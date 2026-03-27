চূড়ান্ত তথ্য ওলাল : ১২৬ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে

চূড়ান্ত তথ্য ওলাল : ১২৬ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে
পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬৬৩ গৰাকী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৫৯ গৰাকী । নিৰ্বাচনত নামিছে ২৭ টা দল ৷
Published : March 27, 2026 at 6:41 PM IST
নিউজ ডেস্ক: অহা ৯ এপ্ৰিলত অসমত এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল আৰু মনোনয়ন পৰীক্ষণপৰ্ব সমাপ্ত হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে বিয়লি নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে কোন দলৰ কিমান গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই সম্পৰ্কীয় বিতং তথ্য ৷
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিত মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৭২২ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৬৬৩ গৰাকী আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ৫৯ গৰাকী ।
সৰ্বাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে দুটা । ১২২ নং আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা আৰু ১২৪ নং দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ দুয়োটা সমষ্টিতে ১৫ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
একেদৰে সৰ্বনিম্ন প্ৰাৰ্থী থকা সমষ্টিৰ সংখ্যা হৈছে ৯ টা । এই কেইটা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোতে মাত্ৰ ২ গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়েহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । এই সমষ্টিকেইটা হৈছে- ৩১ নং ৰঙিয়া, ৫২ নং জাগীৰোড (অনুসূচিত জাতি), ৬৩ নং হোজাই, ৬৯ নং নদুৱাৰ, ৮০ নং জোনাই (অনুসূচিত জনজাতি), ৮২ নং ডুমডুমা, ৯৪ নং মাহমৰা, ৯৯ নং টীয়ক আৰু ১১৪ নং লখিমপুৰ সমষ্টি ।
১২৬ টা সমষ্টিত কোনটো দলে কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে-
|ক্ৰমিক নং
|নিৰ্বাচনী দল নাম
|মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা
|১
|আম আদমী পাৰ্টী
|১৮
|২
|ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
|৯০
|৩
|চিপিআই (এম)
|২
|৪
|ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ
|৯৯
|৫
|অসম গণ পৰিষদ
|২৬
|৬
|এ আই ইউ ডি এফ
|৩০
|৭
|বি পি এফ
|১১
|৮
|ইউ পি পি এল
|১৮
|৯
|অল ইণ্ডিয়া ফৰৱাৰ্ড ব্লক
|২
|১০
|অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ
|২২
|১১
|অপনী জনতা পাৰ্টী
|২
|১২
|অসম জাতীয় পৰিষদ
|১০
|১৩
|ভাৰতীয় গণ পৰিষদ
|৪
|১৪
|চি পি আই
|৩
|১৫
|চি পি আই (এম এল)
|৩
|১৬
|গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী
|১০
|১৭
|গোণ্ডৱানা গণতন্ত্ৰ পাৰ্টী
|৩
|১৮
|ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা
|১৬
|১৯
|নেচনেল পিপলছ পাৰ্টী
|২
|২০
|ৰাইজৰ দল
|১৩
|২১
|ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিল
|১০
|২২
|ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া (আঠৱালে)
|৪
|২৩
|ৰিভ’লিউশ্যনেৰী কমিউনিষ্ট পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া (ৰসিক ভট্ট)
|১
|২৪
|ছ’চিয়েলিষ্ট ইউনিটি চেণ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া (কমিউনিষ্ট)
|৪১
|২৫
|দ্য নেশ্যনেল ৰোড মেপ পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া
|২
|২৬
|বিকাশ ইণ্ডিয়া পাৰ্টী
|৫
|২৭
|ভোটাৰ্ছ পাৰ্টী ইণ্টাৰনেশ্যনেল
|১৭
|২৮
|নিৰ্দলীয়
|২৫৮
উল্লেখ্য যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই ৰাজনৈতিক দলসমূহে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ৷ অহা ৭ এপ্ৰিলত বিয়লি অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ৯ এপ্ৰিলত ভোটদান অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত ভোটগণনা তথা ফলাফল ঘোষণা হ’ব অহা ৪ মে’ত ৷
বিধানসভা নিৰ্বাচন : ১২৬ টা সমষ্টিত মুঠ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৭২২ গৰাকী, প্ৰত্যাহাৰ ৬৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন : চৰ্চাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কেইবাগৰাকীও টিকট বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী