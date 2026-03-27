চূড়ান্ত তথ্য ওলাল : ১২৬ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে

পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬৬৩ গৰাকী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৫৯ গৰাকী । নিৰ্বাচনত নামিছে ২৭ টা দল ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 6:41 PM IST

নিউজ ডেস্ক: অহা ৯ এপ্ৰিলত অসমত এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল আৰু মনোনয়ন পৰীক্ষণপৰ্ব সমাপ্ত হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে বিয়লি নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে কোন দলৰ কিমান গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই সম্পৰ্কীয় বিতং তথ্য ৷

নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৭২২ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬৬৩ গৰাকী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৫৯ গৰাকী ।

সৰ্বাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে দুটা । ১২২ নং আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা আৰু ১২৪ নং দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ দুয়োটা সমষ্টিতে ১৫ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।

একেদৰে সৰ্বনিম্ন প্ৰাৰ্থী থকা সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে ৯ টা । এই কেইটা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোতে মাত্ৰ ২ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়েহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । এই সমষ্টিকেইটা হৈছে- ৩১ নং ৰঙিয়া, ৫২ নং জাগীৰোড (অনুসূচিত জাতি), ৬৩ নং হোজাই, ৬৯ নং নদুৱাৰ, ৮০ নং জোনাই (অনুসূচিত জনজাতি), ৮২ নং ডুমডুমা, ৯৪ নং মাহমৰা, ৯৯ নং টীয়ক আৰু ১১৪ নং লখিমপুৰ সমষ্টি ।

১২৬ টা সমষ্টিত কোনটো দলে কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে-

ক্ৰমিক নংনিৰ্বাচনী দল নামমুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা
আম আদমী পাৰ্টী১৮
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী৯০
চিপিআই (এম)
ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ৯৯
অসম গণ পৰিষদ২৬
এ আই ইউ ডি এফ৩০
বি পি এফ১১
ইউ পি পি এল১৮
অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক
১০অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ২২
১১অপনী জনতা পাৰ্টী
১২অসম জাতীয় পৰিষদ১০
১৩ভাৰতীয় গণ পৰিষদ
১৪চি পি আই
১৫চি পি আই (এম এল)
১৬গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী১০
১৭গোণ্ডৱানা গণতন্ত্ৰ পাৰ্টী
১৮ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা১৬
১৯নেচনেল পিপলছ পাৰ্টী
২০ৰাইজৰ দল১৩
২১ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিল১০
২২ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া (আঠৱালে)
২৩ৰিভ’লিউশ্যনেৰী কমিউনিষ্ট পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া (ৰসিক ভট্ট)
২৪ছ’চিয়েলিষ্ট ইউনিটি চেণ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া (কমিউনিষ্ট)৪১
২৫দ্য নেশ্যনেল ৰোড মেপ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া
২৬বিকাশ ইণ্ডিয়া পাৰ্টী
২৭ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেল১৭
২৮নিৰ্দলীয়২৫৮

উল্লেখ্য যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ৷ অহা ৭ এপ্ৰিলত বিয়লি অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ৯ এপ্ৰিলত ভোটদান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত ভোটগণনা তথা ফলাফল ঘোষণা হ’ব অহা ৪ মে’ত ৷

লগতে পঢ়ক:

বিধানসভা নিৰ্বাচন : ১২৬ টা সমষ্টিত মুঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৭২২ গৰাকী, প্ৰত্যাহাৰ ৬৭ গৰ‍াকী প্ৰাৰ্থীৰ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন : চৰ্চাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কেইবাগৰাকীও টিকট বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী

