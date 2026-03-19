অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা : দল বাগৰা নেতাক কেবাটাও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব
অগপক এইবাৰ নিৰ্বাচনত ২৬ খন আসন এৰি দিছে বিজেপিয়ে ।
Published : March 19, 2026 at 8:16 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই অসমত এন ডি এৰ অন্যতম অংশীদাৰ অসম গণ পৰিষদেও প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত সমন্বিতে দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ৷
উল্লেখ্য যে বিজেপিয়ে অগপক এইবাৰ নিৰ্বাচনত ২৬ খন আসন এৰি দিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে বৰাকৰ তিনিখন আসন । কিছুদিন পূৰ্বে অগপত যোগদান কৰা এ আই ইউ ডি এফৰ দুই বিধায়ক ক্ৰমে সোণাই সমষ্টিৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু হাইলাকান্দিৰ জাকিৰ হুছেইন লস্কৰক টিকট প্ৰদান কৰিছে অগপই ।
কোন কোন সমষ্টিত অগপই কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে চাওঁ আহক-
বোকাখাত- অতুল বৰা
কলিয়াবৰ- কেশৱ মহন্ত
বঙাইগাঁও- দিপ্তীময়ী চৌধুৰী
বৰপেটা- দীপক কুমাৰ দাস
ডিমৰীয়া- ডঃ তপন দাস
তেজপুৰ- পৃথ্বীৰাজ ৰাভা
বজালী- ধৰ্মেশ্বৰ ৰায়
হাজো-শুৱালকুছি- প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস
শিৱসাগৰ- প্ৰদীপ হাজৰিকা
নাওবৈচা- বসন্ত দাস
বিলাসীপাৰা- জিৱেশ ৰয়
সোণাই- কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা
দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ- ইকবাল হুছেইন
মানকাচৰ- জাবেদ ইছলাম
গোৱালপাৰা পূব- আব্দুল ৰহিম