিনত কলিয়াবৰত এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে । তদুপৰি, কলিয়াবৰত এখন মহকুমা চিকিৎসালয় থকাৰ লগতে আন এখন উন্নত সা-সুবিধা সম্পন্ন চিকিৎসালয় জখলাবন্ধাত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে । অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দিনত বাট-পথৰো উন্নতি হৈছে । নতুন পথ নিৰ্মাণ হৈছে, পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত দুই-এটা পথৰ মেৰামতিৰ কামো নিৰ্বাচনৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব ।

ভাষণ প্ৰসংগত কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম নোলোৱাকৈ মহন্তই কয়,"বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলেও কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলৰ কোনো অস্তিত্ব নাই । আনহাতে, দুগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যদিও দল নোহোৱা প্ৰাৰ্থীৰ জৰিয়তে কলিয়াবৰত উন্নতি সম্ভৱ নহয় । "

সাংবাদিকৰ আগত কেশৱ মহন্তই কয়, "আজি আমি কলিয়াবৰত বিভিন্ন গাঁৱত ৰাইজৰ গোপীনীৰ লগত মিলিত হৈছো । ইয়াত সকলোৰে পূৰ্ণ সঁহাৰি পাইছো । তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যোৱা কাৰ্যকালসমূহতো সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়ায় আহিছে আৰু এইবাৰো সহায় সহযোগিতা কৰিছে । ভাবিছো খুব ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কলিয়াবৰত বিজয়ী হ'ব ।"

বতৰেও ৰখাব পৰা নাই (ETV Bharat Assam)

কী টুৰ্ণামেণ্টৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কেশৱ মহন্ত :

বিধানসভা সমষ্টি সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ আমনিত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা হকী ষ্টেডিয়ামখন অহা সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কলিয়াবৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰথম সদৌ অসম চুবেদাৰ মেজৰ প্ৰদীপ চন্দ্ৰ ভূঞা সোঁৱৰণী প্ৰাইজমানি হকী টুৰ্ণামেণ্টৰ শনিবাৰে হোৱা সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেশৱ মহন্তই কয়," মিছা হকী একাডেমীৰ প্ৰচেষ্টাত চলি থকা প্ৰশিক্ষণত এই অঞ্চলৰ খেলুৱৈয়ে নহয়, আন অঞ্চলৰ খেলুৱৈও প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে । হকীক বহুখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে অসমৰ কেইবাটাও স্থানত সফলতা লাভ কৰিছে । ইয়াৰ মূলতে পংকজ বসুমতাৰী । কলিয়াবৰত মিছা হকী একাডেমী হোৱাৰে পৰা হকী খেল সুশৃংখলিত লিতভাৱে আগবাঢ়িছে । আমাৰ এখন হকী ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কাম আমনিত সময়ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল । সেই সময়ত মই হকীৰ দায়িত্ব এৰিলো । ষ্টেডিয়ামখন অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিল, এতিয়া ষ্টেডিয়ামখন কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে, ভৱিষ্যতৰ দিনত এই হকী ষ্টেডিয়ামখন সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যাব ।"

ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি
কেশৱ মহন্ত
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

