অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা : দল বাগৰা নেতাক কেবাটাও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব

অগপক এইবাৰ নিৰ্বাচনত ২৬ খন আসন এৰি দিছে বিজেপিয়ে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)
Published : March 19, 2026 at 8:16 PM IST

গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই অসমত এন ডি এৰ অন্যতম অংশীদাৰ অসম গণ পৰিষদেও প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত সমন্বিতে দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে ৷

উল্লেখ্য যে বিজেপিয়ে অগপক এইবাৰ নিৰ্বাচনত ২৬ খন আসন এৰি দিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে বৰাকৰ তিনিখন আসন । কিছুদিন পূৰ্বে অগপত যোগদান কৰা এ আই ইউ ডি এফৰ দুই বিধায়ক ক্ৰমে সোণাই সমষ্টিৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু হাইলাকান্দিৰ জাকিৰ হুছেইন লস্কৰক টিকট প্ৰদান কৰিছে অগপই ।

কোন কোন সমষ্টিত অগপই কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে চাওঁ আহক-

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

বোকাখাত- অতুল বৰা

কলিয়াবৰ- কেশৱ মহন্ত

বঙাইগাঁও- দিপ্তীময়ী চৌধুৰী

বৰপেটা- দীপক কুমাৰ দাস

ডিমৰীয়া- ডঃ তপন দাস

তেজপুৰ- পৃথ্বীৰাজ ৰাভা

বজালী- ধৰ্মেশ্বৰ ৰায়

হাজো-শুৱালকুছি- প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাস

শিৱসাগৰ- প্ৰদীপ হাজৰিকা

নাওবৈচা- বসন্ত দাস

বিলাসীপাৰা- জিৱেশ ৰয়

সোণাই- কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা

দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ- ইকবাল হুছেইন

মানকাচৰ- জাবেদ ইছলাম

গোৱালপাৰা পূব- আব্দুল ৰহিম

