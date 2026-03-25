অশোক সিংহলক কিয় অসংস্কাৰী আখ্যা দিলে বাটাছ ওৰাঙে ?

অশোক সিংহলক কিয় অসংস্কাৰী আখ্যা দিলে বাটাছ ওৰাঙে ?
মনোনয়ন বৈধ বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহলক আক্ৰমণ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বাটাছ ওৰাঙৰ ।
Published : March 25, 2026 at 7:12 PM IST
তেজপুৰ : অৱশেষত ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা হ'ল । মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষাত দুই গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিসংগতিৰ অভিযোগৰ পিছত পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে ৰখা হৈছিল । পুনৰ বিবেচনাৰ অন্তত বুধবাৰে অৱশেষত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই মনোনয়ন বৈধ বুলি ঘোষণা কৰে ।
কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বাটাছ ওৰাঙে তেওঁৰ মনোনয়ন বৈধ বুলি ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ অশোক সিংহলৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে অসংস্কাৰী আচৰণ আৰু ভয়-ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি জয়লাভ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু এতিয়া ৰাইজ সজাগ হৈ উঠিছে ।" ওৰাঙে অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল । এই অভিযোগৰ কোনো ভিত্তি নাছিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে অশোক সিংহলে দাখিল কৰা নথিপত্ৰত গুৰুতৰ বিসংগতি আছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
পূৰ্বৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ উদাহৰণ দি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনে লগতে কয়, "তেতিয়াও দাদাগিৰি আৰু ভয় দেখুৱাৰ ৰাজনীতি চলিছিল । কিছুমান ক্ষেত্ৰত পুলিচক ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰাৰ্থীক মনোনয়ন উঠাই ল'বলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল । এইবাৰো তেনেধৰণৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, কিন্তু ৰাইজ ইয়াৰ প্ৰতি সজাগ হৈছে ।"
ওৰাঙে লগতে কয়, "এতিয়া ঢেকীয়াজুলিত বাহিৰৰ নেতাৰ দাদাগিৰি নচলিব, স্থানীয় ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব ।" অশোক সিংহলক আক্ৰমণ কৰি তেওঁ কয়, "তেওঁ অহংকাৰী আৰু অসংস্কাৰী । বিজেপিয়ে নিজকে সংস্কাৰী দল বুলি কয়, সেয়ে এই অসংস্কাৰী মানুহবোৰক ৰাখিব নালাগে ।"
ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত অশোক সিংহলে আসনত বহি থকা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বাটাছ ওৰাঙে কয়, "দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সময়ত শিষ্টাচাৰ মানি চলে ।" নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ অভিযান ২৭ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । ৰাইজে তেওঁক সমৰ্থন জনাব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে শোণিতপুৰ জিলাৰ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মুঠ ২৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল । তাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে বৰছলা আৰু ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত । বৰছলাত ১০ গৰাকী আৰু ঢেকীয়াজুলিত ৮ গৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে । ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা মহেন্দ্ৰ ওৰাঙে বৰছলা আৰু ৰঙাপৰা দুয়োটা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
